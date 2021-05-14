Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210514/pochti-30-tysyach-stolichnyx-shkolnikov-v-etom-godu-stanut-vypusknikami--18738056.html
Почти 30 тысяч столичных школьников в этом году станут выпускниками
Почти 30 тысяч столичных школьников в этом году станут выпускниками
Более 24 тысяч школьников, а это более 85% от общего количества учащихся, намерены в этом году поступить в вузы. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T18:58+0500
2021-05-14T18:58+0500
общество
выпускник
школы
образование
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/02/15304146_0:221:3016:1918_1920x0_80_0_0_26c9ee04c7d25656b81303541cfbec93.jpg
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. По данным главы отдела главного управления народного образования г.Ташкента Фарогат Ахмаджоновой, в этом году закончат столичные школы более 29 тысяч учеников. Запись ее выступления обнародовала пресс-служба администрации города.Специалисты провели опрос среди будущих выпускников. Ребята рассказывали о том, чем они хотят заниматься после окончания школы. Оказалось, что более 24 тысяч школьников, а это более 85% от общего количества учащихся, намерены поступить в вузы. Оставшиеся 1,7 тысячи студентов планируют продолжить обучение в профессионально-технических училищах.В конце марта специалисты Министерства экономического развития и сокращения бедности предложили увеличить квоту на обучение на основе госгранта на 25%. Такие параметры госзаказа по приему в высшие учебные заведения на 2021/2022 учебный год прописаны в соответствующем проекте постановления президента.Вместе с тем будет удвоено число специальных грантовых мест с ориентиром на больший охват высшим образованием девушек из малообеспеченных семей.
https://uz.sputniknews.ru/20201011/Vypusknik-kazhdoj-shkoly-Uzbekistana-dolzhen-vladet-dvumya-yazykami--SHermatov-15159040.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/02/15304146_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_f312f1b9266f883f1b96698277d19874.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
выпускник, школы, образование, узбекистан

Почти 30 тысяч столичных школьников в этом году станут выпускниками

18:58 14.05.2021
337
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИтоговое сочинение по литературе в российских школах
Итоговое сочинение по литературе в российских школах - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
/
Перейти в фотобанк
Более 24 тысяч школьников, а это более 85% от общего количества учащихся, намерены в этом году поступить в вузы.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. По данным главы отдела главного управления народного образования г.Ташкента Фарогат Ахмаджоновой, в этом году закончат столичные школы более 29 тысяч учеников. Запись ее выступления обнародовала пресс-служба администрации города.
Специалисты провели опрос среди будущих выпускников. Ребята рассказывали о том, чем они хотят заниматься после окончания школы. Оказалось, что более 24 тысяч школьников, а это более 85% от общего количества учащихся, намерены поступить в вузы. Оставшиеся 1,7 тысячи студентов планируют продолжить обучение в профессионально-технических училищах.
Класс русского языка в школе №60 Зааминского района Джизакской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2020
Россия
Выпускник каждой школы Узбекистана должен владеть двумя языками — Шерматов
11 октября 2020, 13:08
4526
В конце марта специалисты Министерства экономического развития и сокращения бедности предложили увеличить квоту на обучение на основе госгранта на 25%. Такие параметры госзаказа по приему в высшие учебные заведения на 2021/2022 учебный год прописаны в соответствующем проекте постановления президента.
Вместе с тем будет удвоено число специальных грантовых мест с ориентиром на больший охват высшим образованием девушек из малообеспеченных семей.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:21В Иране приступили к производству собственной вакцины COV-Iran Barekat
18:58Почти 30 тысяч столичных школьников в этом году станут выпускниками
18:44ЦИК РФ поможет организовать голосование на выборах президента Узбекистана
18:12"Вы не одни. Мы поддержим": Мирзиёев навестил маленьких пациентов Центра гематологии
18:10В Нурафшане открылся новый автовокзал — видео
18:03Узбекистан и Казахстан определились с проектом договора о демаркации госграницы
17:28В Госкомитете по автомобильным дорогам сразу три новых зама
16:59Рядом с Землей пролетел астероид крупнее пирамиды Хеопса — мы в опасности?
16:45В Нидерландах нашли адреса трех узбекских солдат, убитых в Амерсфорте
16:41Приятное с полезным: яркие моменты молодежного фестиваля в Чирчике
16:09В России прошел чемпионат по скоростному копанию могил — видео
16:09Узбекистан — Россия: дружба, проверенная временем
15:56В Ташкенте открылась выставка современных художников "Вакф"
15:41Экологи разобрались с цветной водой в самаркандских каналах
15:40Об Александре Файнберге снимут документальное кино
15:30Мирзиёев и Рахмон проведут саммит
15:28В праздничные дни туристам предоставили скидки в отелях и гостевых домах Узбекистана
14:44В Ташкентской области стартовал Молодежный фестиваль
14:18Заявивший о коррупции в узбекском футболе тренер Исмаилов ушел в отставку
14:06Криптомиллиардер Виталик Бутерин пожертвовал Индии $1 млрд на борьбу с коронавирусом