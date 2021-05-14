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Узбекистан и Казахстан определились с проектом договора о демаркации госграницы
Узбекистан и Казахстан определились с проектом договора о демаркации госграницы
Спорный участок находится на границе Сырдарьинской и Джизакской областей Узбекистана с Туркестанской областью Казахстана. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T18:03+0500
2021-05-14T18:04+0500
политика
госграница
демаркация
казахстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Узбекистан и Казахстан подготовили проект договора о демаркации границы между двумя странами, сообщает РИА Новости со ссылкой на информагентство "Дуне".Очередное заседание совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии, где была достигнута эта договоренность, проходило с 10 по 14 мая в Нур-Султане.Спорный участок находится на границе Сырдарьинской и Джизакской областей Узбекистана с Туркестанской областью Казахстана. Стороны продолжают подготовку проектов итоговых документов по демаркации этой границы. Следующее заседание запланировано провести в Узбекистане в конце мая.Предыдущее заседание совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии прошло в Ташкенте 18-24 февраля 2021 года.После распада СССР значительные участки границы Узбекистана с соседними странами, входившими в состав Союза, оставались несогласованными, что являлось причиной регулярных пограничных конфликтов. Протяженность границы между Узбекистаном и Казахстаном - более 2,1 тысячи км, переговоры по ее демаркации начались в 2003 году и активизировались в 2017 году.
https://uz.sputniknews.ru/20200108/Uzbekistan-i-Tadzhikistan-pristupili-k-protsessu-demarkatsii-granitsy-13173808.html
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госграница, демаркация, казахстан, узбекистан

Узбекистан и Казахстан определились с проектом договора о демаркации госграницы

18:03 14.05.2021 (обновлено: 18:04 14.05.2021)
204
© Flickr / upyernozКПП на границе Узбекистана
КПП на границе Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
© Flickr / upyernoz
Спорный участок находится на границе Сырдарьинской и Джизакской областей Узбекистана с Туркестанской областью Казахстана.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Узбекистан и Казахстан подготовили проект договора о демаркации границы между двумя странами, сообщает РИА Новости со ссылкой на информагентство "Дуне".
Очередное заседание совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии, где была достигнута эта договоренность, проходило с 10 по 14 мая в Нур-Султане.
Спорный участок находится на границе Сырдарьинской и Джизакской областей Узбекистана с Туркестанской областью Казахстана. Стороны продолжают подготовку проектов итоговых документов по демаркации этой границы. Следующее заседание запланировано провести в Узбекистане в конце мая.
Страны мира. Таджикистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.01.2020
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Узбекистан и Таджикистан приступили к процессу демаркации границы
8 января 2020, 14:37
665
Предыдущее заседание совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии прошло в Ташкенте 18-24 февраля 2021 года.
После распада СССР значительные участки границы Узбекистана с соседними странами, входившими в состав Союза, оставались несогласованными, что являлось причиной регулярных пограничных конфликтов. Протяженность границы между Узбекистаном и Казахстаном - более 2,1 тысячи км, переговоры по ее демаркации начались в 2003 году и активизировались в 2017 году.
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