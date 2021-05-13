https://uz.sputniknews.ru/20210513/kamilov-vstretilsya-s-novym-poslom-tadjikistan-18708783.html

Камилов встретился с новым послом Таджикистана

Камилов встретился с новым послом Таджикистана

Абдуджаббор Рахмонзода был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Таджикистана в Узбекистане в начале мая. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-13T11:46+0500

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политика

мид узбекистана

абдулазиз камилов

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с новым послом Таджикистана в республике Абдуджаббором Рахмонзода.Президент РТ Эмомали Рахмон назначил его послом в начале мая. До этого Рахмонзода был помощником главы государства по связям с общественностью.Стороны отметили, что отношения между государствами динамично развиваются, охватывая всё новые направления, отметили в министерстве.Также был рассмотрен график предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях.

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мид узбекистана, абдулазиз камилов, таджикистан