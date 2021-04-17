https://uz.sputniknews.ru/20210417/nedetskie-tryuki-golovokrujitelnyy-festival-yunyx-tsirkachey-v-tashkente--18385436.html

Недетские трюки: головокружительный фестиваль юных циркачей в Ташкенте

Недетские трюки: головокружительный фестиваль юных циркачей в Ташкенте

Среди конкурсантов представители Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Китая. Из-за эпидемиологических ограничений в онлайн-формате выступили также молодые

2021-04-17T22:31+0500

2021-04-17T22:31+0500

2021-04-17T23:29+0500

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узбекистан

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Среди конкурсантов представители Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Китая. Из-за эпидемиологических ограничений в онлайн-формате выступили также молодые таланты из Российской Федерации и Украины. Открыли фестиваль представители легендарной цирковой династии, канатоходцы братья Ташкенбаевы. Знаменитые артисты обладатели самых престижных наград в области циркового искусства, а также рекордсменами по хождению на канате на длинные дистанции. И сегодня они с особой радостью делятся секретами мастерства со своими юными коллегами.Участники смотра представили номера в самых разных цирковых жанрах. Это хулахуп, воздушное кольцо, икарийские игры, воздушная гимнастика на полотнах, на мачте, на петлях, ручной эквилибр, эквилибр на свободно вращающемся диске, на катушках, шпрунг-канат и партерное кольцо. Для некоторых из них выступление на манеже цирка стало дебютом. Так, на празднике циркового искусства впервые выступили Полина Пустовая (Узбекистан), Ксения Боброва и Ксения Конюшенко (Узбекистан), Ксения Стаценко (Казахстан).Специальными гостями конкурса стали знаменитые узбекские джигиты, представители династии Зариповых. Заключительным аккордом первого фестивального дня, в частности стало выступление смелых акробатов-наездников под руководством народного артиста Узбекистана Хабиба Зарипова. Оценивало выступления конкурсантов профессиональное жюри из числа выдающихся деятелей культуры. Среди них Заслуженная артистка Узбекистана Карима Зарипова и Народная артистка Узбекистана Гули Хамраева. В работе творческой коллегии также приняли участие директор Государственного цирка Узбекистана Рустам Маджидов, ректор Государственной академии хореографии Шухрат Тохтасимов и Михаил Козлов – директор студии циркового искусства "Dlux Circus"."Золото" фестиваля получили Аина Маратова (Кыргызстан) и Далер Хаметов (Узбекистан). На втором месте — Анастасия Бобылева (Узбекистан) и Мубина Ганиева (Узбекистан). Замыкают тройку призеров Ксения Конюшенко и Ксения Боброва (парный номер, Узбекистан) и Анна Левина (Украина).Гран-при фестиваля получила одна из самых юных участниц — Арина Стаценко из Казахстана.Обладателями специальных наград стали Муроджон Махмудов (Узбекистан), Юлия Чжао (Китай) и Анна Левина (Украина).Международный фестиваль молодёжного циркового искусства стал возможен благодаря участию благотворителей, в числе которых AKFA Group, Профессиональный союз работников культуры, спорта и туризма, а также компания Сity Rent Car.

https://uz.sputniknews.ru/20210412/v-tashkente-sostoitsya-mejdunarodnyy-festival-molodejnogo-tsirka-18290164.html

https://uz.sputniknews.ru/20210417/metkost-nog-gimnasticheskiy-kosmos-i-devochka-plastilin-tsirkovaya-feeriya-v-tashkente-18383717.html

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

фестиваль, цирк, узбекистан, мультимедиа