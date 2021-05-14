https://uz.sputniknews.ru/20210514/v-tashkente-otkrylas-vystavka-sovremennyx-xudojnikov-vakf-18733610.html

В Ташкенте открылась выставка современных художников "Вакф"

В Ташкенте открылась выставка современных художников "Вакф"

К тому же 15, 22 и 29 мая желающие смогут послушать серию лекций от профессоров и искусствоведов о культурной и архитектурной жизни Ташкента. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-14T15:56+0500

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культура

искусство

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Узбекистане вновь открылся Центр современного искусства после продолжительного перерыва, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.Отмечается, что в центре организована новая экспозиция современных художников "Вакф", которая состоялась при поддержке Фонда, галереи Bonum Factum и Швейцарского бюро по сотрудничеству посольства Швейцарии в Узбекистане. В выставке представлены работы: Виктора Ана, Вячеслава Усеинова, Ильдара Садыкова, Полины Пулатовой, Бахтиёра Набиева, Зохида Рахимходжаева, а также участников #CCALab - Мухитдина Рискиева, Лазизы Тулягановой, Азизы Пулатовой, и Валерии Ким. Помимо этого, 15, 22 и 29 мая желающие смогут посетить в центре серию лекций от профессоров и искусствоведов о культурной и архитектурной жизни Ташкента. Беседы пройдут с Мариникой Бабаназаровой, Александром Джумаевым и Мавлюдой Юсуповой. По информации Фонда развития культуры и искусства, мероприятие продлится до 14 июля.

https://uz.sputniknews.ru/20210510/frantsiya-pomojet-uzbekistanu-organizovat-vystavku-o-tsentralnoy-azii-v-luvre-18659277.html

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искусство, выставка, узбекистан