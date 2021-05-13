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Камилов встретился с новым послом Таджикистана
Камилов встретился с новым послом Таджикистана
Абдуджаббор Рахмонзода был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Таджикистана в Узбекистане в начале мая. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-13T11:46+0500
2021-05-13T11:46+0500
2021-05-13T11:47+0500
политика
мид узбекистана
абдулазиз камилов
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с новым послом Таджикистана в республике Абдуджаббором Рахмонзода.Президент РТ Эмомали Рахмон назначил его послом в начале мая. До этого Рахмонзода был помощником главы государства по связям с общественностью.Стороны отметили, что отношения между государствами динамично развиваются, охватывая всё новые направления, отметили в министерстве.Также был рассмотрен график предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях.
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мид узбекистана, абдулазиз камилов, таджикистан
Камилов встретился с новым послом Таджикистана
11:46 13.05.2021 (обновлено: 11:47 13.05.2021)
Абдуджаббор Рахмонзода был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Таджикистана в Узбекистане в начале мая.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с новым послом Таджикистана в республике Абдуджаббором Рахмонзода.
Президент РТ Эмомали Рахмон назначил его послом в начале мая
. До этого Рахмонзода был помощником главы государства по связям с общественностью.
"Министр поздравил посла с началом деятельности в Узбекистане и пожелал ему успехов на высоком и ответственном посту", — рассказали в МИД РУз.
Стороны отметили, что отношения между государствами динамично развиваются, охватывая всё новые направления, отметили в министерстве.
Также был рассмотрен график предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях.