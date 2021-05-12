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Сколько денежных переводов поступило в Узбекистан в 2021 году

Сколько денежных переводов поступило в Узбекистан в 2021 году

В Центробанке РУз назвали сумму трансграничных переводов, которые были направлены в республику за первые четыре месяца. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-12T16:55+0500

2021-05-12T16:55+0500

2021-05-12T16:55+0500

экономика

денежные переводы

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Объем трансграничных переводов, поступивших в Узбекистан в январе-апреле этого года, составил 1,99 миллиарда долларов.Это на 34% больше, чем было в 2019 и 2020 годах в аналогичные периоды.Данные привел Центробанк республики.В итоге, положительное сальдо по трансграничным переводам составило 1,52 миллиарда долларов.Напомним: объем денежных переводов в Узбекистан за весь 2020 год превысил шесть миллиардов долларов.

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денежные переводы, узбекистан