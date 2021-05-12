Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210512/zaveduyuschaya-zangiatinskim-detsadom-prisvoila-pochti-milliard-sumov-18688567.html
Заведующая зангиатинским детсадом присвоила почти миллиард сумов
Заведующая зангиатинским детсадом присвоила почти миллиард сумов
Руководительница детского сада подделывала табели и платила зарплату подставным сотрудникам. Всего с начала года в Ташкентской области открыто одиннадцать... 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T11:25+0500
2021-05-12T11:25+0500
происшествия
прокуратура
хищение
детский сад
коррупция
ташкентская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/06/15949306_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_32683d8e07548a68e511637908205edb.jpg
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Прокуратура Ташкентской области выявила хищение 983,5 миллионов сумов бюджетных средств в дошкольном образовательном учреждении №16 Зангиатинского района столичного области, сообщает ведомство.Согласно материалам дела, по распоряжению заведующей детским садом зарплатные деньги перечислялись на пластиковые карты 37 человек, которые на самом деле в этой ДОО никогда не работали. Она вносила в табели ложные сведения, а карты всех подставных лиц держала при себе.Правоохранители выявили хищение в результате проверок дошкольных образовательных организаций, проведенных с начала текущего года. Всего за это время возбуждено одиннадцать уголовных дел, в том числе в отношении должностных лиц сразу нескольких детсадов Аккурганского района Ташкентской области - №2, 6, 10 и 12. Они подозреваются в хищении продовольственной продукции.
https://uz.sputniknews.ru/20210406/v-karakalpakstane-po-trebovaniyu-vospitateley-uvolili-zaveduyuschuyu-detsadom-18174622.html
ташкентская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/06/15949306_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_dceea8ca4d077ba0bb224082036d3f78.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
прокуратура, хищение, детский сад, коррупция, ташкентская область

Заведующая зангиатинским детсадом присвоила почти миллиард сумов

11:25 12.05.2021
813
© Sputnik / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкДетский сад
Детский сад - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2021
© Sputnik / Варвара Гертье
/
Перейти в фотобанк
Руководительница детского сада подделывала табели и платила зарплату подставным сотрудникам. Всего с начала года в Ташкентской области открыто одиннадцать уголовных дел.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Прокуратура Ташкентской области выявила хищение 983,5 миллионов сумов бюджетных средств в дошкольном образовательном учреждении №16 Зангиатинского района столичного области, сообщает ведомство.
Согласно материалам дела, по распоряжению заведующей детским садом зарплатные деньги перечислялись на пластиковые карты 37 человек, которые на самом деле в этой ДОО никогда не работали. Она вносила в табели ложные сведения, а карты всех подставных лиц держала при себе.
Новый детский сад открыли в Сергелийском районе Ташкента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
Общество
В Каракалпакстане по требованию воспитателей уволили заведующую детсадом
6 апреля, 12:49
338
Правоохранители выявили хищение в результате проверок дошкольных образовательных организаций, проведенных с начала текущего года.
Всего за это время возбуждено одиннадцать уголовных дел, в том числе в отношении должностных лиц сразу нескольких детсадов Аккурганского района Ташкентской области - №2, 6, 10 и 12. Они подозреваются в хищении продовольственной продукции.
220000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:11В Узбекистане просят снизить максимальную скорость транспорта в городах
12:55Узбекистан поддержит кредитами одну из самых перспективных сфер экономики
12:27Иностранец "съел" почти полкило наркотиков и попытался попасть в Узбекистан
12:19Узбекистан поприветствовал перемирие в Афганистане в связи с праздником Ид аль-Фитр
11:53В Ташкенте появилась книга соболезнований семьям погибших при стрельбе в Казани
11:25Заведующая зангиатинским детсадом присвоила почти миллиард сумов
11:20Узбекский как иностранный: МНО объяснило, почему изменится методика преподавания госязыка
11:15Европейцам начали делать прививки от COVID в замке Дракулы
10:56Американцам не хватает денег на бензин: виноваты русские
10:42Сеть IT-техникумов свяжет весь Узбекистан
10:24Украинская земля уже на пути в Евросоюз!
09:59Как прежде уже не будет: РФ выходит из главного военного договора с Западом
09:28Стало известно время праздничного намаза в разных регионах Узбекистана
09:00Ташкент и Пекин хотят ускорить строительство железной дороги через Кыргызстан
08:28Мирзиёев выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в казанской школе
Вчера"Спутник V" спасает Европу и ООН
ВчераМирзиёев повысил пенсии ветеранам ВОВ
ВчераНайдет ли Пентагон себе место в Центральной Азии после ухода из Афганистана?
ВчераКакие уловки используют мошенники и как защитить свои деньги — ответ ЦБ
ВчераВласти Бишкека закупят 350 экологичных автобусов из Узбекистана