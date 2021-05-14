https://uz.sputniknews.ru/20210514/kriptomilliarder-vitalik-buterin-pojertvoval-indii-1-mlrd-na-borbu-s-koronavirusom-18730791.html
Криптомиллиардер Виталик Бутерин пожертвовал Индии $1 млрд на борьбу с коронавирусом
Криптомиллиардер Виталик Бутерин пожертвовал Индии $1 млрд на борьбу с коронавирусом
По информации издания Forbes США, программист отправил токены с изображением собак Shiba Inu, Dogelon, Akita Inu. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T14:06+0500
2021-05-14T14:06+0500
2021-05-14T14:07+0500
в мире
криптовалюта
помощь
миллиардер
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1d/18003282_0:14:2369:1347_1920x0_80_0_0_8cbfdac1b342b8b2d46bf1e66380dd07.jpg
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Сооснователь блокчейн-платформы и криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин перевел в фонд India COVID-Crypto Relief и другим организациям, помогающим бороться с коронавирусом в Индии, свыше $1 млрд в цифровой валюте, передает американский Forbes.По информации издания, Бутерин пожертвовал токены с изображением собак Shiba Inu, Dogelon, Akita Inu. Известно, что за последние месяцы цены на них значительно поднялись в связи с ралли Dogescoin. Отмечается, что Бутерин перевёл одной транзакцией 50 трлн токенов на $1,2 млрд.Ранее Бутерин уже оказывал большую финансовую поддержку организации GiveWell, которая занимается оценкой эффективности других благотворительных организаций. Также он пожертвовал приличное состояние Methuselah Foundation, работающей над увеличением продолжительности жизни человека, и Machine Intelligence Research Institute, разрабатывающей технологии искусственного интеллекта.По данным Forbes USA, 27-летний Бутерин является самым молодым криптовалютным миллиардером во всем мире. Он родился в Коломне Московской области, а потом эмигрировал с семьей в Канаду.
https://uz.sputniknews.ru/20210430/18575013.html
индия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1d/18003282_278:0:2091:1360_1920x0_80_0_0_fd85648d713a2a190658fa07d310f34b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
криптовалюта, помощь, миллиардер, индия
Криптомиллиардер Виталик Бутерин пожертвовал Индии $1 млрд на борьбу с коронавирусом
14:06 14.05.2021 (обновлено: 14:07 14.05.2021)
По информации издания Forbes США, программист отправил токены с изображением собак Shiba Inu, Dogelon, Akita Inu.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Сооснователь блокчейн-платформы и криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин перевел в фонд India COVID-Crypto Relief и другим организациям, помогающим бороться с коронавирусом в Индии, свыше $1 млрд в цифровой валюте, передает американский Forbes.
По информации издания, Бутерин пожертвовал токены с изображением собак Shiba Inu, Dogelon, Akita Inu. Известно, что за последние месяцы цены на них значительно поднялись в связи с ралли Dogescoin. Отмечается, что Бутерин перевёл одной транзакцией 50 трлн токенов на $1,2 млрд.
Ранее Бутерин уже оказывал большую финансовую поддержку организации GiveWell, которая занимается оценкой эффективности других благотворительных организаций. Также он пожертвовал приличное состояние Methuselah Foundation, работающей над увеличением продолжительности жизни человека, и Machine Intelligence Research Institute, разрабатывающей технологии искусственного интеллекта.
По данным Forbes USA, 27-летний Бутерин является самым молодым криптовалютным миллиардером во всем мире. Он родился в Коломне Московской области, а потом эмигрировал с семьей в Канаду.