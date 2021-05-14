https://uz.sputniknews.ru/20210514/uzbekistan-i-kazaxstan-opredelilis-s-proektom-dogovora-o-demarkatsii-gosgranitsy-18736824.html

Узбекистан и Казахстан определились с проектом договора о демаркации госграницы

Узбекистан и Казахстан определились с проектом договора о демаркации госграницы

Спорный участок находится на границе Сырдарьинской и Джизакской областей Узбекистана с Туркестанской областью Казахстана. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-14T18:03+0500

2021-05-14T18:03+0500

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политика

госграница

демаркация

казахстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Узбекистан и Казахстан подготовили проект договора о демаркации границы между двумя странами, сообщает РИА Новости со ссылкой на информагентство "Дуне".Очередное заседание совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии, где была достигнута эта договоренность, проходило с 10 по 14 мая в Нур-Султане.Спорный участок находится на границе Сырдарьинской и Джизакской областей Узбекистана с Туркестанской областью Казахстана. Стороны продолжают подготовку проектов итоговых документов по демаркации этой границы. Следующее заседание запланировано провести в Узбекистане в конце мая.Предыдущее заседание совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии прошло в Ташкенте 18-24 февраля 2021 года.После распада СССР значительные участки границы Узбекистана с соседними странами, входившими в состав Союза, оставались несогласованными, что являлось причиной регулярных пограничных конфликтов. Протяженность границы между Узбекистаном и Казахстаном - более 2,1 тысячи км, переговоры по ее демаркации начались в 2003 году и активизировались в 2017 году.

https://uz.sputniknews.ru/20200108/Uzbekistan-i-Tadzhikistan-pristupili-k-protsessu-demarkatsii-granitsy-13173808.html

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