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Женщина, прожившая в Узбекистане 30 лет, наконец получила гражданство республики
Женщина, прожившая в Узбекистане 30 лет, наконец получила гражданство республики
Ситуацию ранее взял на контроль Комитет по вопросам обороны и безопасности. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-13T11:18+0500
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общество
сенат олий мажлиса
гражданство
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Шоирахон Эгамова, прожившая в Узбекистане 30 лет, наконец получила гражданство республики, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.Ситуацию ранее взял на контроль Комитет по вопросам обороны и безопасности. Эгамова, уже замужняя женщина, три десятка лет прожила в Узбекистане как лицо без гражданства.В скором времени женщине выдадут паспорт.В конце апреля депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса рассмотрели проект, предусматривающий внесение поправок в закон о гражданстве Узбекистана.Планируется упростить процедуру признания гражданства РУз для лиц без гражданства. В частности, власти предлагают признавать гражданами республики людей, которые не имеют гражданства, но проживают в стране уже 15 лет.
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сенат олий мажлиса, гражданство

Женщина, прожившая в Узбекистане 30 лет, наконец получила гражданство республики

11:18 13.05.2021 (обновлено: 11:22 13.05.2021)
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© Sputnik / Вадим ШекунПаспорт гражданина Узбекистана
Паспорт гражданина Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2021
© Sputnik / Вадим Шекун
Ситуацию ранее взял на контроль Комитет по вопросам обороны и безопасности.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Шоирахон Эгамова, прожившая в Узбекистане 30 лет, наконец получила гражданство республики, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.
Ситуацию ранее взял на контроль Комитет по вопросам обороны и безопасности. Эгамова, уже замужняя женщина, три десятка лет прожила в Узбекистане как лицо без гражданства.
"Одиннадцатого мая на основании соответствующего указа президента Узбекистана Шоирахон Эгамова получила гражданство", — говорится в публикации.
В скором времени женщине выдадут паспорт.
В конце апреля депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса рассмотрели проект, предусматривающий внесение поправок в закон о гражданстве Узбекистана.
Планируется упростить процедуру признания гражданства РУз для лиц без гражданства. В частности, власти предлагают признавать гражданами республики людей, которые не имеют гражданства, но проживают в стране уже 15 лет.
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