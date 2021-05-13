https://uz.sputniknews.ru/20210513/deti-migrantov-primut-uchastie-v-tvorcheskom-festivale-v-moskve-18717505.html

Дети мигрантов примут участие в творческом фестивале в Москве

Дети мигрантов примут участие в творческом фестивале в Москве

Участники международного фестиваля смогут спеть, станцевать, прочитать стихи или продемонстрировать свои другие умения и таланты. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-13T16:41+0500

2021-05-13T16:41+0500

2021-05-13T16:41+0500

культура

федерация мигрантов россии

мигранты

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Федерация мигрантов России приглашает всех желающих от 6 до 15 лет к участию во II Международном детском творческом фестивале, который пройдет в Москве 5 июня 2021 года. Организаторы фестиваля нацелены на поиск новых талантов и на предоставление одаренным детям площадки для самовыражения. Кроме того, смотр позволит участникам из разных стран обменяться опытом публичных выступлений.Юные дарования смогут почувствовать себя настоящими звездами сцены. Участники смогут проявить свой творческий потенциал в танцах, музыкальном/вокальном выступлении, чтении стихотворений, актерском и цирковом мастерстве или в любом другом направлении. Причем выступление может быть, как сольным, так и групповым. Участие бесплатное.

https://uz.sputniknews.ru/20210417/nedetskie-tryuki-golovokrujitelnyy-festival-yunyx-tsirkachey-v-tashkente--18385436.html

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федерация мигрантов россии, мигранты, узбекистан