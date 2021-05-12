https://uz.sputniknews.ru/20210512/v-tashkente-privetstvuyut-peremirie-v-afganistane-v-svyazi-s-prazdnikom-id-al-fitr-18690070.html

Узбекистан поприветствовал перемирие в Афганистане в связи с праздником Ид аль-Фитр

Узбекистан поприветствовал перемирие в Афганистане в связи с праздником Ид аль-Фитр

Талибы* в понедельник объявили о трехдневном прекращении огня по окончании Рамазана. Президент ИРА Ашраф Гани обратился к силовикам страны с призывом о том же. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-12T12:19+0500

2021-05-12T12:19+0500

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политика

мид узбекистана

афганистан

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Власти Узбекистана приветствуют объявленное трехдневное перемирие в Афганистане в связи с одним из наиболее важных для мусульман религиозных праздников — Ид аль-Фитр, сообщает пресс-служба МИД РУз.Месяц Рамазан в 2021 году проходит с 12 апреля по 12 мая. На следующий день наступит праздник разговения Ид аль-Фитр. Традиционно в этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях, а после — праздничные массовые трапезы. Талибы* в понедельник объявили о трехдневном прекращении огня по окончании Рамазана. Президент Афганистана Ашраф Гани обратился к силовикам страны с аналогичным призывом.В министерстве выразили надежду, что прекращение огня противоборствующими сторонами создаст необходимые условия для продвижения мирного политического процесса в Афганистане."Узбекистан вновь заявляет о своей твердой приверженности и далее развивать и укреплять отношения дружбы и добрососедства с народом Афганистана", — отмечается в заявлении.РУз поддерживает процесс установления прочного и долгосрочного мира в Афганистане и продолжит оказывать ему всестороннюю помощь, подчеркнули в министерстве.* Талибы — члены запрещенной в России и ряде других стран террористической организации "Талибан"

https://uz.sputniknews.ru/20210512/stalo-izvestno-vremya-prazdnichnogo-namaza-v-raznyx-regionax-uzbekistana-18685173.html

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