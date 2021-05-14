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Страны ЕАЭС запустят единый сервис по поиску вакансий
Страны ЕАЭС запустят единый сервис по поиску вакансий
Ожидается, что проект "Работа без границ" позволит увеличить мобильность граждан и сбалансировать рынок труда. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T10:41+0500
2021-05-14T10:42+0500
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 1 июля запустят сервис "Работа без границ" по поиску вакансий и резюме, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития России.Запуск проекта обсудили 12 мая замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач и министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян. Проект "Работа без границ" представляет собой поисковую систему, через которую можно будет "выходить" на национальные информационные системы стран ЕАЭС. В РФ это портал "Работа в России".Как отметил Дмитрий Вольвач, постепенное восстановление стран союза от последствий пандемии COVID-19 потребует привлечения специалистов в перспективные сектора экономики. Проект "Работа без границ" позволит увеличить мобильность граждан и сбалансировать рынок труда.Напомним, полноправными членами ЕАЭС на сегодня являются Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения.Наблюдатели — Узбекистан, Куба и Молдова.
https://uz.sputniknews.ru/20210404/chto-poluchit-promyshlennost-i-selskoe-xozyaystvo-uzbekistana-ot-vstupleniya-v-eaes--kamalyan-18140993.html
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вакансии, еаэс

Страны ЕАЭС запустят единый сервис по поиску вакансий

10:41 14.05.2021 (обновлено: 10:42 14.05.2021)
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© ЕЭКФлаги стран ЕАЭС
Флаги стран ЕАЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
© ЕЭК
Ожидается, что проект "Работа без границ" позволит увеличить мобильность граждан и сбалансировать рынок труда.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 1 июля запустят сервис "Работа без границ" по поиску вакансий и резюме, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития России.
Запуск проекта обсудили 12 мая замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач и министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.
Проект "Работа без границ" представляет собой поисковую систему, через которую можно будет "выходить" на национальные информационные системы стран ЕАЭС. В РФ это портал "Работа в России".
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Как отметил Дмитрий Вольвач, постепенное восстановление стран союза от последствий пандемии COVID-19 потребует привлечения специалистов в перспективные сектора экономики. Проект "Работа без границ" позволит увеличить мобильность граждан и сбалансировать рынок труда.

Гегам Варданян, в свою очередь, рассказал, что под проект было создано типовое программное обеспечение, интеграционные работы уже проведены во всех пяти странах объединения. Состоялись тестирования. Сейчас идет формирование полноценной цифровой экосистемы.

Напомним, полноправными членами ЕАЭС на сегодня являются Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения.
Наблюдатели — Узбекистан, Куба и Молдова.
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