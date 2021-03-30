Германия поможет МВД РУз бороться с экстремизмом

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Министерство внутренних дел Узбекистана подписало соглашение с Германским обществом по международному сотрудничеству (ГИЦ) о реализации в стране Проекта "Предотвращение насильственного экстремизма в Центральной Азии", сообщает управление международного сотрудничества узбекского правоохранительного ведомства.Церемония подписания документа прошла в понедельник, 29 марта, в Ташкенте. В ней участвовали заместитель министра внутренних дел Узбекистана Азиз Икрамов и страновой директор представительства ГИЦ Йорг Пуделька.Как сообщается, проект нацелен на укрепление государства и гражданского общества путем совершенствования профилактического сдерживания насильственного экстремизма и укрепления устойчивости уязвимых слоев населения к радикализации. В ведомстве отмечают, данный проект подразумевает работу с населением, преимущественно с молодежью, а также разработку подзаконных правовых актов. В связи с этим к его реализации планируется подключить Министерство по поддержке махалли и семьи и Министерство юстиции.В рамках подписания соглашения состоялась дискуссия о дальнейшем сотрудничестве и развитии двухсторонних отношений МВД Республики Узбекистан с Германским обществом по международному сотрудничеству.
В понедельник заключено двухстороннее соглашение, предусматривающее создание новых подходов и инструментов в предотвращении насилия и экстремизма. Механизм подразумевает работу с населением, преимущественно с молодежью, а также разработку подзаконных правовых актов.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Министерство внутренних дел Узбекистана подписало соглашение с Германским обществом по международному сотрудничеству (ГИЦ) о реализации в стране Проекта "Предотвращение насильственного экстремизма в Центральной Азии", сообщает управление международного сотрудничества узбекского правоохранительного ведомства.
Церемония подписания документа прошла в понедельник, 29 марта, в Ташкенте. В ней участвовали заместитель министра внутренних дел Узбекистана Азиз Икрамов и страновой директор представительства ГИЦ Йорг Пуделька.
Как сообщается, проект нацелен на укрепление государства и гражданского общества путем совершенствования профилактического сдерживания насильственного экстремизма и укрепления устойчивости уязвимых слоев населения к радикализации.
"Это соответствует целям мероприятий по созданию новых подходов и инструментов предотвращения насилия и экстремизма, а также ресоциализации преступников и содействию обмену опытом и сотрудничеству по данному вопросу в центральноазиатском регион", — говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, данный проект подразумевает работу с населением, преимущественно с молодежью, а также разработку подзаконных правовых актов. В связи с этим к его реализации планируется подключить Министерство по поддержке махалли и семьи и Министерство юстиции.