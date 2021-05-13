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https://uz.sputniknews.ru/20210513/navoiyskiy-xokimiyat-nashel-dengi-na-operatsiyu-jenschine-posle-obrascheniya-v-senat-18720450.html
Навоийский хокимият нашел деньги на операцию женщине после обращения в Сенат
Навоийский хокимият нашел деньги на операцию женщине после обращения в Сенат
34-летняя М.Бобокулова страдала тяжелым заболеванием и нуждалась в дорогостоящей операции. Однако деньги на нее не удавалось найти в течение двух лет. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-13T18:27+0500
2021-05-13T18:27+0500
медицина
общество
здравоохранение
сенат олий мажлиса
навои
хокимият
операция
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Хокимият Навоийской области нашел деньги на операцию местной жительнице после того, как решение ее проблем взял под свой контроль Сенат Олий Мажлиса Узбекистана.Как сообщает информационная служба парламента, 34-летняя М.Бобокулова страдала тяжелым заболеванием и нуждалась в дорогостоящей операции. Однако деньги на нее не удавалось найти в течение двух лет.О ее сложной ситуации в Сенате узнали благодаря письму, отправленному ее землячкой. Автор просила помочь спасти жизнь женщине, которая, к тому же, воспитывает двоих детей. Обращение изучили в Комитете Сената по вопросам женщин и гендерного равенства. Там подтвердили, что на операцию и последующие оздоровительные процедуры необходимо 44 миллиона сумов.Как сообщается, администрация Навоийской области, под контролем Сената, нашла эту сумму и женщину прооперировали. В настоящее время она пользуется бесплатными медицинскими услугами в больнице города Ташкента.
https://uz.sputniknews.ru/20210506/medsester-v-uzbekistane-stanet-bolshe-na-10-tysyach--ukaz-18631500.html
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медицина, здравоохранение, сенат олий мажлиса, навои, хокимият, операция

Навоийский хокимият нашел деньги на операцию женщине после обращения в Сенат

18:27 13.05.2021
484
© Sputnik / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкОперация
Операция - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2021
© Sputnik / Константин Чалабов
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34-летняя М.Бобокулова страдала тяжелым заболеванием и нуждалась в дорогостоящей операции. Однако деньги на нее не удавалось найти в течение двух лет.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Хокимият Навоийской области нашел деньги на операцию местной жительнице после того, как решение ее проблем взял под свой контроль Сенат Олий Мажлиса Узбекистана.
Как сообщает информационная служба парламента, 34-летняя М.Бобокулова страдала тяжелым заболеванием и нуждалась в дорогостоящей операции. Однако деньги на нее не удавалось найти в течение двух лет.
О ее сложной ситуации в Сенате узнали благодаря письму, отправленному ее землячкой. Автор просила помочь спасти жизнь женщине, которая, к тому же, воспитывает двоих детей.
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Обращение изучили в Комитете Сената по вопросам женщин и гендерного равенства. Там подтвердили, что на операцию и последующие оздоровительные процедуры необходимо 44 миллиона сумов.
Как сообщается, администрация Навоийской области, под контролем Сената, нашла эту сумму и женщину прооперировали. В настоящее время она пользуется бесплатными медицинскими услугами в больнице города Ташкента.
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