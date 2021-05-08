https://uz.sputniknews.ru/20210508/vlasti-uzbekistana-priostanovili-polety-v-indiyu-i-turtsiyu-18645428.html

Власти Узбекистана приостановили полеты в Индию и Турцию

Власти Узбекистана приостановили полеты в Индию и Турцию

Данная мера была предпринята для сдерживания распространения COVID в республике, а также в целях предотвращения заноса новых штаммов этой инфекции в страну. 08.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-08T18:10+0500

2021-05-08T18:10+0500

2021-05-08T18:10+0500

общество

самоизоляция

ситуация с коронавирусом в узбекистане

турция

авиасообщение

индия

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Специальная республиканская комиссия ввела временные ограничения на полеты в Индию и Турцию, так как в этих странах зафиксирован высокий рост заболеваемости коронавирусом.Данная мера была предпринята для сдерживания распространения COVID в республике, а также в целях предотвращения заноса новых штаммов этой инфекции в Узбекистан.Таким образом, с 5 мая по 1 июня 2021 года отменены авиарейсы из Стамбула в Фергану, Ургенч и Самарканд. К тому же приостанавливаются все чартерные рейсы в Индию и Турцию с 10 мая и до стабилизации эпидемиологической ситуации в этих странах. Кроме того, принято решение сократить количество перелетов из Ташкента в Стамбул на паритетной основе (исходя из спроса) с 10 мая текущего года.Отмечается, что пассажиры, прилетающие из Индии и Турции, должны будут написать расписку о двухнедельной самоизоляции дома или в гостинице.Помимо этого, все граждане, въезжающие в Узбекистан из Индии или Турции, обязаны пройти ПЦР-тест в аэропорту за счет средств, выделяемых из госбюджета республики. При положительном результате пациенту в течение 18 часов будет организовано соответствующее лечение. В случае, если ПЦР-анализ покажет отрицательное значение, человеку необходимо будет находиться на карантине в течение 14 дней.

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https://uz.sputniknews.ru/20210430/18575013.html

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самоизоляция, ситуация с коронавирусом в узбекистане, турция, авиасообщение, индия