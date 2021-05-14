https://uz.sputniknews.ru/20210514/uchenye-obnarujili-v-okeane-sledy-vnezemnogo-zvezdnogo-veschestva-18723147.html
Ученые обнаружили в океане следы внеземного вещества
Ученые обнаружили в океане следы внеземного вещества
Специалисты считают, что это открытие позволяет раскрыть истинное происхождение тяжелых химических элементов на Земле и раскрыть историю нашей планеты. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T09:00+0500
2021-05-14T09:00+0500
2021-05-14T09:01+0500
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ученые
космос
океан
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Ученые изучили образцы океанической коры и нашли там элементы, которые не встречаются на нашей планете — это изотопы плутония и железа.Откуда они тогда взялись и как попали на Землю? По мнению исследователей, эти вещества взялись из космоса. Они были выброшены при взрывах сверхновых или слиянии нейтронных звезд. Периодически звездные элементы оседали на Земле. За последние 10 миллионов лет это происходило по меньшей мере дважды.Кроме того, в образцах океанической коры были найдены атомов изотопа плутония 244Pu. Особенность его в том, что он быстро распадается, поэтому ученые предположили, что он существует на Земле вовсе не с момента ее образования.А попал на планету каким-то образом позднее.Специалисты считают, что это открытие позволяет раскрыть истинное происхождение тяжелых химических элементов на Земле и раскрыть историю нашей планеты.
https://uz.sputniknews.ru/20201007/Uchenye-obnaruzhili-planety-kotorye-podkhodyat-dlya-zhizni-luchshe-chem-Zemlya-15129797.html
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земля, ученые, космос, океан
Ученые обнаружили в океане следы внеземного вещества
09:00 14.05.2021 (обновлено: 09:01 14.05.2021)
Специалисты считают, что это открытие позволяет раскрыть истинное происхождение тяжелых химических элементов на Земле и раскрыть историю нашей планеты.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik.
Ученые изучили
образцы океанической коры и нашли там элементы, которые не встречаются на нашей планете — это изотопы плутония и железа.
Откуда они тогда взялись и как попали на Землю? По мнению исследователей, эти вещества взялись из космоса.
Они были выброшены при взрывах сверхновых или слиянии нейтронных звезд. Периодически звездные элементы оседали на Земле. За последние 10 миллионов лет это происходило по меньшей мере дважды.
Кроме того, в образцах океанической коры были найдены атомов изотопа плутония 244Pu. Особенность его в том, что он быстро распадается, поэтому ученые предположили, что он существует на Земле вовсе не с момента ее образования.
А попал на планету каким-то образом позднее.
"История сложна. Возможно, плутоний-244 мог остаться от гораздо более древнего, но еще более впечатляющего события, такого как взрыв нейтронной звезды. В то же время, это первое доказательство того, что сверхновые действительно производят плутоний-244", — отметил один из участников исследования.
Специалисты считают, что это открытие позволяет раскрыть истинное происхождение тяжелых химических элементов на Земле и раскрыть историю нашей планеты.