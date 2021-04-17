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Недетские трюки: головокружительный фестиваль юных циркачей в Ташкенте
Недетские трюки: головокружительный фестиваль юных циркачей в Ташкенте
Среди конкурсантов представители Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Китая. Из-за эпидемиологических ограничений в онлайн-формате выступили также молодые
2021-04-17T22:31+0500
2021-04-17T23:29+0500
видео
фестиваль
цирк
узбекистан
мультимедиа
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Среди конкурсантов представители Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Китая. Из-за эпидемиологических ограничений в онлайн-формате выступили также молодые таланты из Российской Федерации и Украины. Открыли фестиваль представители легендарной цирковой династии, канатоходцы братья Ташкенбаевы. Знаменитые артисты обладатели самых престижных наград в области циркового искусства, а также рекордсменами по хождению на канате на длинные дистанции. И сегодня они с особой радостью делятся секретами мастерства со своими юными коллегами.Участники смотра представили номера в самых разных цирковых жанрах. Это хулахуп, воздушное кольцо, икарийские игры, воздушная гимнастика на полотнах, на мачте, на петлях, ручной эквилибр, эквилибр на свободно вращающемся диске, на катушках, шпрунг-канат и партерное кольцо. Для некоторых из них выступление на манеже цирка стало дебютом. Так, на празднике циркового искусства впервые выступили Полина Пустовая (Узбекистан), Ксения Боброва и Ксения Конюшенко (Узбекистан), Ксения Стаценко (Казахстан).Специальными гостями конкурса стали знаменитые узбекские джигиты, представители династии Зариповых. Заключительным аккордом первого фестивального дня, в частности стало выступление смелых акробатов-наездников под руководством народного артиста Узбекистана Хабиба Зарипова. Оценивало выступления конкурсантов профессиональное жюри из числа выдающихся деятелей культуры. Среди них Заслуженная артистка Узбекистана Карима Зарипова и Народная артистка Узбекистана Гули Хамраева. В работе творческой коллегии также приняли участие директор Государственного цирка Узбекистана Рустам Маджидов, ректор Государственной академии хореографии Шухрат Тохтасимов и Михаил Козлов – директор студии циркового искусства "Dlux Circus"."Золото" фестиваля получили Аина Маратова (Кыргызстан) и Далер Хаметов (Узбекистан). На втором месте — Анастасия Бобылева (Узбекистан) и Мубина Ганиева (Узбекистан). Замыкают тройку призеров Ксения Конюшенко и Ксения Боброва (парный номер, Узбекистан) и Анна Левина (Украина).Гран-при фестиваля получила одна из самых юных участниц — Арина Стаценко из Казахстана.Обладателями специальных наград стали Муроджон Махмудов (Узбекистан), Юлия Чжао (Китай) и Анна Левина (Украина).Международный фестиваль молодёжного циркового искусства стал возможен благодаря участию благотворителей, в числе которых AKFA Group, Профессиональный союз работников культуры, спорта и туризма, а также компания Сity Rent Car.
https://uz.sputniknews.ru/20210412/v-tashkente-sostoitsya-mejdunarodnyy-festival-molodejnogo-tsirka-18290164.html
https://uz.sputniknews.ru/20210417/metkost-nog-gimnasticheskiy-kosmos-i-devochka-plastilin-tsirkovaya-feeriya-v-tashkente-18383717.html
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фестиваль, цирк, узбекистан, мультимедиа

Недетские трюки: головокружительный фестиваль юных циркачей в Ташкенте

22:31 17.04.2021 (обновлено: 23:29 17.04.2021)
1146
Анна Желиховская
Все материалы
В Ташкенте состоялся Первый международный фестиваль молодёжного циркового искусства. В нем приняли участие, как начинающие, так и опытные артисты в возрасте от 8 до 16 лет.
Среди конкурсантов представители Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Китая. Из-за эпидемиологических ограничений в онлайн-формате выступили также молодые таланты из Российской Федерации и Украины.
Открыли фестиваль представители легендарной цирковой династии, канатоходцы братья Ташкенбаевы. Знаменитые артисты обладатели самых престижных наград в области циркового искусства, а также рекордсменами по хождению на канате на длинные дистанции. И сегодня они с особой радостью делятся секретами мастерства со своими юными коллегами.
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В Ташкенте состоится международный фестиваль молодежного цирка
12 апреля, 18:18
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Участники смотра представили номера в самых разных цирковых жанрах. Это хулахуп, воздушное кольцо, икарийские игры, воздушная гимнастика на полотнах, на мачте, на петлях, ручной эквилибр, эквилибр на свободно вращающемся диске, на катушках, шпрунг-канат и партерное кольцо.
Для некоторых из них выступление на манеже цирка стало дебютом. Так, на празднике циркового искусства впервые выступили Полина Пустовая (Узбекистан), Ксения Боброва и Ксения Конюшенко (Узбекистан), Ксения Стаценко (Казахстан).
"На нашем фестивале было показано 26 номеров, девять из них – в режиме онлайн. Мы подготовили это масштабное мероприятие, в частности, с учетом участия нашего цирка на подобных международных фестивалях в разных странах мира. Импровизированным экраном, на котором демонстрировались номера зарубежных конкурсантов, стала внутренняя часть циркового купола", — рассказал Рустам Хаметов, заместитель директора по творчеству Государственного цирка.
Рустам Хаметов
Заместитель директора по творчеству Государственного цирка.
Специальными гостями конкурса стали знаменитые узбекские джигиты, представители династии Зариповых. Заключительным аккордом первого фестивального дня, в частности стало выступление смелых акробатов-наездников под руководством народного артиста Узбекистана Хабиба Зарипова.
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Оценивало выступления конкурсантов профессиональное жюри из числа выдающихся деятелей культуры. Среди них Заслуженная артистка Узбекистана Карима Зарипова и Народная артистка Узбекистана Гули Хамраева. В работе творческой коллегии также приняли участие директор Государственного цирка Узбекистана Рустам Маджидов, ректор Государственной академии хореографии Шухрат Тохтасимов и Михаил Козлов – директор студии циркового искусства "Dlux Circus".

"Проведение таких фестивалей – это всегда хороший стимул к работе, профессиональному и личностному росту. У победителей появится больше шансов попасть в знаменитые цирки, чаще гастролировать. В конце концов, выйти на международную арену. Оценивать участников непросто. Техническое исполнение детей – впечатляет. Есть, конечно, какие-то погрешности, но все подготовились очень хорошо. Мы разделили конкурсантов на возрастные группы, и каждую из них оценивали индивидуально. А воздушные номера мы оцениваем, например, по сложности исполнения трюковой части"

Карима Зарипова
Заслуженная артистка Узбекистана
"Золото" фестиваля получили Аина Маратова (Кыргызстан) и Далер Хаметов (Узбекистан). На втором месте — Анастасия Бобылева (Узбекистан) и Мубина Ганиева (Узбекистан). Замыкают тройку призеров Ксения Конюшенко и Ксения Боброва (парный номер, Узбекистан) и Анна Левина (Украина).
© Организаторы фестиваляЦеремония награждения на молодежном фестивале циркового искусства в Ташкенте
Церемония награждения на молодежном фестивале циркового искусства в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
1/4
© Организаторы фестиваля
Церемония награждения на молодежном фестивале циркового искусства в Ташкенте
© Организаторы фестиваляЦеремония награждения на молодежном фестивале циркового искусства в Ташкенте
Церемония награждения на молодежном фестивале циркового искусства в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
2/4
© Организаторы фестиваля
Церемония награждения на молодежном фестивале циркового искусства в Ташкенте
© Организаторы фестиваляЦеремония награждения на молодежном фестивале циркового искусства в Ташкенте
Церемония награждения на молодежном фестивале циркового искусства в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
3/4
© Организаторы фестиваля
Церемония награждения на молодежном фестивале циркового искусства в Ташкенте
© Организаторы фестиваляЦеремония награждения на молодежном фестивале циркового искусства в Ташкенте
Церемония награждения на молодежном фестивале циркового искусства в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
4/4
© Организаторы фестиваля
Церемония награждения на молодежном фестивале циркового искусства в Ташкенте
1/4
© Организаторы фестиваля
Церемония награждения на молодежном фестивале циркового искусства в Ташкенте
2/4
© Организаторы фестиваля
Церемония награждения на молодежном фестивале циркового искусства в Ташкенте
3/4
© Организаторы фестиваля
Церемония награждения на молодежном фестивале циркового искусства в Ташкенте
4/4
© Организаторы фестиваля
Церемония награждения на молодежном фестивале циркового искусства в Ташкенте
Гран-при фестиваля получила одна из самых юных участниц — Арина Стаценко из Казахстана.
Обладателями специальных наград стали Муроджон Махмудов (Узбекистан), Юлия Чжао (Китай) и Анна Левина (Украина).
Международный фестиваль молодёжного циркового искусства стал возможен благодаря участию благотворителей, в числе которых AKFA Group, Профессиональный союз работников культуры, спорта и туризма, а также компания Сity Rent Car.
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