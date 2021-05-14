https://uz.sputniknews.ru/20210514/kriptomilliarder-vitalik-buterin-pojertvoval-indii-1-mlrd-na-borbu-s-koronavirusom-18730791.html

Криптомиллиардер Виталик Бутерин пожертвовал Индии $1 млрд на борьбу с коронавирусом

Криптомиллиардер Виталик Бутерин пожертвовал Индии $1 млрд на борьбу с коронавирусом

По информации издания Forbes США, программист отправил токены с изображением собак Shiba Inu, Dogelon, Akita Inu. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-14T14:06+0500

2021-05-14T14:06+0500

2021-05-14T14:07+0500

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Сооснователь блокчейн-платформы и криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин перевел в фонд India COVID-Crypto Relief и другим организациям, помогающим бороться с коронавирусом в Индии, свыше $1 млрд в цифровой валюте, передает американский Forbes.По информации издания, Бутерин пожертвовал токены с изображением собак Shiba Inu, Dogelon, Akita Inu. Известно, что за последние месяцы цены на них значительно поднялись в связи с ралли Dogescoin. Отмечается, что Бутерин перевёл одной транзакцией 50 трлн токенов на $1,2 млрд.Ранее Бутерин уже оказывал большую финансовую поддержку организации GiveWell, которая занимается оценкой эффективности других благотворительных организаций. Также он пожертвовал приличное состояние Methuselah Foundation, работающей над увеличением продолжительности жизни человека, и Machine Intelligence Research Institute, разрабатывающей технологии искусственного интеллекта.По данным Forbes USA, 27-летний Бутерин является самым молодым криптовалютным миллиардером во всем мире. Он родился в Коломне Московской области, а потом эмигрировал с семьей в Канаду.

https://uz.sputniknews.ru/20210430/18575013.html

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криптовалюта, помощь, миллиардер, индия