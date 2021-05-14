https://uz.sputniknews.ru/20210514/ekologi-razobralis-s-tsvetnoy-vodoy-v-samarkandskix-kanalax-18732663.html

Экологи разобрались с цветной водой в самаркандских каналах

Экологи разобрались с цветной водой в самаркандских каналах

Госкомэкологии не выявил ни одного случая утечки сточных вод в самаркандских каналах и опроверг сообщения о появлении в них, вслед за фиолетовой, воды красного... 14.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-14T15:41+0500

2021-05-14T15:41+0500

2021-05-14T15:41+0500

природа

государственный комитет по охране природы

самарканд

узбекистан

общество

экология

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды опроверг появившуюся в сети информацию о появление в самаркандских каналах воды красного цвета.По данным ведомства, накануне в Telegram-каналах появились сообщения о том, что в каналах Сиабча и Чашма, которые ранее окрасились в фиолетовый цвет, на этот раз течет вода красного цвета.В начале мая сообщалось о неполадках на станции СП-3, в результате которого произошел сброс сточных вод в эти два канала. Это и привело к тому, что они окрасились в фиолетовый цвет.Сразу после этого областное управление экологии и защиты окружающей среды начало дополнительное расследование. По данным госструктуры, данная проблема уже устранена.

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природа, государственный комитет по охране природы, самарканд, узбекистан, экология