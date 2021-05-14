https://uz.sputniknews.ru/20210514/ekologi-razobralis-s-tsvetnoy-vodoy-v-samarkandskix-kanalax-18732663.html
Экологи разобрались с цветной водой в самаркандских каналах
Экологи разобрались с цветной водой в самаркандских каналах
Госкомэкологии не выявил ни одного случая утечки сточных вод в самаркандских каналах и опроверг сообщения о появлении в них, вслед за фиолетовой, воды красного... 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T15:41+0500
2021-05-14T15:41+0500
2021-05-14T15:41+0500
природа
государственный комитет по охране природы
самарканд
узбекистан
общество
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/08/18643219_115:0:1164:590_1920x0_80_0_0_a08625486cd24e1909dba04fb5032b7d.jpg
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды опроверг появившуюся в сети информацию о появление в самаркандских каналах воды красного цвета.По данным ведомства, накануне в Telegram-каналах появились сообщения о том, что в каналах Сиабча и Чашма, которые ранее окрасились в фиолетовый цвет, на этот раз течет вода красного цвета.В начале мая сообщалось о неполадках на станции СП-3, в результате которого произошел сброс сточных вод в эти два канала. Это и привело к тому, что они окрасились в фиолетовый цвет.Сразу после этого областное управление экологии и защиты окружающей среды начало дополнительное расследование. По данным госструктуры, данная проблема уже устранена.
самарканд
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/08/18643219_246:0:1033:590_1920x0_80_0_0_d115dfa49e43f2908e0e1daddda2ce82.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
природа, государственный комитет по охране природы, самарканд, узбекистан, экология
Экологи разобрались с цветной водой в самаркандских каналах
Госкомэкологии не выявил ни одного случая утечки сточных вод в самаркандских каналах и опроверг сообщения о появлении в них, вслед за фиолетовой, воды красного цвета.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды опроверг появившуюся в сети информацию о появление в самаркандских каналах воды красного цвета.
По данным
ведомства, накануне в Telegram-каналах появились сообщения о том, что в каналах Сиабча и Чашма, которые ранее окрасились в фиолетовый цвет, на этот раз течет вода красного цвета.
"В результате проведенного исследования в настоящее время не выявлено ни одного случая утечки сточных вод в обоих коллекторах красного цвета или другого оттенка”, - говорится в заявлении комитета.
В начале мая сообщалось
о неполадках на станции СП-3, в результате которого произошел сброс сточных вод в эти два канала. Это и привело к тому, что они окрасились в фиолетовый цвет.
Сразу после этого областное управление экологии и защиты окружающей среды начало дополнительное расследование. По данным госструктуры, данная проблема уже устранена.