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Глава ВОЗ привился от коронавируса
Глава ВОЗ привился от коронавируса
Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал своим подписчикам о том, что прошел вакцинацию от коронавируса, не уточняя при этом название препарата. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-13T14:34+0500
2021-05-13T14:34+0500
в мире
коронавирус
вакцинация
воз
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус написал на своей странице в Twitter о том, что получил прививку от COVID-19. Название вакцины чиновник не уточнил.При этом глава международной организации призвал всех жителей последовать его примеру и также вакцинироваться, если их страна приобрела прививки от коронавируса.Напомним, в Узбекистане вакцинация стартовала 1 апреля нынешнего года. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным попросил российскую сторону увеличить объемы поставок российской вакцины от коронавируса. Он отметил, что препарат пользуется спросом в стране, поэтому Ташкент готов расширить контракт на его закупку. Кроме того, фармацевтическая промышленность республики готова наладить собственное производство этой вакцины.
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коронавирус, вакцинация, воз

Глава ВОЗ привился от коронавируса

14:34 13.05.2021
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© Twitter / Tedros Adhanom GhebreyesusГлава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сделал прививку от коронавируса
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сделал прививку от коронавируса - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2021
© Twitter / Tedros Adhanom Ghebreyesus
Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал своим подписчикам о том, что прошел вакцинацию от коронавируса, не уточняя при этом название препарата.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус написал на своей странице в Twitter о том, что получил прививку от COVID-19. Название вакцины чиновник не уточнил.
При этом глава международной организации призвал всех жителей последовать его примеру и также вакцинироваться, если их страна приобрела прививки от коронавируса.
Сегодня была моя очередь вакцинироваться против COVID-19 в университетском госпитале Женевы. Если вы, как и я, живете в государстве, где имеются вакцины, пожалуйста, сделайте прививку, когда наступит ваша очередь.
Тедрос Аданом Гебрейесус
Генеральный директор Всемироной организации здравоохранения
Напомним, в Узбекистане вакцинация стартовала 1 апреля нынешнего года. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным попросил российскую сторону увеличить объемы поставок российской вакцины от коронавируса.
Он отметил, что препарат пользуется спросом в стране, поэтому Ташкент готов расширить контракт на его закупку. Кроме того, фармацевтическая промышленность республики готова наладить собственное производство этой вакцины.
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