https://uz.sputniknews.ru/20210514/matvienko-zapad-pytaetsya-poseyat-rozn-na-prostranstve-sng-18724994.html

Матвиенко: Запад пытается посеять рознь на пространстве СНГ

Матвиенко: Запад пытается посеять рознь на пространстве СНГ

Противостоять вмешательству можно только совместными усилиями, уверена спикер Совфеда РФ. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Западные оппоненты пытаются посеять рознь на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ), заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Об этом пишет РИА Новости.Противостоять этому можно только совместными усилиями, помогая друг другу, отметила она в обращении к участникам конференции "Технологии избирательного процесса и мониторинга выборов".Напомним, в России в этом году должны состояться выборы в Государственную думу, а в Узбекистане — выборы президента. Председатель Сената Олий Мажлиса РУз Танзила Нарбаева и спикер ГД Вячеслав Володин договорились, что российские депутаты прибудут в качестве наблюдателей на выборы президента Узбекистана, а узбекские будут наблюдать за проведением выборов в Госдуму.

https://uz.sputniknews.ru/20200630/Matvienko-uspekh-parlamentskoy-diplomatii-opredelyayut-chelovecheskie-otnosheniya-14442994.html

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