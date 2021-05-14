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Тысячи ракет и десятки погибших: что творится в Израиле и Палестине — видео
Тысячи ракет и десятки погибших: что творится в Израиле и Палестине — видео
Обстановка на Ближнем Востоке продолжает обостряться. За последние дни по Израилю из сектора Газа выпустили более 1,6 тысячи ракет. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T08:34+0500
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видео
палестина
ракета
конфликт
израиль
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Большинство из них удалось отразить благодаря "Железному куполу". Боевики движения ХАМАС (подконтрольные Палестине) начали ракетные и минометные обстрелы израильской территории 10 мая. Обострение произошло после попытки израильских властей выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Ракетные удары не прекращаются, сейчас в регионе происходят массовые столкновения. В результате погибли уже десятки людей, сотни ранены. Сообщается, что израильская сторона планирует наземную операцию в секторе Газа. Страшные кадры с места событий — в видео.
https://uz.sputniknews.ru/20210513/kak-erdogan-i-putin-mogut-pomoch-palestine-18707525.html
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палестина, ракета, конфликт, израиль, мультимедиа

Тысячи ракет и десятки погибших: что творится в Израиле и Палестине — видео

08:34 14.05.2021
715
Обстановка на Ближнем Востоке продолжает обостряться. За последние дни по Израилю из сектора Газа выпустили более 1,6 тысячи ракет.
Большинство из них удалось отразить благодаря "Железному куполу".
Боевики движения ХАМАС (подконтрольные Палестине) начали ракетные и минометные обстрелы израильской территории 10 мая.
Обострение произошло после попытки израильских властей выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима.
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Ракетные удары не прекращаются, сейчас в регионе происходят массовые столкновения. В результате погибли уже десятки людей, сотни ранены.
Сообщается, что израильская сторона планирует наземную операцию в секторе Газа. Страшные кадры с места событий — в видео.
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