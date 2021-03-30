https://uz.sputniknews.ru/20210330/germaniya-pomojet-mvd-ruz-borotsya-s-ekstremizmom-18033192.html

Германия поможет МВД РУз бороться с экстремизмом

Германия поможет МВД РУз бороться с экстремизмом

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Министерство внутренних дел Узбекистана подписало соглашение с Германским обществом по международному сотрудничеству (ГИЦ) о

2021-03-30T13:31+0500

2021-03-30T13:31+0500

2021-03-30T13:37+0500

общество

министерство по поддержке махалли и семьи

экстремизм

минюст узбекистана

борьба с экстремизмом

германия

мвд

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Министерство внутренних дел Узбекистана подписало соглашение с Германским обществом по международному сотрудничеству (ГИЦ) о реализации в стране Проекта "Предотвращение насильственного экстремизма в Центральной Азии", сообщает управление международного сотрудничества узбекского правоохранительного ведомства.Церемония подписания документа прошла в понедельник, 29 марта, в Ташкенте. В ней участвовали заместитель министра внутренних дел Узбекистана Азиз Икрамов и страновой директор представительства ГИЦ Йорг Пуделька.Как сообщается, проект нацелен на укрепление государства и гражданского общества путем совершенствования профилактического сдерживания насильственного экстремизма и укрепления устойчивости уязвимых слоев населения к радикализации. В ведомстве отмечают, данный проект подразумевает работу с населением, преимущественно с молодежью, а также разработку подзаконных правовых актов. В связи с этим к его реализации планируется подключить Министерство по поддержке махалли и семьи и Министерство юстиции.В рамках подписания соглашения состоялась дискуссия о дальнейшем сотрудничестве и развитии двухсторонних отношений МВД Республики Узбекистан с Германским обществом по международному сотрудничеству.

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министерство по поддержке махалли и семьи, экстремизм, минюст узбекистана, борьба с экстремизмом, германия, мвд, узбекистан