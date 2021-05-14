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Более 300 сайгаков найдены мертвыми в Казахстане
Более 300 сайгаков найдены мертвыми в Казахстане
Туши животных, являющихся "визитной карточкой" республики, были обнаружены 13 мая в Западно-Казахстанской области. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T12:10+0500
2021-05-14T12:14+0500
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сайгак
казахстан
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Около 350 сайгаков найдены мертвыми в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов республики.Туши животных были обнаружены 13 мая в Западно-Казахстанской области. К месту происшествия тут же отправились специалисты — в частности, чтобы взять пробы патологических материалов, воды и почвы.Cайгак — некрупная антилопа. Этих животных называют "визитной карточкой" Казахстана. Основная часть популяции сайгака обитает именно в этой стране.У самцов этих животных есть небольшие светлые рога с темными кончиками, из-за которых их преследуют браконьеры — рога используются в традиционной китайской медицине. По данным экологов, никогда еще численность крупных млекопитающих не сокращалась так значительно, как численность сайгака в течение последних десяти лет — на 90 процентов.
https://uz.sputniknews.ru/20210125/Saygaki-vnov-popali-v-obektiv-fotolovushki-v-Karakalpakii-15856759.html
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сайгак, казахстан

Более 300 сайгаков найдены мертвыми в Казахстане

12:10 14.05.2021 (обновлено: 12:14 14.05.2021)
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© Пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов КазахстанаСайгаки
Сайгаки - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
© Пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана
Туши животных, являющихся "визитной карточкой" республики, были обнаружены 13 мая в Западно-Казахстанской области.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Около 350 сайгаков найдены мертвыми в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов республики.
Туши животных были обнаружены 13 мая в Западно-Казахстанской области. К месту происшествия тут же отправились специалисты — в частности, чтобы взять пробы патологических материалов, воды и почвы.
По предварительным данным, одна из причин гибели может быть связана с плохой погодой (проливные дожди и гроза с молнией), поскольку "на тушах имеются следы поражения разрядом молнии".
Cайгак — некрупная антилопа. Этих животных называют "визитной карточкой" Казахстана. Основная часть популяции сайгака обитает именно в этой стране.
У самцов этих животных есть небольшие светлые рога с темными кончиками, из-за которых их преследуют браконьеры — рога используются в традиционной китайской медицине. По данным экологов, никогда еще численность крупных млекопитающих не сокращалась так значительно, как численность сайгака в течение последних десяти лет — на 90 процентов.
Краснокнижные сайгаки вновь попали в объектив фотоловушки в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2021
Общество
Сайгаки вновь попали в объектив фотоловушки в Каракалпакии
25 января, 12:59
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