https://uz.sputniknews.ru/20210512/uzbekistan-predyavit-svoi-pravila-igry-facebook-tiktok-i-drugim-mediagigantam-18692318.html

Узбекистан предъявит свои "правила игры" Facebook, TikTok и другим медиагигантам

Узбекистан предъявит свои "правила игры" Facebook, TikTok и другим медиагигантам

Компаниям были направлены письма о соблюдении требований законодательства Узбекистана в сфере сбора и хранения персональных данных. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-12T13:55+0500

2021-05-12T13:55+0500

2021-05-12T13:55+0500

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Власти Узбекистана уведомили крупные зарубежные интернет-компании о необходимости переноса их баз данных на территорию республики.В список попали Facebook Inc Google, Mail.ru, Microsoft Skype, Telegram, Tencent Wechat, TikTok, Twitter, Yandex.Данным компаниям были направлены письма о соблюдении требований законодательства Узбекистана.Согласно внесенным поправкам в закон "О персональных данных", "если социальные сети и интернет-компании хотят вести легальную деятельность в РУз, они должны передать свое оборудование на территорию Узбекистана или в установленном порядке могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности".С 15 апреля 2021 года все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан Узбекистана на территории республики. В последние годы на данные соцсети и интернет-компании были осуществлены различные кибератаки. В результате похищаются персональные данные миллионов людей, в том числе граждан Узбекистана. Власти опасаются, что злоумышленники, незаконно получившие паспортные данные соотечественников, будут использовать их в социально-политических и экономических целях.

https://uz.sputniknews.ru/20210503/facebook-google-netflix-applekto-platit-bolshe-vsego-nalogov-uzbekistanu-18605113.html

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