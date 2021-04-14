https://uz.sputniknews.ru/20210414/vybory-russkiy-yazyk-migranty-kakie-temy-obsudili-v-moskve-narbaeva-i-volodin-18328547.html
Выборы, русский язык, мигранты: какие темы обсудили в Москве Нарбаева и Володин
Выборы, русский язык, мигранты: какие темы обсудили в Москве Нарбаева и Володин
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева и спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин провели переговоры в
2021-04-14T16:40+0500
2021-04-14T16:40+0500
2021-04-14T16:42+0500
политика
сенат олий мажлиса
вячеслав володин
танзила нарбаева
государственная дума рф
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева и спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин провели переговоры в Москве.Делегация во главе с Нарбаевой 13-16 апреля находится в России с официальным визитом. Ранее председатель верхней палаты парламента РУз встретилась с председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко.Как рассказали в пресс-службе Госдумы, Володин и Нарбаева в ходе беседы подчеркнули: важно приложить все усилия для реализации договоренностей, достигнутых лидерами двух стран — Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиёевым.ВыборыВ России в сентябре 2021-го должны состояться выборы в Госдуму, а в Узбекистане в октябре — выборы президента.Стороны договорились, что российские депутаты прибудут в качестве наблюдателей на выборы президента Узбекистана, а узбекские будут наблюдать за проведением выборов в Госдуму.В данной работе важно обращать внимание на соблюдение национального законодательства, отметил Володин."Эти подходы у нас в корне отличаются от других стран, которые приезжают наблюдать. Со своей стороны мы исходим из того, что у стран есть национальное законодательство, и мы уважаем его", — заявил председатель Госдумы.Русский языкПредседатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана отметила: изучение русского языка важно для республики.Танзила Нарбаева напомнила, что в 2020 году, несмотря на пандемию, 35 учителей русского языка прибыли в РУз, работали в разных ее регионах."В этом году — уже 48", — сказала она.Кроме того, Нарбаева поблагодарила российскую сторону за открытие в Узбекистане филиалов вузов РФ, а также за то, что сделано для находящихся в России граждан Узбекистана в период пандемии.Председатель Госдумы, в свою очередь, высказал мнение, что необходимо изучить законодательство, касающееся приезжающих в Россию мигрантов. Первоочередными, по словам Вячеслава Володина, становятся вопросы изучения русского языка.
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https://uz.sputniknews.ru/20210414/tsik-uzbekistana-nachala-podgotovku-k-vyboram-prezidenta-18324994.html
https://uz.sputniknews.ru/20210211/Chto-segodnya-proiskhodit-s-russkim-yazykom-v-Uzbekistane--kommentariy-MID-RF-15983975.html
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сенат олий мажлиса, вячеслав володин, танзила нарбаева, государственная дума рф
Выборы, русский язык, мигранты: какие темы обсудили в Москве Нарбаева и Володин
16:40 14.04.2021 (обновлено: 16:42 14.04.2021)
Делегации во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой 13-16 апреля находится в РФ с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева и спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин провели переговоры в Москве.
Делегация во главе с Нарбаевой 13-16 апреля находится в России с официальным визитом
. Ранее председатель верхней палаты парламента РУз встретилась
с председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко.
Как рассказали
в пресс-службе Госдумы, Володин и Нарбаева в ходе беседы подчеркнули: важно приложить все усилия для реализации договоренностей, достигнутых лидерами двух стран — Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиёевым.
"<...> нам обязательно надо сделать все, чтобы законодательно закрепить достигнутые договоренности президентов", — заявил Вячеслав Володин.
Выборы
В России в сентябре 2021-го должны состояться выборы в Госдуму, а в Узбекистане в октябре — выборы президента
.
Володин на встрече с Нарбаевой заявил: "Мы будем рады, если представители парламента Узбекистана приедут для наблюдения за выборами в нашей стране".
Стороны договорились, что российские депутаты прибудут в качестве наблюдателей на выборы президента Узбекистана, а узбекские будут наблюдать за проведением выборов в Госдуму.
В данной работе важно обращать внимание на соблюдение национального законодательства, отметил Володин.
"Эти подходы у нас в корне отличаются от других стран, которые приезжают наблюдать. Со своей стороны мы исходим из того, что у стран есть национальное законодательство, и мы уважаем его", — заявил председатель Госдумы.
Русский язык
Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана отметила: изучение русского языка важно для республики.
Танзила Нарбаева напомнила, что в 2020 году, несмотря на пандемию, 35 учителей русского языка прибыли в РУз, работали в разных ее регионах.
"В этом году — уже 48", — сказала она.
Кроме того, Нарбаева поблагодарила российскую сторону за открытие в Узбекистане филиалов вузов РФ, а также за то, что сделано для находящихся в России граждан Узбекистана в период пандемии.
Председатель Госдумы, в свою очередь, высказал мнение, что необходимо изучить законодательство, касающееся приезжающих в Россию мигрантов. Первоочередными, по словам Вячеслава Володина, становятся вопросы изучения русского языка.