https://uz.sputniknews.ru/20210414/vybory-russkiy-yazyk-migranty-kakie-temy-obsudili-v-moskve-narbaeva-i-volodin-18328547.html

Выборы, русский язык, мигранты: какие темы обсудили в Москве Нарбаева и Володин

Выборы, русский язык, мигранты: какие темы обсудили в Москве Нарбаева и Володин

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева и спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин провели переговоры в

2021-04-14T16:40+0500

2021-04-14T16:40+0500

2021-04-14T16:42+0500

политика

сенат олий мажлиса

вячеслав володин

танзила нарбаева

государственная дума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0e/18328481_0:62:801:513_1920x0_80_0_0_03a27eb69c94b4828f738e5be72e8677.jpg

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева и спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин провели переговоры в Москве.Делегация во главе с Нарбаевой 13-16 апреля находится в России с официальным визитом. Ранее председатель верхней палаты парламента РУз встретилась с председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко.Как рассказали в пресс-службе Госдумы, Володин и Нарбаева в ходе беседы подчеркнули: важно приложить все усилия для реализации договоренностей, достигнутых лидерами двух стран — Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиёевым.ВыборыВ России в сентябре 2021-го должны состояться выборы в Госдуму, а в Узбекистане в октябре — выборы президента.Стороны договорились, что российские депутаты прибудут в качестве наблюдателей на выборы президента Узбекистана, а узбекские будут наблюдать за проведением выборов в Госдуму.В данной работе важно обращать внимание на соблюдение национального законодательства, отметил Володин."Эти подходы у нас в корне отличаются от других стран, которые приезжают наблюдать. Со своей стороны мы исходим из того, что у стран есть национальное законодательство, и мы уважаем его", — заявил председатель Госдумы.Русский языкПредседатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана отметила: изучение русского языка важно для республики.Танзила Нарбаева напомнила, что в 2020 году, несмотря на пандемию, 35 учителей русского языка прибыли в РУз, работали в разных ее регионах."В этом году — уже 48", — сказала она.Кроме того, Нарбаева поблагодарила российскую сторону за открытие в Узбекистане филиалов вузов РФ, а также за то, что сделано для находящихся в России граждан Узбекистана в период пандемии.Председатель Госдумы, в свою очередь, высказал мнение, что необходимо изучить законодательство, касающееся приезжающих в Россию мигрантов. Первоочередными, по словам Вячеслава Володина, становятся вопросы изучения русского языка.

https://uz.sputniknews.ru/20210413/glavy-sf-i-senata-oliy-majlisa-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-v-sfere-migratsii-18314811.html

https://uz.sputniknews.ru/20210414/tsik-uzbekistana-nachala-podgotovku-k-vyboram-prezidenta-18324994.html

https://uz.sputniknews.ru/20210211/Chto-segodnya-proiskhodit-s-russkim-yazykom-v-Uzbekistane--kommentariy-MID-RF-15983975.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сенат олий мажлиса, вячеслав володин, танзила нарбаева, государственная дума рф