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Сколько денежных переводов поступило в Узбекистан в 2021 году
Сколько денежных переводов поступило в Узбекистан в 2021 году
В Центробанке РУз назвали сумму трансграничных переводов, которые были направлены в республику за первые четыре месяца. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T16:55+0500
2021-05-12T16:55+0500
2021-05-12T16:55+0500
экономика
денежные переводы
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Объем трансграничных переводов, поступивших в Узбекистан в январе-апреле этого года, составил 1,99 миллиарда долларов.Это на 34% больше, чем было в 2019 и 2020 годах в аналогичные периоды.Данные привел Центробанк республики.В итоге, положительное сальдо по трансграничным переводам составило 1,52 миллиарда долларов.Напомним: объем денежных переводов в Узбекистан за весь 2020 год превысил шесть миллиардов долларов.
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денежные переводы, узбекистан
Сколько денежных переводов поступило в Узбекистан в 2021 году
В Центробанке РУз назвали сумму трансграничных переводов, которые были направлены в республику за первые четыре месяца.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Объем трансграничных переводов, поступивших в Узбекистан в январе-апреле этого года, составил 1,99 миллиарда долларов.
Это на 34% больше, чем было в 2019 и 2020 годах в аналогичные периоды.
Данные привел
Центробанк республики.
Между тем за первые четыре месяца узбекистанцы отправили за границу 478 миллионов долларов (+200 миллионов долларов по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года).
В итоге, положительное сальдо по трансграничным переводам составило 1,52 миллиарда долларов.
Напомним: объем денежных переводов в Узбекистан за весь 2020 год превысил
шесть миллиардов долларов.