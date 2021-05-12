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Стало известно время праздничного намаза в разных регионах Узбекистана
Стало известно время праздничного намаза в разных регионах Узбекистана
Первый день Рамазан хайита в этом году выпадает на 13 мая. В этот день мусульмане отмечают окончание поста в месяц Рамазан. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T09:28+0500
2021-05-12T09:33+0500
общество
рамазан хайит
намаз
управление мусульман узбекистана
молитва
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В этом году хайит намаз пройдет в четверг, 13 мая, сообщили в Управлении мусульман Узбекистана.В Ташкенте праздничная молитва начнется в 5.30 утра.В других регионах республики намаз будет совершен через 15-20 минут после восхода солнца:Напомним, что 13 по 16 мая в Узбекистане объявлены выходными. Соответствующее постановление ранее подписал президент.В Рамазан хайит общественный транспорт в столице начнет курсировать с 4 утра, 14 мая будет работать по воскресному графику, 15-го — по субботнему, 16-го — по воскресному.
https://uz.sputniknews.ru/20210511/18681132.html
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рамазан хайит, намаз, управление мусульман узбекистана, молитва, узбекистан

Стало известно время праздничного намаза в разных регионах Узбекистана

09:28 12.05.2021 (обновлено: 09:33 12.05.2021)
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© СС0 / Unsplash / Rumman AminМусульмане молятся, иллюстративное фото
Мусульмане молятся, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2021
© СС0 / Unsplash / Rumman Amin
Первый день Рамазан хайита в этом году выпадает на 13 мая. В этот день мусульмане отмечают окончание поста в месяц Рамазан.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В этом году хайит намаз пройдет в четверг, 13 мая, сообщили в Управлении мусульман Узбекистана.
В Ташкенте праздничная молитва начнется в 5.30 утра.
В других регионах республики намаз будет совершен через 15-20 минут после восхода солнца:
Андижанская область — 05.20;
Наманганская область — 05.20;
Ферганская область — 05.20;
Ташкентская область — 05.35;
Сырдарьинская область — 05.35;
Джизакская область — 05.40;
Самаркандская область — 05.40;
Сурхандарьинская область — 05.40;
Кашкадарьинская область — 05.45;
Бухарская область — 05.50;
Навоийская область — 05.50;
Хорезмская область — 06.05;
Каракалпакстан — 06.10.
Напомним, что 13 по 16 мая в Узбекистане объявлены выходными. Соответствующее постановление ранее подписал президент.
В Рамазан хайит общественный транспорт в столице начнет курсировать с 4 утра, 14 мая будет работать по воскресному графику, 15-го — по субботнему, 16-го — по воскресному.
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