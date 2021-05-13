https://uz.sputniknews.ru/20210513/varvarskoe-prestuplenie--putin-o-tragedii-v-kazani-18721344.html

"Варварское преступление" — Путин о трагедии в Казани

"Варварское преступление" — Путин о трагедии в Казани

Президент РФ провел первое заседание правительства после трагедии в Казани и дал указания касательно ужесточения мер по обороту оружия в России. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-13T19:32+0500

2021-05-13T19:32+0500

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Владимир Путин назвал произошедшее 11 мая в Казани "варварским преступлением" и поручил наградить учителей и сотрудников гимназии №175, которые защищали детей от 19-летнего стрелка.Президент поставил задачу внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защиты во всех учебных заведениях. Отдельно остановился на усилении контроля за оборотом оружия в России, подчеркнув, что "решения должны быть жесткими".Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь по школьникам и учителям гимназии №175 в Казани. Погибли девять человек, включая семерых детей, 23 - ранены. Стрелявшего задержали, на него было официально зарегистрировано оружие.Как оказалось, Галявиев окончил эту же гимназию четыре года назад. После выпуска поступил в Университет управления ТИСБИ. Учился на программиста, однако в апреле был отчислен за неуспеваемость.

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видео, трагедия, казань, владимир путин, мультимедиа