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Тысячи ракет и десятки погибших: что творится в Израиле и Палестине — видео
Тысячи ракет и десятки погибших: что творится в Израиле и Палестине — видео
Обстановка на Ближнем Востоке продолжает обостряться. За последние дни по Израилю из сектора Газа выпустили более 1,6 тысячи ракет. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T08:34+0500
2021-05-14T08:34+0500
2021-05-14T08:34+0500
видео
палестина
ракета
конфликт
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Большинство из них удалось отразить благодаря "Железному куполу". Боевики движения ХАМАС (подконтрольные Палестине) начали ракетные и минометные обстрелы израильской территории 10 мая. Обострение произошло после попытки израильских властей выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Ракетные удары не прекращаются, сейчас в регионе происходят массовые столкновения. В результате погибли уже десятки людей, сотни ранены. Сообщается, что израильская сторона планирует наземную операцию в секторе Газа. Страшные кадры с места событий — в видео.
https://uz.sputniknews.ru/20210513/kak-erdogan-i-putin-mogut-pomoch-palestine-18707525.html
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палестина, ракета, конфликт, израиль, мультимедиа
Тысячи ракет и десятки погибших: что творится в Израиле и Палестине — видео
Обстановка на Ближнем Востоке продолжает обостряться. За последние дни по Израилю из сектора Газа выпустили более 1,6 тысячи ракет.
Большинство из них удалось отразить благодаря "Железному куполу"
.
Боевики движения ХАМАС (подконтрольные Палестине) начали ракетные и минометные обстрелы израильской территории 10 мая.
Обострение произошло после попытки израильских властей выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима.
Ракетные удары не прекращаются, сейчас в регионе происходят массовые столкновения. В результате погибли уже десятки людей, сотни ранены.
Сообщается, что израильская сторона планирует наземную операцию в секторе Газа. Страшные кадры с места событий — в видео.