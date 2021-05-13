https://uz.sputniknews.ru/20210513/kak-vlasti-reshayut-problemu-nepriyatnogo-zapaxa-v-sergeli-18706870.html

Как власти решают проблему неприятного запаха в Сергели

Как власти решают проблему неприятного запаха в Сергели

Вопрос находится на контроле профильного комитета Сената. Какие меры уже приняты — читайте ниже. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-13T10:54+0500

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общество

сенат олий мажлиса

экология

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Сенате Олий Мажлиса Узбекистана рассказали, как решается проблема неприятного запаха в Сергелийском районе Ташкента.Ранее в Интернете распространилось сообщение "Когда жители Сергели будут дышать свежим воздухом?". Комитет Сената по аграрным, водохозяйственным вопросам и экологии взял проблему на контроль.По данным комитета, аэрационная станция "Салар" принимает сточные воды с 533 предприятий. В их числе есть и потенциально опасные — таковых 18. Среди них — пять кожевенных заводов и шесть текстильных предприятий.Госкомэкологии начал изучать работу этих 18 предприятий — по согласованию с уполномоченным при президенте по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства.Предприятия с неисправными локальными очистными сооружениями будут отключены от канализационной сети. До тех пор, пока не устранят недостатки.Кроме того, на стадии подготовки находится постановление Кабмина, предусматривающее реконструкцию локальных очистных сооружений этих предприятий, а также перенос пять предприятий кожевенной промышленности за пределы Ташкента.

https://uz.sputniknews.ru/20210511/kommunalschiki-nazvali-osnovnuyu-prichinu-nepriyatnogo-zapaxa-v-tashkente-18667042.html

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