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Недетские трюки: головокружительный фестиваль юных циркачей в Ташкенте
22:31 17.04.2021 (обновлено: 23:29 17.04.2021)
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В Ташкенте состоялся Первый международный фестиваль молодёжного циркового искусства. В нем приняли участие, как начинающие, так и опытные артисты в возрасте от 8 до 16 лет.
Среди конкурсантов представители Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Китая. Из-за эпидемиологических ограничений в онлайн-формате выступили также молодые таланты из Российской Федерации и Украины.
Открыли фестиваль представители легендарной цирковой династии, канатоходцы братья Ташкенбаевы. Знаменитые артисты обладатели самых престижных наград в области циркового искусства, а также рекордсменами по хождению на канате на длинные дистанции. И сегодня они с особой радостью делятся секретами мастерства со своими юными коллегами.
12 апреля, 18:18
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Участники смотра представили номера в самых разных цирковых жанрах. Это хулахуп, воздушное кольцо, икарийские игры, воздушная гимнастика на полотнах, на мачте, на петлях, ручной эквилибр, эквилибр на свободно вращающемся диске, на катушках, шпрунг-канат и партерное кольцо.
Для некоторых из них выступление на манеже цирка стало дебютом. Так, на празднике циркового искусства впервые выступили Полина Пустовая (Узбекистан), Ксения Боброва и Ксения Конюшенко (Узбекистан), Ксения Стаценко (Казахстан).
"На нашем фестивале было показано 26 номеров, девять из них – в режиме онлайн. Мы подготовили это масштабное мероприятие, в частности, с учетом участия нашего цирка на подобных международных фестивалях в разных странах мира. Импровизированным экраном, на котором демонстрировались номера зарубежных конкурсантов, стала внутренняя часть циркового купола", — рассказал Рустам Хаметов, заместитель директора по творчеству Государственного цирка.
Специальными гостями конкурса стали знаменитые узбекские джигиты, представители династии Зариповых. Заключительным аккордом первого фестивального дня, в частности стало выступление смелых акробатов-наездников под руководством народного артиста Узбекистана Хабиба Зарипова.
Оценивало выступления конкурсантов профессиональное жюри из числа выдающихся деятелей культуры. Среди них Заслуженная артистка Узбекистана Карима Зарипова и Народная артистка Узбекистана Гули Хамраева. В работе творческой коллегии также приняли участие директор Государственного цирка Узбекистана Рустам Маджидов, ректор Государственной академии хореографии Шухрат Тохтасимов и Михаил Козлов – директор студии циркового искусства "Dlux Circus".
"Проведение таких фестивалей – это всегда хороший стимул к работе, профессиональному и личностному росту. У победителей появится больше шансов попасть в знаменитые цирки, чаще гастролировать. В конце концов, выйти на международную арену. Оценивать участников непросто. Техническое исполнение детей – впечатляет. Есть, конечно, какие-то погрешности, но все подготовились очень хорошо. Мы разделили конкурсантов на возрастные группы, и каждую из них оценивали индивидуально. А воздушные номера мы оцениваем, например, по сложности исполнения трюковой части"
"Золото" фестиваля получили Аина Маратова (Кыргызстан) и Далер Хаметов (Узбекистан). На втором месте — Анастасия Бобылева (Узбекистан) и Мубина Ганиева (Узбекистан). Замыкают тройку призеров Ксения Конюшенко и Ксения Боброва (парный номер, Узбекистан) и Анна Левина (Украина).
© Организаторы фестиваляЦеремония награждения на молодежном фестивале циркового искусства в Ташкенте
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© Организаторы фестиваля
Церемония награждения на молодежном фестивале циркового искусства в Ташкенте
© Организаторы фестиваляЦеремония награждения на молодежном фестивале циркового искусства в Ташкенте
2/4
© Организаторы фестиваля
Церемония награждения на молодежном фестивале циркового искусства в Ташкенте
© Организаторы фестиваляЦеремония награждения на молодежном фестивале циркового искусства в Ташкенте
3/4
© Организаторы фестиваля
Церемония награждения на молодежном фестивале циркового искусства в Ташкенте
© Организаторы фестиваляЦеремония награждения на молодежном фестивале циркового искусства в Ташкенте
4/4
© Организаторы фестиваля
Церемония награждения на молодежном фестивале циркового искусства в Ташкенте
1/4
© Организаторы фестиваля
Церемония награждения на молодежном фестивале циркового искусства в Ташкенте
2/4
© Организаторы фестиваля
Церемония награждения на молодежном фестивале циркового искусства в Ташкенте
3/4
© Организаторы фестиваля
Церемония награждения на молодежном фестивале циркового искусства в Ташкенте
4/4
© Организаторы фестиваля
Церемония награждения на молодежном фестивале циркового искусства в Ташкенте
Гран-при фестиваля получила одна из самых юных участниц — Арина Стаценко из Казахстана.
Обладателями специальных наград стали Муроджон Махмудов (Узбекистан), Юлия Чжао (Китай) и Анна Левина (Украина).
Международный фестиваль молодёжного циркового искусства стал возможен благодаря участию благотворителей, в числе которых AKFA Group, Профессиональный союз работников культуры, спорта и туризма, а также компания Сity Rent Car.