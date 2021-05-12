https://uz.sputniknews.ru/20210512/stalo-izvestno-vremya-prazdnichnogo-namaza-v-raznyx-regionax-uzbekistana-18685173.html

Стало известно время праздничного намаза в разных регионах Узбекистана

Стало известно время праздничного намаза в разных регионах Узбекистана

Первый день Рамазан хайита в этом году выпадает на 13 мая. В этот день мусульмане отмечают окончание поста в месяц Рамазан. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-12T09:28+0500

2021-05-12T09:28+0500

2021-05-12T09:33+0500

общество

рамазан хайит

намаз

управление мусульман узбекистана

молитва

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В этом году хайит намаз пройдет в четверг, 13 мая, сообщили в Управлении мусульман Узбекистана.В Ташкенте праздничная молитва начнется в 5.30 утра.В других регионах республики намаз будет совершен через 15-20 минут после восхода солнца:Напомним, что 13 по 16 мая в Узбекистане объявлены выходными. Соответствующее постановление ранее подписал президент.В Рамазан хайит общественный транспорт в столице начнет курсировать с 4 утра, 14 мая будет работать по воскресному графику, 15-го — по субботнему, 16-го — по воскресному.

https://uz.sputniknews.ru/20210511/18681132.html

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рамазан хайит, намаз, управление мусульман узбекистана, молитва, узбекистан