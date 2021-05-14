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В Нидерландах нашли адреса трех узбекских солдат, убитых в Амерсфорте
В Нидерландах нашли адреса трех узбекских солдат, убитых в Амерсфорте
Исторический материал обнаружил исследователь Ремко Рейдинг, который уже более 20 лет разыскивает родственников советских воинов, захороненных на голландской... 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T16:45+0500
2021-05-14T17:02+0500
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Директор фонда "Советское Поле Славы", нидерландский журналист Ремко Рейдинг нашел информацию, благодаря которой можно будет идентифицировать еще не менее трех солдат, убитых в 1941–1942 годах в лагере "Амерсфорт" и его окрестностях. Об этом сообщает посольство Узбекистана в странах Бенилюкс.Эти воины относятся к известной группе из 101 солдата, которые по большей части были родом из Узбекистана. Их имена и точное происхождение никогда не были известны.Ремко Рейдинг вот уже 23 года разыскивает родственников советских воинов, захороненных на голландской территории. За это время ему удалось найти родных и близких около 200 военнослужащих.Публикуем данные без каких-либо изменений (нажмите на скриншот, чтобы просмотреть его полностью).Сам Рейдинг заявил, что это бесценная находка.Он также выразил надежду, что "учреждения как на национальном, так и на местном уровне в Ферганской и Самаркандской областях действительно готовы активно заняться поиском сведений об этих солдатах и их родственниках".Фонд "Советское Поле Славы" — единственное учреждение в Нидерландах, которое занимается идентификацией советских солдат в странах бывшего Советского Союза. Фонд заключил договор с лагерем "Амерсфорт" о том, что вся информация должна проходить через "Советское Поле Славы". Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ранее поручил всем органам власти в республике оказывать помощь Рейдингу и возглавляемому им фонду.
https://uz.sputniknews.ru/20210501/uzbekistantsy-panfilovtsy-zateryannye-mogily-i-voda-iz-poxodnoy-flyajki--novye-fakty-o-voyne-18587441.html
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вторая мировая война, великая отечественная война, узбекистан, пленные, нидерланды

В Нидерландах нашли адреса трех узбекских солдат, убитых в Амерсфорте

16:45 14.05.2021 (обновлено: 17:02 14.05.2021)
391
© Sputnik / А. ВарфоломеевМедальон солдата Советской Армии. Иллюстративное фото
Медальон солдата Советской Армии. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
© Sputnik / А. Варфоломеев
Исторический материал обнаружил исследователь Ремко Рейдинг, который уже более 20 лет разыскивает родственников советских воинов, захороненных на голландской территории.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Директор фонда "Советское Поле Славы", нидерландский журналист Ремко Рейдинг нашел информацию, благодаря которой можно будет идентифицировать еще не менее трех солдат, убитых в 1941–1942 годах в лагере "Амерсфорт" и его окрестностях. Об этом сообщает посольство Узбекистана в странах Бенилюкс.
Эти воины относятся к известной группе из 101 солдата, которые по большей части были родом из Узбекистана. Их имена и точное происхождение никогда не были известны.
Ремко Рейдинг вот уже 23 года разыскивает родственников советских воинов, захороненных на голландской территории. За это время ему удалось найти родных и близких около 200 военнослужащих.

"Недавно исследователь Рейдинг обнаружил исторический материал, где указаны адреса по крайней мере трех солдат из Узбекистана. Голландец надеется, что благодаря этим данным солдат можно будет идентифицировать", — говорится в сообщении.

Публикуем данные без каких-либо изменений (нажмите на скриншот, чтобы просмотреть его полностью).
© Посольство Узбекистана в странах БенилюксАдреса трех солдат из Узбекистана, убитых в 1941–1942 годах в лагере "Амерсфорт" или его окрестностях. Скриншот
Адреса трех солдат из Узбекистана, убитых в 1941–1942 годах в лагере Амерсфорт или его окрестностях. Скриншот - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
Адреса трех солдат из Узбекистана, убитых в 1941–1942 годах в лагере "Амерсфорт" или его окрестностях. Скриншот
© Посольство Узбекистана в странах Бенилюкс
Сам Рейдинг заявил, что это бесценная находка.
"Подобные зацепки я ищу уже более двадцати лет и надеюсь, что теперь мы сможем, наконец, рассказать их семьям, что случилось с их отцом или дедом", — сказал исследователь.
Он также выразил надежду, что "учреждения как на национальном, так и на местном уровне в Ферганской и Самаркандской областях действительно готовы активно заняться поиском сведений об этих солдатах и их родственниках".
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Фонд "Советское Поле Славы" — единственное учреждение в Нидерландах, которое занимается идентификацией советских солдат в странах бывшего Советского Союза. Фонд заключил договор с лагерем "Амерсфорт" о том, что вся информация должна проходить через "Советское Поле Славы".
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ранее поручил всем органам власти в республике оказывать помощь Рейдингу и возглавляемому им фонду.
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