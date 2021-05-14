https://uz.sputniknews.ru/20210514/chto-svyazyvaet-germaniyu-s-uzbekistanom-ozvucheny-shest-glavnyx-nitochek-18723840.html
Что связывает Германию с Узбекистаном? Озвучены шесть главных "ниточек"
Что связывает Германию с Узбекистаном? Озвучены шесть главных "ниточек"
Немецкая сторона высоко оценила преобразования, которые произошли в Узбекистане за последние годы. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T10:31+0500
2021-05-14T10:31+0500
2021-05-14T10:35+0500
политика
реформы
германия
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0e/18724034_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_f835848ec9cd1d0ef3a5305a21e0992a.jpg
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Накануне состоялись межправительственные переговоры между Германией и Узбекистаном, сообщает ИА "Дунё".Встреча прошла в формате видеоконференции и была посвящена вопросам двустороннего сотрудничества.Стороны обсудили ход реализации действующей программы двустороннего финансово-технического партнерства и выделили шесть ключевых направлений для дальнейшего взаимодействия.В 2021 году приоритетными для сотрудничества названы сферы здравоохранения, профессионального образования, поддержки предпринимательства, цифровизации, расширения экспортного потенциала, а также содействия комплексному развитию региона Приаралья.Германия поддержала курс реформ правительства, причем не только на словах: увеличены объемы финансового и технического содействия, которое оказывается республике.Свидетельством этому является в том числе факт того, что Узбекистан был выбран единственным государством-партнером в Центральной Азии в рамках новой "Стратегии 2030", принятой Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии.
https://uz.sputniknews.ru/20210419/germaniya-importirovala-v-namangan-200-dorojno-stroitelnyx-mashin-18403414.html
https://uz.sputniknews.ru/20210330/germaniya-pomojet-mvd-ruz-borotsya-s-ekstremizmom-18033192.html
германия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0e/18724034_243:0:2972:2047_1920x0_80_0_0_2baa46f96a821737e79d170a8a23c534.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
реформы, германия, узбекистан
Что связывает Германию с Узбекистаном? Озвучены шесть главных "ниточек"
10:31 14.05.2021 (обновлено: 10:35 14.05.2021)
Немецкая сторона высоко оценила преобразования, которые произошли в Узбекистане за последние годы.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik.
Накануне состоялись межправительственные переговоры между Германией и Узбекистаном, сообщает
ИА "Дунё".
Встреча прошла в формате видеоконференции и была посвящена вопросам двустороннего сотрудничества.
Стороны обсудили ход реализации действующей программы двустороннего финансово-технического партнерства и выделили шесть ключевых направлений для дальнейшего взаимодействия.
В 2021 году приоритетными для сотрудничества названы сферы здравоохранения, профессионального образования, поддержки предпринимательства, цифровизации, расширения экспортного потенциала, а также содействия комплексному развитию региона Приаралья.
Немецкая сторона также высоко оценила преобразования, которые произошли в Узбекистане за последние годы.
Германия поддержала курс реформ правительства, причем не только на словах: увеличены объемы финансового и технического содействия, которое оказывается республике.
Свидетельством этому является в том числе факт того, что Узбекистан был выбран единственным государством-партнером в Центральной Азии в рамках новой "Стратегии 2030", принятой Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии.