https://uz.sputniknews.ru/20210514/pochti-30-tysyach-stolichnyx-shkolnikov-v-etom-godu-stanut-vypusknikami--18738056.html
Почти 30 тысяч столичных школьников в этом году станут выпускниками
Почти 30 тысяч столичных школьников в этом году станут выпускниками
Более 24 тысяч школьников, а это более 85% от общего количества учащихся, намерены в этом году поступить в вузы. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T18:58+0500
2021-05-14T18:58+0500
2021-05-14T18:58+0500
общество
выпускник
школы
образование
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/02/15304146_0:221:3016:1918_1920x0_80_0_0_26c9ee04c7d25656b81303541cfbec93.jpg
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. По данным главы отдела главного управления народного образования г.Ташкента Фарогат Ахмаджоновой, в этом году закончат столичные школы более 29 тысяч учеников. Запись ее выступления обнародовала пресс-служба администрации города.Специалисты провели опрос среди будущих выпускников. Ребята рассказывали о том, чем они хотят заниматься после окончания школы. Оказалось, что более 24 тысяч школьников, а это более 85% от общего количества учащихся, намерены поступить в вузы. Оставшиеся 1,7 тысячи студентов планируют продолжить обучение в профессионально-технических училищах.В конце марта специалисты Министерства экономического развития и сокращения бедности предложили увеличить квоту на обучение на основе госгранта на 25%. Такие параметры госзаказа по приему в высшие учебные заведения на 2021/2022 учебный год прописаны в соответствующем проекте постановления президента.Вместе с тем будет удвоено число специальных грантовых мест с ориентиром на больший охват высшим образованием девушек из малообеспеченных семей.
https://uz.sputniknews.ru/20201011/Vypusknik-kazhdoj-shkoly-Uzbekistana-dolzhen-vladet-dvumya-yazykami--SHermatov-15159040.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/02/15304146_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_f312f1b9266f883f1b96698277d19874.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
выпускник, школы, образование, узбекистан
Почти 30 тысяч столичных школьников в этом году станут выпускниками
Более 24 тысяч школьников, а это более 85% от общего количества учащихся, намерены в этом году поступить в вузы.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik.
По данным главы отдела главного управления народного образования г.Ташкента Фарогат Ахмаджоновой, в этом году закончат столичные школы более 29 тысяч учеников. Запись ее выступления обнародовала
пресс-служба администрации города.
Специалисты провели опрос среди будущих выпускников. Ребята рассказывали о том, чем они хотят заниматься после окончания школы. Оказалось, что более 24 тысяч школьников, а это более 85% от общего количества учащихся, намерены поступить в вузы. Оставшиеся 1,7 тысячи студентов планируют продолжить обучение в профессионально-технических училищах.
В конце марта специалисты Министерства экономического развития и сокращения бедности предложили
увеличить квоту на обучение на основе госгранта на 25%. Такие параметры госзаказа по приему в высшие учебные заведения на 2021/2022 учебный год прописаны в соответствующем проекте постановления президента.
Вместе с тем будет удвоено число специальных грантовых мест с ориентиром на больший охват высшим образованием девушек из малообеспеченных семей.