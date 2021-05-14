Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210514/chto-svyazyvaet-germaniyu-s-uzbekistanom-ozvucheny-shest-glavnyx-nitochek-18723840.html
Что связывает Германию с Узбекистаном? Озвучены шесть главных "ниточек"
Что связывает Германию с Узбекистаном? Озвучены шесть главных "ниточек"
Немецкая сторона высоко оценила преобразования, которые произошли в Узбекистане за последние годы. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T10:31+0500
2021-05-14T10:35+0500
политика
реформы
германия
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0e/18724034_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_f835848ec9cd1d0ef3a5305a21e0992a.jpg
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Накануне состоялись межправительственные переговоры между Германией и Узбекистаном, сообщает ИА "Дунё".Встреча прошла в формате видеоконференции и была посвящена вопросам двустороннего сотрудничества.Стороны обсудили ход реализации действующей программы двустороннего финансово-технического партнерства и выделили шесть ключевых направлений для дальнейшего взаимодействия.В 2021 году приоритетными для сотрудничества названы сферы здравоохранения, профессионального образования, поддержки предпринимательства, цифровизации, расширения экспортного потенциала, а также содействия комплексному развитию региона Приаралья.Германия поддержала курс реформ правительства, причем не только на словах: увеличены объемы финансового и технического содействия, которое оказывается республике.Свидетельством этому является в том числе факт того, что Узбекистан был выбран единственным государством-партнером в Центральной Азии в рамках новой "Стратегии 2030", принятой Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии.
https://uz.sputniknews.ru/20210419/germaniya-importirovala-v-namangan-200-dorojno-stroitelnyx-mashin-18403414.html
https://uz.sputniknews.ru/20210330/germaniya-pomojet-mvd-ruz-borotsya-s-ekstremizmom-18033192.html
германия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0e/18724034_243:0:2972:2047_1920x0_80_0_0_2baa46f96a821737e79d170a8a23c534.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
реформы, германия, узбекистан

Что связывает Германию с Узбекистаном? Озвучены шесть главных "ниточек"

10:31 14.05.2021 (обновлено: 10:35 14.05.2021)
205
© AFP 2018 / CHRISTOPH SCHMIDTКанцлер ФРГ Ангела Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
© AFP 2018 / CHRISTOPH SCHMIDT
Немецкая сторона высоко оценила преобразования, которые произошли в Узбекистане за последние годы.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Накануне состоялись межправительственные переговоры между Германией и Узбекистаном, сообщает ИА "Дунё".
Встреча прошла в формате видеоконференции и была посвящена вопросам двустороннего сотрудничества.
Стороны обсудили ход реализации действующей программы двустороннего финансово-технического партнерства и выделили шесть ключевых направлений для дальнейшего взаимодействия.
Реставрация дорог в Намангане - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2021
Общество
Германия импортировала в Наманган 200 дорожно-строительных машин
19 апреля, 17:39
1077
В 2021 году приоритетными для сотрудничества названы сферы здравоохранения, профессионального образования, поддержки предпринимательства, цифровизации, расширения экспортного потенциала, а также содействия комплексному развитию региона Приаралья.

Немецкая сторона также высоко оценила преобразования, которые произошли в Узбекистане за последние годы.

Германия поддержала курс реформ правительства, причем не только на словах: увеличены объемы финансового и технического содействия, которое оказывается республике.
Свидетельством этому является в том числе факт того, что Узбекистан был выбран единственным государством-партнером в Центральной Азии в рамках новой "Стратегии 2030", принятой Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии.
Церемония подписания соглашения о сотрудничестве между МВД РУз и ГИЦ - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
Общество
Германия поможет МВД РУз бороться с экстремизмом
30 марта, 13:31
326
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:41Страны ЕАЭС запустят единый сервис по поиску вакансий
10:31Что связывает Германию с Узбекистаном? Озвучены шесть главных "ниточек"
10:00"Космическая" путёвка: японский миллиардер слетает на МКС как турист
09:27Неужели долгожданное лето? В Узбекистан придет жара до +38
09:00Ученые обнаружили в океане следы внеземного вещества
08:34Тысячи ракет и десятки погибших: что творится в Израиле и Палестине — видео
ВчераПриглашение на войну? Афганистан предложил странам Центральной Азии "дружить спецназами"
ВчераУзбекистан и Саудовская Аравия возобновят авиасообщение
ВчераВ Бухарской области нашли мечеть, которой более трех столетий
ВчераМансур Ташматов получил главную гуманитарную премию СНГ
Вчера"Варварское преступление" — Путин о трагедии в Казани
ВчераРоссиян попросили тщательно взвешивать риски при выезде за границу
ВчераВ ЮНЕСКО призвали готовить молодых людей к изменениям климата со школы
ВчераНавоийский хокимият нашел деньги на операцию женщине после обращения в Сенат
ВчераМира, изобилия, прогресса: чего еще пожелала Саида Мирзиёева узбекистанцам в Рамазан хайит
ВчераТише едешь – толку мало: стоит ли Узбекистану ограничивать скорость в городах — эксперты
ВчераСпасатели стран СНГ отрабатывают действия на случай разрушительного землетрясения
ВчераВладимир Путин включен в список номинантов на Нобелевскую премию мира
ВчераЗавотделением бухарского роддома поймали на взятке в 45 долларов
ВчераМирзиёев доволен нормализацией обстановки на кыргызско-таджикской границе