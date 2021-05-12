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Ташкент и Пекин хотят ускорить строительство железной дороги через Кыргызстан
Ташкент и Пекин хотят ускорить строительство железной дороги через Кыргызстан
Проект строительства железнодорожной ветки обсуждается уже почти 20 лет. Стороны не могут договориться о ширине колеи, стоимости строительства магистрали и ее... 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T09:00+0500
2021-05-12T12:10+0500
общество
пекин
строительство
железная дорога
кыргызстан
китай
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Власти Узбекистана и Китая планируют ускорить реализацию проекта строительства железной дороги между двумя государствами через территорию Кыргызстана.Об этом накануне договорились главы МИД стран Абдулазиз Камилов и Ван И. Встреча прошла в Сиане.В ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы развития всестороннего двустороннего стратегического партнерства.Проект строительства железнодорожной ветки обсуждается уже почти 20 лет. Стороны не могут договориться о ширине колеи, а также о стоимости строительства магистрали, которая пройдет по высокогорным труднодоступным районам. Камнем преткновения также является маршрут железной дороги. За время обсуждения были предложены несколько вариантов пути магистрали, в том числе из КНР через Кыргызстан в Узбекистан, далее в Туркменистан, Иран и Турцию.Еще в декабре 2017-го представители правительств и железных дорог Узбекистана, Кыргызстана и КНР договорились до конца 2018-го решить вопрос с маршрутом и финансированием проекта, а также подготовить межправительственное соглашение по строительству магистрали. Однако этот документ так и не был подписан.
https://uz.sputniknews.ru/20210504/stroitelstvo-jd-uzbekistankyrgyzstanknr-zavisit-ot-situatsii-s-covid-18611293.html
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пекин, строительство, железная дорога, кыргызстан, китай, ташкент, узбекистан

Ташкент и Пекин хотят ускорить строительство железной дороги через Кыргызстан

09:00 12.05.2021 (обновлено: 12:10 12.05.2021)
1122
© СС0 / Unsplash / Alexander PopovЖелезная дорога, иллюстративное фото
Железная дорога, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2021
© СС0 / Unsplash / Alexander Popov
Проект строительства железнодорожной ветки обсуждается уже почти 20 лет. Стороны не могут договориться о ширине колеи, стоимости строительства магистрали и ее маршруте.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Власти Узбекистана и Китая планируют ускорить реализацию проекта строительства железной дороги между двумя государствами через территорию Кыргызстана.
Об этом накануне договорились главы МИД стран Абдулазиз Камилов и Ван И. Встреча прошла в Сиане.
В ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы развития всестороннего двустороннего стратегического партнерства.
© МИД УзбекистанаГлава МИД РУз Абдулазиз Камилов встретился с членом Госсовета, министром иностранных дел Китая Ван И
Глава МИД РУз Абдулазиз Камилов встретился с членом Госсовета, министром иностранных дел Китая Ван И - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2021
Глава МИД РУз Абдулазиз Камилов встретился с членом Госсовета, министром иностранных дел Китая Ван И
© МИД Узбекистана

"Подчеркнута актуальность скорейшего принятия практических мер по развитию мультимодального транспортного маршрута "Китай — Кыргызстан — Узбекистан" и совместной реализации проекта строительства железной дороги "Китай — Кыргызстан — Узбекистан", — говорится в сообщении МИД.

Проект строительства железнодорожной ветки обсуждается уже почти 20 лет.
Стороны не могут договориться о ширине колеи, а также о стоимости строительства магистрали, которая пройдет по высокогорным труднодоступным районам.
Камнем преткновения также является маршрут железной дороги. За время обсуждения были предложены несколько вариантов пути магистрали, в том числе из КНР через Кыргызстан в Узбекистан, далее в Туркменистан, Иран и Турцию.
Железная дорога, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2021
Экономика
От чего зависит строительство железной дороги Узбекистан–Кыргызстан–Китай?
4 мая, 14:37
6195
Еще в декабре 2017-го представители правительств и железных дорог Узбекистана, Кыргызстана и КНР договорились до конца 2018-го решить вопрос с маршрутом и финансированием проекта, а также подготовить межправительственное соглашение по строительству магистрали.
Однако этот документ так и не был подписан.
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