https://uz.sputniknews.ru/20210514/pochti-30-tysyach-stolichnyx-shkolnikov-v-etom-godu-stanut-vypusknikami--18738056.html

Почти 30 тысяч столичных школьников в этом году станут выпускниками

Почти 30 тысяч столичных школьников в этом году станут выпускниками

Более 24 тысяч школьников, а это более 85% от общего количества учащихся, намерены в этом году поступить в вузы. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-14T18:58+0500

2021-05-14T18:58+0500

2021-05-14T18:58+0500

общество

выпускник

школы

образование

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/02/15304146_0:221:3016:1918_1920x0_80_0_0_26c9ee04c7d25656b81303541cfbec93.jpg

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. По данным главы отдела главного управления народного образования г.Ташкента Фарогат Ахмаджоновой, в этом году закончат столичные школы более 29 тысяч учеников. Запись ее выступления обнародовала пресс-служба администрации города.Специалисты провели опрос среди будущих выпускников. Ребята рассказывали о том, чем они хотят заниматься после окончания школы. Оказалось, что более 24 тысяч школьников, а это более 85% от общего количества учащихся, намерены поступить в вузы. Оставшиеся 1,7 тысячи студентов планируют продолжить обучение в профессионально-технических училищах.В конце марта специалисты Министерства экономического развития и сокращения бедности предложили увеличить квоту на обучение на основе госгранта на 25%. Такие параметры госзаказа по приему в высшие учебные заведения на 2021/2022 учебный год прописаны в соответствующем проекте постановления президента.Вместе с тем будет удвоено число специальных грантовых мест с ориентиром на больший охват высшим образованием девушек из малообеспеченных семей.

https://uz.sputniknews.ru/20201011/Vypusknik-kazhdoj-shkoly-Uzbekistana-dolzhen-vladet-dvumya-yazykami--SHermatov-15159040.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

выпускник, школы, образование, узбекистан