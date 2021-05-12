https://uz.sputniknews.ru/20210512/v-roddome-tashkenta-otkazalis-prinyat-rojenitsu-iz-za-nepodxodyaschey-propiski-18693907.html

В роддоме Ташкента отказались принять роженицу из-за неподходящей прописки

В роддоме Ташкента отказались принять роженицу из-за неподходящей прописки

В ходе проведенного расследования выяснилось, чтоженщина прописана в Иштихонском района Самаркандской области, но в настоящее время проживает в Янгиюльском... 12.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-12T15:08+0500

2021-05-12T15:08+0500

2021-05-12T15:08+0500

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Накануне в сети Интернет распространилось видео о том, как беременную женщину со схватками отказались госпитализировать и оказать ей экстренную медпомощь из-за неподходящей прописки. Известно, что запись была заснята мужем роженицы.После инцидента министр здравоохранения Абдухаким Хаджибаев провел экстренное совещание, в котором приняли участие главврачи городских и республиканских медицинских учреждений, специализирующихся в сфере акушерства, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.В ходе расследования, проведенного Управлением здравоохранения Ташкента, выяснилось, что пострадавшая родилась в 2000-м году. Она прописана в Иштихонском района Самаркандской области, но в настоящее время проживает в Янгиюльском районе Ташкентской области.По предварительной информации, женщина была привезена супругом 29 апреля в 4.25 утра в родильный дом №1 Ташкента с жалобами на схватки. Дежурный врач осмотрел роженицу и поставил диагноз: "1-ая беременность, 41 неделя. Латентная фаза".Однако женщина состояла на учете в сельском врачебном центре №69 Янгиюльского района, поэтому ей рекомендовали обратиться в данный роддом или в родильное отделение 1-клиники Ташкентской медицинской академии, куда впоследствии она и была доставлена на машине скорой помощи в 5.40 утра того же дня.Известно, что в 7.40 утра на свет появилась девочка весом 3,7 кг. Отмечается, что послеродовой период у женщины прошел без осложнений и третьего мая она с ребенком была выписана из больницы в удовлетворительном состоянии.Согласно данным Минздрава, замначальника Ташкентского городского управления здравоохранения здоровья матери и ребенка и репродуктивного здоровья Рано Хаитбаевой была уволена. Ее освободили от занимаемой должности, так как она не приняла никаких мер по предотвращению подобных инцидентов. Подобная участь постигла и главврача родильного комплекса №1 Р. Алимджанову.

https://uz.sputniknews.ru/20180717/Uvoleny-glavvrach-roddoma-v-Samarkande-i-neskolko-medrabotnikov-8905103.html

https://uz.sputniknews.ru/20181119/V-Rossii-osudili-arest-glavy-roddoma-gde-umer-novorozhdennyy-uzbekistanets-10004366.html

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медики, родильный дом, роды, врачи, ташкент