https://uz.sputniknews.ru/20210513/jenschina-projivshaya-v-uzbekistane-30-let-nakonets-poluchila-grajdanstvo-respubliki-18708315.html

Женщина, прожившая в Узбекистане 30 лет, наконец получила гражданство республики

Женщина, прожившая в Узбекистане 30 лет, наконец получила гражданство республики

Ситуацию ранее взял на контроль Комитет по вопросам обороны и безопасности. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-13T11:18+0500

2021-05-13T11:18+0500

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общество

сенат олий мажлиса

гражданство

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Шоирахон Эгамова, прожившая в Узбекистане 30 лет, наконец получила гражданство республики, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.Ситуацию ранее взял на контроль Комитет по вопросам обороны и безопасности. Эгамова, уже замужняя женщина, три десятка лет прожила в Узбекистане как лицо без гражданства.В скором времени женщине выдадут паспорт.В конце апреля депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса рассмотрели проект, предусматривающий внесение поправок в закон о гражданстве Узбекистана.Планируется упростить процедуру признания гражданства РУз для лиц без гражданства. В частности, власти предлагают признавать гражданами республики людей, которые не имеют гражданства, но проживают в стране уже 15 лет.

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