https://uz.sputniknews.ru/20210512/v-uzbekistane-prosyat-snizit-maksimalnuyu-skorost-transporta-v-gorodax-18691137.html
В Узбекистане просят снизить максимальную скорость транспорта в городах
В Узбекистане просят снизить максимальную скорость транспорта в городах
Авторы петиции предлагают ограничить максимальную скорость транспорта в городах, обращая внимание на многочисленные факты ДТП, происходящие из-за превышения... 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T13:11+0500
2021-05-12T13:11+0500
2021-05-12T13:13+0500
общество
скорость
автомобили
пешеходы
дтп
обращения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1380/08/13800891_0:127:1825:1154_1920x0_80_0_0_da7bb0a08e15c4db811faed7f4f29320.jpg
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Узбекистане предлагают ограничить максимальную скорость автотранспортных средств в городах до 50 км/ч и до 30 км/ч возле социально значимых объектов. Соответствующая петиция опубликована на портале коллективных обращений Mening Fikrim.По сути, эта петиция направлена на защиту пешеходов. Авторы ссылаются на данные ВОЗ, где говорится, что в случае наезда на человека на скорости 30 км/ч, у пострадавшего остается больше шансов выжить.Для мотивации и в качестве обоснования предложения в ней предлагается обратить внимание на многочисленные факты ДТП, происходящие из-за превышения скорости и приводящие к гибели пешеходов.Составители петиции обращают внимание, что от наезда авто не застрахованы и сами водители, ведь и они становятся пешеходами, как только выходят из своих машин. В связи с этим предлагается внести соответствующие изменения и дополнения в действующее законодательство. В течение трех месяцев обращение должно набрать десять тысяч голосов. Только после этого оно будет рассмотрено парламентом, который должен принять решение не позднее чем за 60 дней.Стоит отметить, что пока петиция не получила поддержки абсолютного большинства. Разница между поддерживающими это предложение и его противниками составляет на момент опубликования материла лишь с десяток голосов.
https://uz.sputniknews.ru/20210309/s-nachala-goda-v-dtp-v-uzbekistane-pogibli-265-chelovek--statistika-17468355.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1380/08/13800891_38:0:1655:1213_1920x0_80_0_0_ea029d5ccc14f46906fb70b68134bc2b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
скорость, автомобили, пешеходы, дтп, обращения
В Узбекистане просят снизить максимальную скорость транспорта в городах
13:11 12.05.2021 (обновлено: 13:13 12.05.2021)
Авторы петиции предлагают ограничить максимальную скорость транспорта в городах, обращая внимание на многочисленные факты ДТП, происходящие из-за превышения скорости и приводящие к гибели пешеходов. Однако пока она не получила абсолютной поддержки большинства.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik.
В Узбекистане предлагают ограничить максимальную скорость автотранспортных средств в городах до 50 км/ч и до 30 км/ч возле социально значимых объектов. Соответствующая петиция
опубликована на портале коллективных обращений Mening Fikrim.
По сути, эта петиция направлена на защиту пешеходов. Авторы ссылаются на данные ВОЗ, где говорится, что в случае наезда на человека на скорости 30 км/ч, у пострадавшего остается больше шансов выжить.
“На скорости свыше 60 км/ч - риск гибели составляет 95 процентов; на скорости 50 км/ч - снижается до 80 процентов; на скорости 40 км/ч - 38-40 процентов; на скорости 30 км/ч - риск гибели снижается до минимальной 10-13 процентов”, - говорится в петиции.
Для мотивации и в качестве обоснования предложения в ней предлагается обратить внимание на многочисленные факты ДТП, происходящие из-за превышения скорости и приводящие к гибели пешеходов.
Составители петиции обращают внимание, что от наезда авто не застрахованы и сами водители, ведь и они становятся пешеходами, как только выходят из своих машин. В связи с этим предлагается внести соответствующие изменения и дополнения в действующее законодательство.
В течение трех месяцев обращение должно набрать десять тысяч голосов. Только после этого оно будет рассмотрено парламентом, который должен принять решение не позднее чем за 60 дней.
Стоит отметить, что пока петиция не получила поддержки абсолютного большинства. Разница между поддерживающими это предложение и его противниками составляет на момент опубликования материла лишь с десяток голосов.