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Общество
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Германия поможет МВД РУз бороться с экстремизмом
Германия поможет МВД РУз бороться с экстремизмом
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Министерство внутренних дел Узбекистана подписало соглашение с Германским обществом по международному сотрудничеству (ГИЦ) о
2021-03-30T13:31+0500
2021-03-30T13:37+0500
общество
министерство по поддержке махалли и семьи
экстремизм
минюст узбекистана
борьба с экстремизмом
германия
мвд
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Министерство внутренних дел Узбекистана подписало соглашение с Германским обществом по международному сотрудничеству (ГИЦ) о реализации в стране Проекта "Предотвращение насильственного экстремизма в Центральной Азии", сообщает управление международного сотрудничества узбекского правоохранительного ведомства.Церемония подписания документа прошла в понедельник, 29 марта, в Ташкенте. В ней участвовали заместитель министра внутренних дел Узбекистана Азиз Икрамов и страновой директор представительства ГИЦ Йорг Пуделька.Как сообщается, проект нацелен на укрепление государства и гражданского общества путем совершенствования профилактического сдерживания насильственного экстремизма и укрепления устойчивости уязвимых слоев населения к радикализации. В ведомстве отмечают, данный проект подразумевает работу с населением, преимущественно с молодежью, а также разработку подзаконных правовых актов. В связи с этим к его реализации планируется подключить Министерство по поддержке махалли и семьи и Министерство юстиции.В рамках подписания соглашения состоялась дискуссия о дальнейшем сотрудничестве и развитии двухсторонних отношений МВД Республики Узбекистан с Германским обществом по международному сотрудничеству.
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министерство по поддержке махалли и семьи, экстремизм, минюст узбекистана, борьба с экстремизмом, германия, мвд, узбекистан

Германия поможет МВД РУз бороться с экстремизмом

13:31 30.03.2021 (обновлено: 13:37 30.03.2021)
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© МВД УзбекистанаЦеремония подписания соглашения о сотрудничестве между МВД РУз и ГИЦ
Церемония подписания соглашения о сотрудничестве между МВД РУз и ГИЦ - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
© МВД Узбекистана
В понедельник заключено двухстороннее соглашение, предусматривающее создание новых подходов и инструментов в предотвращении насилия и экстремизма. Механизм подразумевает работу с населением, преимущественно с молодежью, а также разработку подзаконных правовых актов.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Министерство внутренних дел Узбекистана подписало соглашение с Германским обществом по международному сотрудничеству (ГИЦ) о реализации в стране Проекта "Предотвращение насильственного экстремизма в Центральной Азии", сообщает управление международного сотрудничества узбекского правоохранительного ведомства.
Церемония подписания документа прошла в понедельник, 29 марта, в Ташкенте. В ней участвовали заместитель министра внутренних дел Узбекистана Азиз Икрамов и страновой директор представительства ГИЦ Йорг Пуделька.
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27 марта, 17:39
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Как сообщается, проект нацелен на укрепление государства и гражданского общества путем совершенствования профилактического сдерживания насильственного экстремизма и укрепления устойчивости уязвимых слоев населения к радикализации.

"Это соответствует целям мероприятий по созданию новых подходов и инструментов предотвращения насилия и экстремизма, а также ресоциализации преступников и содействию обмену опытом и сотрудничеству по данному вопросу в центральноазиатском регион", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, данный проект подразумевает работу с населением, преимущественно с молодежью, а также разработку подзаконных правовых актов. В связи с этим к его реализации планируется подключить Министерство по поддержке махалли и семьи и Министерство юстиции.
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В рамках подписания соглашения состоялась дискуссия о дальнейшем сотрудничестве и развитии двухсторонних отношений МВД Республики Узбекистан с Германским обществом по международному сотрудничеству.
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