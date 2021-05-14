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Как понять, что у ребенка COVID — десять "детских" симптомов
Как понять, что у ребенка COVID — десять "детских" симптомов
Ранее было известно, что у детей и подростков COVID-19 протекает легче, чем у взрослых. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T12:59+0500
2021-05-14T13:34+0500
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Ученые рассказали, как распознать коронавирус у ребенка. Примечательно, что "детские" и "взрослые" симптомы заболевания отличаются.Считается, что на развитие COVID-19 указывают, в первую очередь, высокая температура, сухой кашель или одышка.Американские исследователи обнаружили, что у детей эти признаки наблюдаются или редко, или вовсе не наблюдаются.Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.Ученые изучили клиническую картину около 12 тысяч юных пациентов и выделили основные "детские" симптомы COVID-19.Так, у 18,8% детей были диагностированы лихорадка, недомогание, боли в мышцах или суставах, а также нарушения обоняния или вкуса.Реже у детей выявляли сыпь и шелушения на коже (8,1%), а также головные боли (4,8%).Интересно также, что девочки и мальчики имели одинаковые шансы заболеть и попасть в больницу на лечение, в то время, как у взрослых заметно выше число госпитализированных мужчин, нежели женщин.Кроме того, есть и другая особенность COVID-19 среди детей: уровень заболеваемости среди чернокожих и латиноамериканских детей оказался выше по сравнению с белыми детьми неиспаноязычного происхождения.
https://uz.sputniknews.ru/20210429/kakie-vitaminy-prinyat-i-skolko-chtoby-izbejat-tyajeloy-formy-covid-18556625.html
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пандемия, коронавирус, дети, здоровье

Как понять, что у ребенка COVID — десять "детских" симптомов

12:59 14.05.2021 (обновлено: 13:34 14.05.2021)
309
© СС0 / Unsplash / Volodymyr HryshchenkoПлюшевый медведь с маске
Плюшевый медведь с маске - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
© СС0 / Unsplash / Volodymyr Hryshchenko
Ранее было известно, что у детей и подростков COVID-19 протекает легче, чем у взрослых.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Ученые рассказали, как распознать коронавирус у ребенка. Примечательно, что "детские" и "взрослые" симптомы заболевания отличаются.
Считается, что на развитие COVID-19 указывают, в первую очередь, высокая температура, сухой кашель или одышка.
Американские исследователи обнаружили, что у детей эти признаки наблюдаются или редко, или вовсе не наблюдаются.
Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.
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Ученые изучили клиническую картину около 12 тысяч юных пациентов и выделили основные "детские" симптомы COVID-19.
Так, у 18,8% детей были диагностированы лихорадка, недомогание, боли в мышцах или суставах, а также нарушения обоняния или вкуса.
Еще у 16,5% наблюдались респираторные симптомы, включая кашель и одышку. У 13,9% были выявлены желудочно-кишечные симптомы, такие как тошнота, рвота и диарея.
Реже у детей выявляли сыпь и шелушения на коже (8,1%), а также головные боли (4,8%).
Интересно также, что девочки и мальчики имели одинаковые шансы заболеть и попасть в больницу на лечение, в то время, как у взрослых заметно выше число госпитализированных мужчин, нежели женщин.
Кроме того, есть и другая особенность COVID-19 среди детей: уровень заболеваемости среди чернокожих и латиноамериканских детей оказался выше по сравнению с белыми детьми неиспаноязычного происхождения.
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