https://uz.sputniknews.ru/20210514/kak-ponyat-chto-u-rebenka-covid--desyat-ne-vzroslyx-simptomov-18726966.html

Как понять, что у ребенка COVID — десять "детских" симптомов

Как понять, что у ребенка COVID — десять "детских" симптомов

Ранее было известно, что у детей и подростков COVID-19 протекает легче, чем у взрослых. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-14T12:59+0500

2021-05-14T12:59+0500

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Ученые рассказали, как распознать коронавирус у ребенка. Примечательно, что "детские" и "взрослые" симптомы заболевания отличаются.Считается, что на развитие COVID-19 указывают, в первую очередь, высокая температура, сухой кашель или одышка.Американские исследователи обнаружили, что у детей эти признаки наблюдаются или редко, или вовсе не наблюдаются.Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.Ученые изучили клиническую картину около 12 тысяч юных пациентов и выделили основные "детские" симптомы COVID-19.Так, у 18,8% детей были диагностированы лихорадка, недомогание, боли в мышцах или суставах, а также нарушения обоняния или вкуса.Реже у детей выявляли сыпь и шелушения на коже (8,1%), а также головные боли (4,8%).Интересно также, что девочки и мальчики имели одинаковые шансы заболеть и попасть в больницу на лечение, в то время, как у взрослых заметно выше число госпитализированных мужчин, нежели женщин.Кроме того, есть и другая особенность COVID-19 среди детей: уровень заболеваемости среди чернокожих и латиноамериканских детей оказался выше по сравнению с белыми детьми неиспаноязычного происхождения.

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пандемия, коронавирус, дети, здоровье