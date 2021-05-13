Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210513/regiony-uzbekistana-voydut-v-reyting-razvitiya-sfery-uslug-18713854.html
Регионы Узбекистана войдут в рейтинг развития сферы услуг
Регионы Узбекистана войдут в рейтинг развития сферы услуг
Субъекты предпринимательства смогут работать круглосуточно при строгом соблюдении правил общественной безопасности. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-13T14:17+0500
2021-05-13T14:17+0500
экономика
постановление
предприниматели
предпринимательство
бизнес
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1226/46/12264655_0:87:1201:762_1920x0_80_0_0_1776ef30d871f394eae0d5afdcfac291.jpg
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. С 1 июля регионы республики поборются за место в рейтинге уровня развития сферы услуг. Список будет публиковаться в автоматизированной информационной онлайн-системе "BUSINESS INDICATOR". Об этом говорится в профильном постановлении главы государства.В документе также указано, что каждые шесть месяцев будет оцениваться и деятельность руководителей соответствующих организаций, а также глав областей. Лучших планируется поощрять, а отстающих – привлекать к дисциплинарной ответственности.К осени в крупных городах, областных и районных центрах появятся торгово-развлекательные проспекты, где в дальнейшем откроются объекты выездной торговли.Субъекты предпринимательства смогут работать круглосуточно при строгом соблюдении правил общественной безопасности.Вместе с тем с 1 сентября отменяется требование о наличии права собственности или ином вещном праве на здание, где будут оказываться негосударственные образовательные услуги, основанные на дистанционном обучении.Ранее мы писали о том, что согласно документу "Узнацбанку" до конца 2021 года необходимо привлечь средства международных финансовых институтов в размере 200 миллионов долларов.Эти деньги пойдут на рефинансирование проектов по созданию туристических, транспортных, медицинских, образовательных объектов и крупных торговых комплексов в 28 крупных и средних городах республики.
https://uz.sputniknews.ru/20200609/Minyust-vnedrena-sistema-reytingovaniya-Business-indicator--rezultaty-14316264.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1226/46/12264655_34:0:1165:848_1920x0_80_0_0_67acabf39bcfda1e21c7ffe6b59317d1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
постановление, предприниматели, предпринимательство, бизнес, узбекистан

Регионы Узбекистана войдут в рейтинг развития сферы услуг

14:17 13.05.2021
250
© Официальный сайт хокимията города ТашкентаВ Яшнабадском районе Ташкента открылся торговый центр
В Яшнабадском районе Ташкента открылся торговый центр - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2021
© Официальный сайт хокимията города Ташкента
Субъекты предпринимательства смогут работать круглосуточно при строгом соблюдении правил общественной безопасности.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. С 1 июля регионы республики поборются за место в рейтинге уровня развития сферы услуг. Список будет публиковаться в автоматизированной информационной онлайн-системе "BUSINESS INDICATOR". Об этом говорится в профильном постановлении главы государства.
В документе также указано, что каждые шесть месяцев будет оцениваться и деятельность руководителей соответствующих организаций, а также глав областей.
Лучших планируется поощрять, а отстающих – привлекать к дисциплинарной ответственности.
Работа за компьютером - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2020
Общество
Минюст: внедрена система рейтингования Business indicator – результаты
9 июня 2020, 18:24
140
К осени в крупных городах, областных и районных центрах появятся торгово-развлекательные проспекты, где в дальнейшем откроются объекты выездной торговли.
Субъекты предпринимательства смогут работать круглосуточно при строгом соблюдении правил общественной безопасности.
Вместе с тем с 1 сентября отменяется требование о наличии права собственности или ином вещном праве на здание, где будут оказываться негосударственные образовательные услуги, основанные на дистанционном обучении.
Ранее мы писали о том, что согласно документу "Узнацбанку" до конца 2021 года необходимо привлечь средства международных финансовых институтов в размере 200 миллионов долларов.
Эти деньги пойдут на рефинансирование проектов по созданию туристических, транспортных, медицинских, образовательных объектов и крупных торговых комплексов в 28 крупных и средних городах республики.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:17Регионы Узбекистана войдут в рейтинг развития сферы услуг
13:58Обострение на Ближнем Востоке: как "Железный купол" отражает ракетные удары
13:44Семь человек погибли в жутком ДТП в Кашкадарье
13:34Узбекистанцам стало проще подать заявление на патент в Москве
13:15Узбекистан вернул из РФ и Турции сограждан, оказавшихся в трудной ситуации
12:47Чернобыль "проснулся": правда ли, что на АЭС возобновились ядерные реакции?
12:41Мирзиёев поздравил своих иностранных коллег с Рамазан хайитом
12:34Telegram-канал казанского стрелка мог быть его предсмертной запиской — Дуров
12:12Ташкент готовит в этом году новую встречу по переговорам о вступлении в ВТО
12:06Задержана ученица 10 класса, укравшая 2,4 млн сумов через Telegram
11:46Камилов встретился с новым послом Таджикистана
11:18Женщина, прожившая в Узбекистане 30 лет, наконец получила гражданство республики
11:01Как Эрдоган и Путин могут помочь Палестине
10:54Как власти решают проблему неприятного запаха в Сергели
10:25Возвращение гипердержавы: кто и почему боится Китая
09:57Ученик 10 класса спровоцировал страшное ДТП в Хорезме — погибли три человека
09:34Узбекистан и Турция готовятся стать крепким стратегическим тандемом
09:00СМИ: взрывы на востоке Афганистана нарушили поставку электроэнергии из Узбекистана
08:45Мирзиёев помиловал 100 осужденных по случаю Рамазан хайита
08:29Страшное стихийное бедствие обрушилось на Таджикистан: есть жертвы