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https://uz.sputniknews.ru/20210514/ekologi-razobralis-s-tsvetnoy-vodoy-v-samarkandskix-kanalax-18732663.html
Экологи разобрались с цветной водой в самаркандских каналах
Экологи разобрались с цветной водой в самаркандских каналах
Госкомэкологии не выявил ни одного случая утечки сточных вод в самаркандских каналах и опроверг сообщения о появлении в них, вслед за фиолетовой, воды красного... 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T15:41+0500
2021-05-14T15:41+0500
природа
государственный комитет по охране природы
самарканд
узбекистан
общество
экология
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды опроверг появившуюся в сети информацию о появление в самаркандских каналах воды красного цвета.По данным ведомства, накануне в Telegram-каналах появились сообщения о том, что в каналах Сиабча и Чашма, которые ранее окрасились в фиолетовый цвет, на этот раз течет вода красного цвета.В начале мая сообщалось о неполадках на станции СП-3, в результате которого произошел сброс сточных вод в эти два канала. Это и привело к тому, что они окрасились в фиолетовый цвет.Сразу после этого областное управление экологии и защиты окружающей среды начало дополнительное расследование. По данным госструктуры, данная проблема уже устранена.
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природа, государственный комитет по охране природы, самарканд, узбекистан, экология

Экологи разобрались с цветной водой в самаркандских каналах

15:41 14.05.2021
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© Департамент экологии и охраны окружающей среды Самаркандской областиФиолетовые реки в Самарканде
Фиолетовые реки в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
© Департамент экологии и охраны окружающей среды Самаркандской области
Госкомэкологии не выявил ни одного случая утечки сточных вод в самаркандских каналах и опроверг сообщения о появлении в них, вслед за фиолетовой, воды красного цвета.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды опроверг появившуюся в сети информацию о появление в самаркандских каналах воды красного цвета.
По данным ведомства, накануне в Telegram-каналах появились сообщения о том, что в каналах Сиабча и Чашма, которые ранее окрасились в фиолетовый цвет, на этот раз течет вода красного цвета.

"В результате проведенного исследования в настоящее время не выявлено ни одного случая утечки сточных вод в обоих коллекторах красного цвета или другого оттенка”, - говорится в заявлении комитета.

В начале мая сообщалось о неполадках на станции СП-3, в результате которого произошел сброс сточных вод в эти два канала. Это и привело к тому, что они окрасились в фиолетовый цвет.
Сразу после этого областное управление экологии и защиты окружающей среды начало дополнительное расследование. По данным госструктуры, данная проблема уже устранена.
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