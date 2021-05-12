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Узбекистан предъявит свои "правила игры" Facebook, TikTok и другим медиагигантам
Узбекистан предъявит свои "правила игры" Facebook, TikTok и другим медиагигантам
Компаниям были направлены письма о соблюдении требований законодательства Узбекистана в сфере сбора и хранения персональных данных. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T13:55+0500
2021-05-12T13:55+0500
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Власти Узбекистана уведомили крупные зарубежные интернет-компании о необходимости переноса их баз данных на территорию республики.В список попали Facebook Inc Google, Mail.ru, Microsoft Skype, Telegram, Tencent Wechat, TikTok, Twitter, Yandex.Данным компаниям были направлены письма о соблюдении требований законодательства Узбекистана.Согласно внесенным поправкам в закон "О персональных данных", "если социальные сети и интернет-компании хотят вести легальную деятельность в РУз, они должны передать свое оборудование на территорию Узбекистана или в установленном порядке могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности".С 15 апреля 2021 года все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан Узбекистана на территории республики. В последние годы на данные соцсети и интернет-компании были осуществлены различные кибератаки. В результате похищаются персональные данные миллионов людей, в том числе граждан Узбекистана. Власти опасаются, что злоумышленники, незаконно получившие паспортные данные соотечественников, будут использовать их в социально-политических и экономических целях.
https://uz.sputniknews.ru/20210503/facebook-google-netflix-applekto-platit-bolshe-vsego-nalogov-uzbekistanu-18605113.html
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персональные данные, telegram, facebook, яндекс, узбекистан

Узбекистан предъявит свои "правила игры" Facebook, TikTok и другим медиагигантам

13:55 12.05.2021
543
© СС0 / Unsplash / Brett JordanПриложение Facebook
Приложение Facebook - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2021
© СС0 / Unsplash / Brett Jordan
Компаниям были направлены письма о соблюдении требований законодательства Узбекистана в сфере сбора и хранения персональных данных.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Власти Узбекистана уведомили крупные зарубежные интернет-компании о необходимости переноса их баз данных на территорию республики.
В список попали Facebook Inc Google, Mail.ru, Microsoft Skype, Telegram, Tencent Wechat, TikTok, Twitter, Yandex.
Данным компаниям были направлены письма о соблюдении требований законодательства Узбекистана.
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Facebook, Google, Netflix, Apple...кто платит больше всего налогов Узбекистану?
3 мая, 18:47
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Согласно внесенным поправкам в закон "О персональных данных", "если социальные сети и интернет-компании хотят вести легальную деятельность в РУз, они должны передать свое оборудование на территорию Узбекистана или в установленном порядке могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности".
С 15 апреля 2021 года все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан Узбекистана на территории республики.
"Несмотря на то, что с момента вступления закона в силу прошел один месяц, отсутствие видимых результатов соответствующих государственных органов в этой сфере вызвало несогласие депутатов", — отметили в Законодательной палате Олий Мажлиса.
В последние годы на данные соцсети и интернет-компании были осуществлены различные кибератаки.
В результате похищаются персональные данные миллионов людей, в том числе граждан Узбекистана.
Власти опасаются, что злоумышленники, незаконно получившие паспортные данные соотечественников, будут использовать их в социально-политических и экономических целях.
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