https://uz.sputniknews.ru/20210512/v-uzbekistane-prosyat-snizit-maksimalnuyu-skorost-transporta-v-gorodax-18691137.html

В Узбекистане просят снизить максимальную скорость транспорта в городах

В Узбекистане просят снизить максимальную скорость транспорта в городах

Авторы петиции предлагают ограничить максимальную скорость транспорта в городах, обращая внимание на многочисленные факты ДТП, происходящие из-за превышения... 12.05.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Узбекистане предлагают ограничить максимальную скорость автотранспортных средств в городах до 50 км/ч и до 30 км/ч возле социально значимых объектов. Соответствующая петиция опубликована на портале коллективных обращений Mening Fikrim.По сути, эта петиция направлена на защиту пешеходов. Авторы ссылаются на данные ВОЗ, где говорится, что в случае наезда на человека на скорости 30 км/ч, у пострадавшего остается больше шансов выжить.Для мотивации и в качестве обоснования предложения в ней предлагается обратить внимание на многочисленные факты ДТП, происходящие из-за превышения скорости и приводящие к гибели пешеходов.Составители петиции обращают внимание, что от наезда авто не застрахованы и сами водители, ведь и они становятся пешеходами, как только выходят из своих машин. В связи с этим предлагается внести соответствующие изменения и дополнения в действующее законодательство. В течение трех месяцев обращение должно набрать десять тысяч голосов. Только после этого оно будет рассмотрено парламентом, который должен принять решение не позднее чем за 60 дней.Стоит отметить, что пока петиция не получила поддержки абсолютного большинства. Разница между поддерживающими это предложение и его противниками составляет на момент опубликования материла лишь с десяток голосов.

https://uz.sputniknews.ru/20210309/s-nachala-goda-v-dtp-v-uzbekistane-pogibli-265-chelovek--statistika-17468355.html

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скорость, автомобили, пешеходы, дтп, обращения