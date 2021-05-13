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Мирзиёев помиловал 100 осужденных по случаю Рамазан хайита
Мирзиёев помиловал 100 осужденных по случаю Рамазан хайита
Среди помилованных — четверо мужчин старше 60 лет, шесть женщин, 12 иностранцев, а также 52 человека, которые были признаны вовлеченными в деятельность... 13.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-13T08:45+0500
2021-05-13T09:18+0500
общество
рамазан хайит
помилование
шавкат мирзиёев
ураза-байрам
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании 100 человек к Рамазан хайиту.Среди помилованных — четверо мужчин старше 60 лет, шесть женщин, 12 иностранцев, 52 человека, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.Три человека были полностью освобождены от наказания — они скоро вернутся к семьям и близким. Еще 44 людям сократили срок лишения свободы, 43 осужденных освободили от отбывания наказания условно-досрочно.Десятерым смягчили наказание.В 2017 году Мирзиёев впервые подписал указ о помиловании осужденных. Как правило, президент проводит подобную процедуру в преддверии праздников.Сегодня, 13 мая, празднуется Рамазан хайит, знаменующий собой окончание священного месяца Рамазан.
https://uz.sputniknews.ru/20210512/mirziyoev-krome-vozvelichivaniya-natsionalnoy-samobytnosti-vajny-i-obschechelovecheskie-tsennosti-18704176.html
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рамазан хайит, помилование, шавкат мирзиёев, ураза-байрам

Мирзиёев помиловал 100 осужденных по случаю Рамазан хайита

08:45 13.05.2021 (обновлено: 09:18 13.05.2021)
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© Sputnik / Evgeniy Epanchintsev / Перейти в фотобанкПразднование Ураза-байрама в Чите
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© Sputnik / Evgeniy Epanchintsev
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Среди помилованных — четверо мужчин старше 60 лет, шесть женщин, 12 иностранцев, а также 52 человека, которые были признаны вовлеченными в деятельность запрещенных организаций.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании 100 человек к Рамазан хайиту.
Отмечается, что граждане, отбывавшие срок наказания за преступления, раскаялись и "твердо встали на путь исправления".
Среди помилованных — четверо мужчин старше 60 лет, шесть женщин, 12 иностранцев, 52 человека, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.
Три человека были полностью освобождены от наказания — они скоро вернутся к семьям и близким.
Еще 44 людям сократили срок лишения свободы, 43 осужденных освободили от отбывания наказания условно-досрочно.
Десятерым смягчили наказание.
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В 2017 году Мирзиёев впервые подписал указ о помиловании осужденных. Как правило, президент проводит подобную процедуру в преддверии праздников.
Сегодня, 13 мая, празднуется Рамазан хайит, знаменующий собой окончание священного месяца Рамазан.
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