https://uz.sputniknews.ru/20210514/chto-svyazyvaet-germaniyu-s-uzbekistanom-ozvucheny-shest-glavnyx-nitochek-18723840.html

Что связывает Германию с Узбекистаном? Озвучены шесть главных "ниточек"

Что связывает Германию с Узбекистаном? Озвучены шесть главных "ниточек"

Немецкая сторона высоко оценила преобразования, которые произошли в Узбекистане за последние годы. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-14T10:31+0500

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политика

реформы

германия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Накануне состоялись межправительственные переговоры между Германией и Узбекистаном, сообщает ИА "Дунё".Встреча прошла в формате видеоконференции и была посвящена вопросам двустороннего сотрудничества.Стороны обсудили ход реализации действующей программы двустороннего финансово-технического партнерства и выделили шесть ключевых направлений для дальнейшего взаимодействия.В 2021 году приоритетными для сотрудничества названы сферы здравоохранения, профессионального образования, поддержки предпринимательства, цифровизации, расширения экспортного потенциала, а также содействия комплексному развитию региона Приаралья.Германия поддержала курс реформ правительства, причем не только на словах: увеличены объемы финансового и технического содействия, которое оказывается республике.Свидетельством этому является в том числе факт того, что Узбекистан был выбран единственным государством-партнером в Центральной Азии в рамках новой "Стратегии 2030", принятой Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии.

https://uz.sputniknews.ru/20210419/germaniya-importirovala-v-namangan-200-dorojno-stroitelnyx-mashin-18403414.html

https://uz.sputniknews.ru/20210330/germaniya-pomojet-mvd-ruz-borotsya-s-ekstremizmom-18033192.html

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