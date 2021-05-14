https://uz.sputniknews.ru/20210514/v-sovfede-rf-otsenili-vozmojnost-otmeny-moratoriya-na-smertnuyu-kazn-18728923.html
В Совфеде РФ оценили возможность отмены моратория на смертную казнь
В Совфеде РФ оценили возможность отмены моратория на смертную казнь
Мораторий на смертную казнь в РФ наложен с 16 апреля 1997 года. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T13:47+0500
2021-05-14T13:47+0500
2021-05-14T14:05+0500
россия
смертная казнь
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Председатель Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас оценил возможность отмены моратория на смертную казнь в России.По его словам, это невозможно. КС не раз высказывался о невозможности возвращения смертной казни, напомнил он. Суд мотивировал это тем, что в стране уже сформировались устойчивые гарантии права человека не быть лишенным жизни в качестве наказания.Напомним, мораторий на смертную казнь в России наложен с 16 апреля 1997 года.Указ "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы" был подписан президентом РФ Борисом Ельциным почти за год до этого — 16 мая 1996-го. Последний смертный приговор привели в исполнение 2 августа того же года.В Узбекистане смертная казнь тоже не применяется. Ее отменил первый президент Ислам Каримов. Указ был издан в августе 2005 года, в июне 2007-го Сенат Олий Мажлиса принял новый закон, внесший поправки в три кодекса — Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный. Документ вступил в силу с 1 января 2008 года. На смену смертной казни пришли длительное или пожизненное тюремное заключение.
https://uz.sputniknews.ru/20210317/smertnaya-kazn-i-zakon-o-domashnem-nasilii-chego-khotyat-rossiyane-17803755.html
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смертная казнь
В Совфеде РФ оценили возможность отмены моратория на смертную казнь
13:47 14.05.2021 (обновлено: 14:05 14.05.2021)
Мораторий на смертную казнь в РФ наложен с 16 апреля 1997 года.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Председатель Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас оценил возможность отмены моратория на смертную казнь в России.
По его словам, это невозможно.
"Вариантов, при которых может быть отменен мораторий на смертную казнь, нет. Есть решение Конституционного суда РФ о невозможности возвращения смертной казни у нас в стране", — заявил Клишас РИА Новости
.
КС не раз высказывался о невозможности возвращения смертной казни, напомнил он.
Суд мотивировал это тем, что в стране уже сформировались устойчивые гарантии права человека не быть лишенным жизни в качестве наказания.
Напомним, мораторий на смертную казнь в России наложен с 16 апреля 1997 года.
Указ "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы" был подписан президентом РФ Борисом Ельциным почти за год до этого — 16 мая 1996-го. Последний смертный приговор привели в исполнение 2 августа того же года.
В Узбекистане смертная казнь тоже не применяется. Ее отменил первый президент Ислам Каримов. Указ был издан в августе 2005 года, в июне 2007-го Сенат Олий Мажлиса принял новый закон, внесший поправки в три кодекса — Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный. Документ вступил в силу с 1 января 2008 года. На смену смертной казни пришли длительное или пожизненное тюремное заключение.