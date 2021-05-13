https://uz.sputniknews.ru/20210513/regiony-uzbekistana-voydut-v-reyting-razvitiya-sfery-uslug-18713854.html

Регионы Узбекистана войдут в рейтинг развития сферы услуг

Регионы Узбекистана войдут в рейтинг развития сферы услуг

Субъекты предпринимательства смогут работать круглосуточно при строгом соблюдении правил общественной безопасности. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-13T14:17+0500

2021-05-13T14:17+0500

2021-05-13T14:17+0500

экономика

постановление

предприниматели

предпринимательство

бизнес

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. С 1 июля регионы республики поборются за место в рейтинге уровня развития сферы услуг. Список будет публиковаться в автоматизированной информационной онлайн-системе "BUSINESS INDICATOR". Об этом говорится в профильном постановлении главы государства.В документе также указано, что каждые шесть месяцев будет оцениваться и деятельность руководителей соответствующих организаций, а также глав областей. Лучших планируется поощрять, а отстающих – привлекать к дисциплинарной ответственности.К осени в крупных городах, областных и районных центрах появятся торгово-развлекательные проспекты, где в дальнейшем откроются объекты выездной торговли.Субъекты предпринимательства смогут работать круглосуточно при строгом соблюдении правил общественной безопасности.Вместе с тем с 1 сентября отменяется требование о наличии права собственности или ином вещном праве на здание, где будут оказываться негосударственные образовательные услуги, основанные на дистанционном обучении.Ранее мы писали о том, что согласно документу "Узнацбанку" до конца 2021 года необходимо привлечь средства международных финансовых институтов в размере 200 миллионов долларов.Эти деньги пойдут на рефинансирование проектов по созданию туристических, транспортных, медицинских, образовательных объектов и крупных торговых комплексов в 28 крупных и средних городах республики.

https://uz.sputniknews.ru/20200609/Minyust-vnedrena-sistema-reytingovaniya-Business-indicator--rezultaty-14316264.html

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постановление, предприниматели, предпринимательство, бизнес, узбекистан