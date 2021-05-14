https://uz.sputniknews.ru/20210514/ryadom-s-zemley-proletel-asteroid-krupnee-piramidy-xeopsa--my-v-opasnosti-18734706.html

Рядом с Землей пролетел астероид крупнее пирамиды Хеопса — мы в опасности?

Рядом с Землей пролетел астероид крупнее пирамиды Хеопса — мы в опасности?

Между тем это не последняя встреча астероида 2015 KJ19 с нашей планетой. В следующий раз объект пролетит в мае 2024 года. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-14T16:59+0500

2021-05-14T16:59+0500

2021-05-14T17:00+0500

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В пятницу, 14 мая, на минимальном расстоянии от Земли пролетел крупный астероид 2015 KJ19.Его размер варьируется от 88 до 197 метров, что превышает размеры пирамиды Хеопса (139 метров).Дистанция между космическим объектом и нашей планетой составила около 5,77 миллиона километров, что почти в 15 раз дальше, чем Луна.Ученые хоть и отнесли астероид 2015 KJ19 к категории "потенциально опасных", человечеству волноваться все же не стоит.Об этом заявили специалисты Московского планетария. В беседе с РИА Новости сотрудники рассказали, что ежегодно мимо Земли пролетает примерно 180 астероидов. Между тем это не последняя встреча астероида 2015 KJ19 с Землей. Согласно прогнозам ученых, объект вновь объявится 14 мая 2024 год. Расстояние составит около 6,04 миллиона километров.

https://uz.sputniknews.ru/20210514/uchenye-obnarujili-v-okeane-sledy-vnezemnogo-zvezdnogo-veschestva-18723147.html

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