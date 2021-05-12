https://uz.sputniknews.ru/20210512/tashkent-i-pekin-xotyat-uskorit-stroitelstvo-jeleznoy-dorogi-cherez-kyrgyzstan-18684662.html

Ташкент и Пекин хотят ускорить строительство железной дороги через Кыргызстан

Ташкент и Пекин хотят ускорить строительство железной дороги через Кыргызстан

Проект строительства железнодорожной ветки обсуждается уже почти 20 лет. Стороны не могут договориться о ширине колеи, стоимости строительства магистрали и ее... 12.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-12T09:00+0500

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общество

пекин

строительство

железная дорога

кыргызстан

китай

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Власти Узбекистана и Китая планируют ускорить реализацию проекта строительства железной дороги между двумя государствами через территорию Кыргызстана.Об этом накануне договорились главы МИД стран Абдулазиз Камилов и Ван И. Встреча прошла в Сиане.В ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы развития всестороннего двустороннего стратегического партнерства.Проект строительства железнодорожной ветки обсуждается уже почти 20 лет. Стороны не могут договориться о ширине колеи, а также о стоимости строительства магистрали, которая пройдет по высокогорным труднодоступным районам. Камнем преткновения также является маршрут железной дороги. За время обсуждения были предложены несколько вариантов пути магистрали, в том числе из КНР через Кыргызстан в Узбекистан, далее в Туркменистан, Иран и Турцию.Еще в декабре 2017-го представители правительств и железных дорог Узбекистана, Кыргызстана и КНР договорились до конца 2018-го решить вопрос с маршрутом и финансированием проекта, а также подготовить межправительственное соглашение по строительству магистрали. Однако этот документ так и не был подписан.

https://uz.sputniknews.ru/20210504/stroitelstvo-jd-uzbekistankyrgyzstanknr-zavisit-ot-situatsii-s-covid-18611293.html

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пекин, строительство, железная дорога, кыргызстан, китай, ташкент, узбекистан