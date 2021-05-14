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Матвиенко: Запад пытается посеять рознь на пространстве СНГ
Матвиенко: Запад пытается посеять рознь на пространстве СНГ
Противостоять вмешательству можно только совместными усилиями, уверена спикер Совфеда РФ. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T11:48+0500
2021-05-14T11:48+0500
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Западные оппоненты пытаются посеять рознь на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ), заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Об этом пишет РИА Новости.Противостоять этому можно только совместными усилиями, помогая друг другу, отметила она в обращении к участникам конференции "Технологии избирательного процесса и мониторинга выборов".Напомним, в России в этом году должны состояться выборы в Государственную думу, а в Узбекистане — выборы президента. Председатель Сената Олий Мажлиса РУз Танзила Нарбаева и спикер ГД Вячеслав Володин договорились, что российские депутаты прибудут в качестве наблюдателей на выборы президента Узбекистана, а узбекские будут наблюдать за проведением выборов в Госдуму.
https://uz.sputniknews.ru/20200630/Matvienko-uspekh-parlamentskoy-diplomatii-opredelyayut-chelovecheskie-otnosheniya-14442994.html
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запад, валентина матвиенко, снг
Матвиенко: Запад пытается посеять рознь на пространстве СНГ
11:48 14.05.2021 (обновлено: 11:49 14.05.2021)
Противостоять вмешательству можно только совместными усилиями, уверена спикер Совфеда РФ.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik.
Западные оппоненты пытаются посеять рознь на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ), заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Об этом пишет РИА Новости
.
"Нельзя не видеть, что в последние годы усиливается неприкрытое вмешательство извне во внутриполитические процессы суверенных государств-членов Содружества, в том числе и в выборы. Мы в МПА СНГ расцениваем эти действия определенных кругов Запада как попытки посеять рознь на пространстве Содружества Независимых Государств", — заявила Матвиенко.
Противостоять этому можно только совместными усилиями, помогая друг другу, отметила она в обращении к участникам конференции "Технологии избирательного процесса и мониторинга выборов".
Напомним, в России в этом году должны состояться выборы в Государственную думу, а в Узбекистане — выборы президента.
Председатель Сената Олий Мажлиса РУз Танзила Нарбаева и спикер ГД Вячеслав Володин договорились
, что российские депутаты прибудут в качестве наблюдателей на выборы президента Узбекистана, а узбекские будут наблюдать за проведением выборов в Госдуму.