https://uz.sputniknews.ru/20210512/zaveduyuschaya-zangiatinskim-detsadom-prisvoila-pochti-milliard-sumov-18688567.html

Заведующая зангиатинским детсадом присвоила почти миллиард сумов

Заведующая зангиатинским детсадом присвоила почти миллиард сумов

Руководительница детского сада подделывала табели и платила зарплату подставным сотрудникам. Всего с начала года в Ташкентской области открыто одиннадцать... 12.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-12T11:25+0500

2021-05-12T11:25+0500

2021-05-12T11:25+0500

происшествия

прокуратура

хищение

детский сад

коррупция

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Прокуратура Ташкентской области выявила хищение 983,5 миллионов сумов бюджетных средств в дошкольном образовательном учреждении №16 Зангиатинского района столичного области, сообщает ведомство.Согласно материалам дела, по распоряжению заведующей детским садом зарплатные деньги перечислялись на пластиковые карты 37 человек, которые на самом деле в этой ДОО никогда не работали. Она вносила в табели ложные сведения, а карты всех подставных лиц держала при себе.Правоохранители выявили хищение в результате проверок дошкольных образовательных организаций, проведенных с начала текущего года. Всего за это время возбуждено одиннадцать уголовных дел, в том числе в отношении должностных лиц сразу нескольких детсадов Аккурганского района Ташкентской области - №2, 6, 10 и 12. Они подозреваются в хищении продовольственной продукции.

https://uz.sputniknews.ru/20210406/v-karakalpakstane-po-trebovaniyu-vospitateley-uvolili-zaveduyuschuyu-detsadom-18174622.html

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прокуратура, хищение, детский сад, коррупция, ташкентская область