https://uz.sputniknews.ru/20210514/bolee-300-saygakov-naydeny-mertvymi-v-kazaxstane-18726314.html

Более 300 сайгаков найдены мертвыми в Казахстане

Более 300 сайгаков найдены мертвыми в Казахстане

Туши животных, являющихся "визитной карточкой" республики, были обнаружены 13 мая в Западно-Казахстанской области. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-14T12:10+0500

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в мире

сайгак

казахстан

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Около 350 сайгаков найдены мертвыми в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов республики.Туши животных были обнаружены 13 мая в Западно-Казахстанской области. К месту происшествия тут же отправились специалисты — в частности, чтобы взять пробы патологических материалов, воды и почвы.Cайгак — некрупная антилопа. Этих животных называют "визитной карточкой" Казахстана. Основная часть популяции сайгака обитает именно в этой стране.У самцов этих животных есть небольшие светлые рога с темными кончиками, из-за которых их преследуют браконьеры — рога используются в традиционной китайской медицине. По данным экологов, никогда еще численность крупных млекопитающих не сокращалась так значительно, как численность сайгака в течение последних десяти лет — на 90 процентов.

https://uz.sputniknews.ru/20210125/Saygaki-vnov-popali-v-obektiv-fotolovushki-v-Karakalpakii-15856759.html

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сайгак, казахстан