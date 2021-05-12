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https://uz.sputniknews.ru/20210512/uzbekistan-podderjit-kreditami-odnu-iz-samyx-perspektivnyx-sfer-ekonomiki-18690747.html
Узбекистан поддержит кредитами одну из самых перспективных сфер экономики
Узбекистан поддержит кредитами одну из самых перспективных сфер экономики
Отменено обязательное участие органов государственной власти на местах в уставном капитале вновь создаваемых дехканских рынков и торговых комплексов. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T12:55+0500
2021-05-12T12:55+0500
экономика
сфера услуг
кредит
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Банки выделят кредиты для реализации проектов в сфере услуг.Займы будут выданы сроком до 5 лет по основной ставке ЦБ в размере до 2 миллиардов сумов на один проект. Для этого Фонд реконструкции и развития открывает кредитную линию в эквиваленте 300 миллионов долларов. Накануне президент подписал постановление "О мерах по ускоренному развитию сферы услуг", согласно которому "Узнацбанку" до конца 2021 года необходимо привлечь средства международных финансовых институтов в размере 200 миллионов долларов.Эти деньги пойдут на рефинансирование проектов по созданию туристических, транспортных, медицинских, образовательных объектов и крупных торговых комплексов в 28 крупных и средних городах республики.Хокимиятам областей и Ташкента поручено оказать содействие инициативным субъектам предпринимательства в возведении в течение 2021–2023 годов дехканских рынков и торговых комплексов. Места под объекты выездной торговли на торгово-развлекательных улицах будут реализованы субъектам предпринимательства на основе электронного онлайн-аукциона. Им предоставлено право осуществлять деятельность круглосуточно при строгом соблюдении правил общественной безопасности.Кроме того, предпринимателям помогут с разработкой бизнес-планов и проектов, с профессиональным обучением и налаживанием бизнеса.В документе также прописаны две главные задача трансформировать сферу услуг в важный драйвер обеспечения экономического роста и увеличить в 2 раза объема услуг к 2023 году.
https://uz.sputniknews.ru/20210422/vlasti-uzbekistana-vydelyat-500-mln-na-uskorennoe-razvitie-sfery-uslug-v-strane-18457898.html
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сфера услуг, кредит, узбекистан

Узбекистан поддержит кредитами одну из самых перспективных сфер экономики

12:55 12.05.2021
307
© СС0 / Unsplash / Bob GhostДоллары, иллюстративное фото
Доллары, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2021
© СС0 / Unsplash / Bob Ghost
Отменено обязательное участие органов государственной власти на местах в уставном капитале вновь создаваемых дехканских рынков и торговых комплексов.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Банки выделят кредиты для реализации проектов в сфере услуг.
Займы будут выданы сроком до 5 лет по основной ставке ЦБ в размере до 2 миллиардов сумов на один проект.
Для этого Фонд реконструкции и развития открывает кредитную линию в эквиваленте 300 миллионов долларов.
Купюры американских долларов - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2021
Общество
Власти Узбекистана выделят $500 млн на ускоренное развитие сферы услуг в стране
22 апреля, 22:36
16171
Накануне президент подписал постановление "О мерах по ускоренному развитию сферы услуг", согласно которому "Узнацбанку" до конца 2021 года необходимо привлечь средства международных финансовых институтов в размере 200 миллионов долларов.
Эти деньги пойдут на рефинансирование проектов по созданию туристических, транспортных, медицинских, образовательных объектов и крупных торговых комплексов в 28 крупных и средних городах республики.
Хокимиятам областей и Ташкента поручено оказать содействие инициативным субъектам предпринимательства в возведении в течение 2021–2023 годов дехканских рынков и торговых комплексов.

Важно: отменено обязательное участие органов государственной власти на местах в уставном капитале вновь создаваемых дехканских рынков и торговых комплексов.

Места под объекты выездной торговли на торгово-развлекательных улицах будут реализованы субъектам предпринимательства на основе электронного онлайн-аукциона. Им предоставлено право осуществлять деятельность круглосуточно при строгом соблюдении правил общественной безопасности.
Кроме того, предпринимателям помогут с разработкой бизнес-планов и проектов, с профессиональным обучением и налаживанием бизнеса.
В документе также прописаны две главные задача трансформировать сферу услуг в важный драйвер обеспечения экономического роста и увеличить в 2 раза объема услуг к 2023 году.
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