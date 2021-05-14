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Рядом с Землей пролетел астероид крупнее пирамиды Хеопса — мы в опасности?
Рядом с Землей пролетел астероид крупнее пирамиды Хеопса — мы в опасности?
Между тем это не последняя встреча астероида 2015 KJ19 с нашей планетой. В следующий раз объект пролетит в мае 2024 года. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T16:59+0500
2021-05-14T17:00+0500
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В пятницу, 14 мая, на минимальном расстоянии от Земли пролетел крупный астероид 2015 KJ19.Его размер варьируется от 88 до 197 метров, что превышает размеры пирамиды Хеопса (139 метров).Дистанция между космическим объектом и нашей планетой составила около 5,77 миллиона километров, что почти в 15 раз дальше, чем Луна.Ученые хоть и отнесли астероид 2015 KJ19 к категории "потенциально опасных", человечеству волноваться все же не стоит.Об этом заявили специалисты Московского планетария. В беседе с РИА Новости сотрудники рассказали, что ежегодно мимо Земли пролетает примерно 180 астероидов. Между тем это не последняя встреча астероида 2015 KJ19 с Землей. Согласно прогнозам ученых, объект вновь объявится 14 мая 2024 год. Расстояние составит около 6,04 миллиона километров.
https://uz.sputniknews.ru/20210514/uchenye-obnarujili-v-okeane-sledy-vnezemnogo-zvezdnogo-veschestva-18723147.html
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планетарий, земля, астероид, планета, космос, москва

Рядом с Землей пролетел астероид крупнее пирамиды Хеопса — мы в опасности?

16:59 14.05.2021 (обновлено: 17:00 14.05.2021)
417
© NASAАстероид в космосе на фоне земли. Иллюстративное фото
Астероид в космосе на фоне земли. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
© NASA
Между тем это не последняя встреча астероида 2015 KJ19 с нашей планетой. В следующий раз объект пролетит в мае 2024 года.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В пятницу, 14 мая, на минимальном расстоянии от Земли пролетел крупный астероид 2015 KJ19.
Его размер варьируется от 88 до 197 метров, что превышает размеры пирамиды Хеопса (139 метров).
Дистанция между космическим объектом и нашей планетой составила около 5,77 миллиона километров, что почти в 15 раз дальше, чем Луна.
Планета Земля. Вид из космоса - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
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Ученые хоть и отнесли астероид 2015 KJ19 к категории "потенциально опасных", человечеству волноваться все же не стоит.
Об этом заявили специалисты Московского планетария. В беседе с РИА Новости сотрудники рассказали, что ежегодно мимо Земли пролетает примерно 180 астероидов.
"По данным астрономов, "недалеко" (по космическим масштабам) от Земли каждый год пролетает порядка 180 астероидов, размером от метра до нескольких десятков и даже сотен метров, т.е. это почти каждые два-три дня пролетает какой-то астероид. Такие события встречаются совершенно регулярно, просто некоторые астероиды попадают в поле зрения прессы, некоторые — нет", — заявили в планетарии.
Между тем это не последняя встреча астероида 2015 KJ19 с Землей.
Согласно прогнозам ученых, объект вновь объявится 14 мая 2024 год. Расстояние составит около 6,04 миллиона километров.
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