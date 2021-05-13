https://uz.sputniknews.ru/20210513/kak-vlasti-reshayut-problemu-nepriyatnogo-zapaxa-v-sergeli-18706870.html
Как власти решают проблему неприятного запаха в Сергели
Как власти решают проблему неприятного запаха в Сергели
Вопрос находится на контроле профильного комитета Сената. Какие меры уже приняты — читайте ниже. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-13T10:54+0500
2021-05-13T10:54+0500
2021-05-13T10:54+0500
общество
сенат олий мажлиса
экология
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Сенате Олий Мажлиса Узбекистана рассказали, как решается проблема неприятного запаха в Сергелийском районе Ташкента.Ранее в Интернете распространилось сообщение "Когда жители Сергели будут дышать свежим воздухом?". Комитет Сената по аграрным, водохозяйственным вопросам и экологии взял проблему на контроль.По данным комитета, аэрационная станция "Салар" принимает сточные воды с 533 предприятий. В их числе есть и потенциально опасные — таковых 18. Среди них — пять кожевенных заводов и шесть текстильных предприятий.Госкомэкологии начал изучать работу этих 18 предприятий — по согласованию с уполномоченным при президенте по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства.Предприятия с неисправными локальными очистными сооружениями будут отключены от канализационной сети. До тех пор, пока не устранят недостатки.Кроме того, на стадии подготовки находится постановление Кабмина, предусматривающее реконструкцию локальных очистных сооружений этих предприятий, а также перенос пять предприятий кожевенной промышленности за пределы Ташкента.
https://uz.sputniknews.ru/20210511/kommunalschiki-nazvali-osnovnuyu-prichinu-nepriyatnogo-zapaxa-v-tashkente-18667042.html
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сенат олий мажлиса, экология
Как власти решают проблему неприятного запаха в Сергели
Вопрос находится на контроле профильного комитета Сената. Какие меры уже приняты — читайте ниже.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik.
В Сенате Олий Мажлиса Узбекистана рассказали
, как решается проблема неприятного запаха в Сергелийском районе Ташкента.
Ранее в Интернете распространилось сообщение "Когда жители Сергели будут дышать свежим воздухом?". Комитет Сената по аграрным, водохозяйственным вопросам и экологии взял проблему на контроль.
Как выяснилось, источник вони — сточные воды на входной части первого трубопровода водоочистного сооружения "Салар".
По данным комитета, аэрационная станция "Салар" принимает сточные воды с 533 предприятий. В их числе есть и потенциально опасные — таковых 18. Среди них — пять кожевенных заводов и шесть текстильных предприятий.
Госкомэкологии начал изучать работу этих 18 предприятий — по согласованию с уполномоченным при президенте по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства.
Предприятия с неисправными локальными очистными сооружениями будут отключены от канализационной сети. До тех пор, пока не устранят недостатки.
Кроме того, на стадии подготовки находится постановление Кабмина, предусматривающее реконструкцию локальных очистных сооружений этих предприятий, а также перенос пять предприятий кожевенной промышленности за пределы Ташкента.