https://uz.sputniknews.ru/20210514/strany-eaes-zapustyat-edinyy-servis-po-poisku-vakansiy-18724061.html

Страны ЕАЭС запустят единый сервис по поиску вакансий

Страны ЕАЭС запустят единый сервис по поиску вакансий

Ожидается, что проект "Работа без границ" позволит увеличить мобильность граждан и сбалансировать рынок труда. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан

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экономика

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 1 июля запустят сервис "Работа без границ" по поиску вакансий и резюме, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития России.Запуск проекта обсудили 12 мая замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач и министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян. Проект "Работа без границ" представляет собой поисковую систему, через которую можно будет "выходить" на национальные информационные системы стран ЕАЭС. В РФ это портал "Работа в России".Как отметил Дмитрий Вольвач, постепенное восстановление стран союза от последствий пандемии COVID-19 потребует привлечения специалистов в перспективные сектора экономики. Проект "Работа без границ" позволит увеличить мобильность граждан и сбалансировать рынок труда.Напомним, полноправными членами ЕАЭС на сегодня являются Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения.Наблюдатели — Узбекистан, Куба и Молдова.

https://uz.sputniknews.ru/20210404/chto-poluchit-promyshlennost-i-selskoe-xozyaystvo-uzbekistana-ot-vstupleniya-v-eaes--kamalyan-18140993.html

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