https://uz.sputniknews.ru/20210506/medsester-v-uzbekistane-stanet-bolshe-na-10-tysyach--ukaz-18631500.html

Медсестер в Узбекистане станет больше на 10 тысяч — Указ

Медсестер в Узбекистане станет больше на 10 тысяч — Указ

Решено пересмотреть систему подготовки и повышения квалификации медработников среднего звена и их квалификационные требования, функции, полномочия... 06.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-06T19:37+0500

2021-05-06T19:37+0500

2021-05-06T19:37+0500

общество

медсестра

медицина

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. С 1 июля 2021 года медсестринское дело будет включено в перечень видов деятельности, которыми могут заниматься самозанятые лица. Для них определены специальные требования по образованию.Соответствующий указ подписал глава государства. В документе указано, что с начала июля семейным врачебным пунктам и поликлиникам выделяется 10 тысяч, а с 1 января следующего года – еще дополнительно 10 тысяч штатных медицинских работников среднего звена. За счет этого сформируют "медицинские бригады", а также расширят охват населения.Решено пересмотреть систему подготовки и повышения квалификации медработников среднего звена и их квалификационные требования, функции, полномочия, ответственность.С начала следующего года 10%, а с 1 января 2023 года еще дополнительно 10% действующего коечного фонда центральных районных (городских) больниц, финансируемого из госбюджета, будет содержаться за счет оказания платных медуслуг.Также в документе сказано, что с 1 июля 2021 года негосударственным медицинским организациям разрешается оказание услуг населению с выездом на места и создание "медицинских пунктов".Минздраву поручено до 1 ноября 2021 года внедрить систему выдачи ордера на получение бесплатной медпомощи, с применением информационной системы "Единый реестр социальной защиты", а также установить перечень заболеваний, которые лечатся за счет средств госбюджета. Для этого в 2021 году в республиканских специализированных медицинских центрах выделяется дополнительно 80 миллиардов сумов.При Минздраве организуется также Фонд поддержки и привлечения в медицинские учреждения одаренных и квалифицированных медицинских специалистов. Минфин выделит Фонду 50 млрд сумов в 2021 году.Еще одним новшеством стало преобразование Национальной палаты инновационного здравоохранения, к ней с 1 июля 2021 года присоединяется Республиканский центр выдачи лицензий и проведения аттестации врачей и фармацевтов.

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медсестра, медицина, узбекистан