https://uz.sputniknews.ru/20210513/uzbekistan-i-saudovskaya-araviya-vozobnovyat-aviasoobschenie-18722319.html

Узбекистан и Саудовская Аравия возобновят авиасообщение

Узбекистан и Саудовская Аравия возобновят авиасообщение

Регулярные авиарейсы будут запущены по маршруту "Эр-Рияд–Ташкент–Эр-Рияд" три раза в неделю. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-13T22:08+0500

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общество

авиакомпания

саудовская аравия

авиасообщение

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. По сообщению ИА "Дунё", Узбекистан намерен восстановить авиасообщение с еще одним государством на аравийском полуострове. С 12 июня на регулярной основе самолеты начнут летать в Саудовскую Аравию. Об этом стало известно на прошедшей видеоконференции с участием представителей соответствующих ведомств Узбекистана и Саудовской Аравии. В ходе встречи АО "Uzbekistan airways" и Саудовская авиакомпания "Flynas" подписали меморандум о взаимопонимании. Регулярные авиарейсы будут запущены по маршруту "Эр-Рияд–Ташкент–Эр-Рияд" три раза в неделю.Также по итогам видеоконференции была достигнута договоренность по ряду вопросов, таких как увеличение потока туристов с учетом регулярности полетов, направление представителей крупных туристических компаний и агентств Узбекистана в Саудовскую Аравию, проведение презентаций, посвященных туристическому потенциалу Узбекистана. Несколько дней назад специальная республиканская комиссия ввела временные ограничения на полеты в Индию и Турцию, так как в этих странах зафиксирован высокий рост заболеваемости коронавирусом.Данная мера была предпринята для сдерживания распространения COVID в республике, а также в целях предотвращения заноса новых штаммов этой инфекции в Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20201020/UzAirways-obyavila-o-snizhenii-tsen-na-bilety-15223307.html

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авиакомпания, саудовская аравия, авиасообщение, узбекистан