https://uz.sputniknews.ru/20210514/tysyachi-raket-i-desyatki-pogibshix-chto-tvoritsya-v-izraile-i-palestine--video-18723021.html

Тысячи ракет и десятки погибших: что творится в Израиле и Палестине — видео

Тысячи ракет и десятки погибших: что творится в Израиле и Палестине — видео

Обстановка на Ближнем Востоке продолжает обостряться. За последние дни по Израилю из сектора Газа выпустили более 1,6 тысячи ракет. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-14T08:34+0500

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видео

палестина

ракета

конфликт

израиль

мультимедиа

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Большинство из них удалось отразить благодаря "Железному куполу". Боевики движения ХАМАС (подконтрольные Палестине) начали ракетные и минометные обстрелы израильской территории 10 мая. Обострение произошло после попытки израильских властей выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Ракетные удары не прекращаются, сейчас в регионе происходят массовые столкновения. В результате погибли уже десятки людей, сотни ранены. Сообщается, что израильская сторона планирует наземную операцию в секторе Газа. Страшные кадры с места событий — в видео.

https://uz.sputniknews.ru/20210513/kak-erdogan-i-putin-mogut-pomoch-palestine-18707525.html

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палестина, ракета, конфликт, израиль, мультимедиа