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Узбекистан поприветствовал перемирие в Афганистане в связи с праздником Ид аль-Фитр
Узбекистан поприветствовал перемирие в Афганистане в связи с праздником Ид аль-Фитр
Талибы* в понедельник объявили о трехдневном прекращении огня по окончании Рамазана. Президент ИРА Ашраф Гани обратился к силовикам страны с призывом о том же. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T12:19+0500
2021-05-12T12:19+0500
2021-05-12T12:23+0500
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Власти Узбекистана приветствуют объявленное трехдневное перемирие в Афганистане в связи с одним из наиболее важных для мусульман религиозных праздников — Ид аль-Фитр, сообщает пресс-служба МИД РУз.Месяц Рамазан в 2021 году проходит с 12 апреля по 12 мая. На следующий день наступит праздник разговения Ид аль-Фитр. Традиционно в этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях, а после — праздничные массовые трапезы. Талибы* в понедельник объявили о трехдневном прекращении огня по окончании Рамазана. Президент Афганистана Ашраф Гани обратился к силовикам страны с аналогичным призывом.В министерстве выразили надежду, что прекращение огня противоборствующими сторонами создаст необходимые условия для продвижения мирного политического процесса в Афганистане."Узбекистан вновь заявляет о своей твердой приверженности и далее развивать и укреплять отношения дружбы и добрососедства с народом Афганистана", — отмечается в заявлении.РУз поддерживает процесс установления прочного и долгосрочного мира в Афганистане и продолжит оказывать ему всестороннюю помощь, подчеркнули в министерстве.* Талибы — члены запрещенной в России и ряде других стран террористической организации "Талибан"
https://uz.sputniknews.ru/20210512/stalo-izvestno-vremya-prazdnichnogo-namaza-v-raznyx-regionax-uzbekistana-18685173.html
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Узбекистан поприветствовал перемирие в Афганистане в связи с праздником Ид аль-Фитр
12:19 12.05.2021 (обновлено: 12:23 12.05.2021)
Талибы* в понедельник объявили о трехдневном прекращении огня по окончании Рамазана. Президент ИРА Ашраф Гани обратился к силовикам страны с призывом о том же.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Власти Узбекистана приветствуют объявленное трехдневное перемирие в Афганистане в связи с одним из наиболее важных для мусульман религиозных праздников — Ид аль-Фитр, сообщает пресс-служба МИД РУз.
Месяц Рамазан в 2021 году проходит с 12 апреля по 12 мая. На следующий день наступит праздник разговения Ид аль-Фитр. Традиционно в этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях, а после — праздничные массовые трапезы. Талибы* в понедельник объявили о трехдневном прекращении огня по окончании Рамазана. Президент Афганистана Ашраф Гани обратился к силовикам страны с аналогичным призывом.
"Узбекистан приветствует объявление в Афганистане трехдневного перемирия по случаю священного праздника Ид аль-Фитр", — говорится в заявлении МИД, опубликованном на Telegram-канале.
В министерстве выразили надежду, что прекращение огня противоборствующими сторонами создаст необходимые условия для продвижения мирного политического процесса в Афганистане.
"Узбекистан вновь заявляет о своей твердой приверженности и далее развивать и укреплять отношения дружбы и добрососедства с народом Афганистана", — отмечается в заявлении.
РУз поддерживает процесс установления прочного и долгосрочного мира в Афганистане и продолжит оказывать ему всестороннюю помощь, подчеркнули в министерстве.
* Талибы — члены запрещенной в России и ряде других стран террористической организации "Талибан"