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В Ташкенте открылась выставка современных художников "Вакф"
В Ташкенте открылась выставка современных художников "Вакф"
К тому же 15, 22 и 29 мая желающие смогут послушать серию лекций от профессоров и искусствоведов о культурной и архитектурной жизни Ташкента. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T15:56+0500
2021-05-14T15:57+0500
культура
искусство
выставка
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Узбекистане вновь открылся Центр современного искусства после продолжительного перерыва, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.Отмечается, что в центре организована новая экспозиция современных художников "Вакф", которая состоялась при поддержке Фонда, галереи Bonum Factum и Швейцарского бюро по сотрудничеству посольства Швейцарии в Узбекистане. В выставке представлены работы: Виктора Ана, Вячеслава Усеинова, Ильдара Садыкова, Полины Пулатовой, Бахтиёра Набиева, Зохида Рахимходжаева, а также участников #CCALab - Мухитдина Рискиева, Лазизы Тулягановой, Азизы Пулатовой, и Валерии Ким. Помимо этого, 15, 22 и 29 мая желающие смогут посетить в центре серию лекций от профессоров и искусствоведов о культурной и архитектурной жизни Ташкента. Беседы пройдут с Мариникой Бабаназаровой, Александром Джумаевым и Мавлюдой Юсуповой. По информации Фонда развития культуры и искусства, мероприятие продлится до 14 июля.
https://uz.sputniknews.ru/20210510/frantsiya-pomojet-uzbekistanu-organizovat-vystavku-o-tsentralnoy-azii-v-luvre-18659277.html
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искусство, выставка, узбекистан

В Ташкенте открылась выставка современных художников "Вакф"

15:56 14.05.2021 (обновлено: 15:57 14.05.2021)
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© Sputnik / Алишер СолиевВыставка династии художников "Семья Ли"
Выставка династии художников Семья Ли - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
© Sputnik / Алишер Солиев
К тому же 15, 22 и 29 мая желающие смогут послушать серию лекций от профессоров и искусствоведов о культурной и архитектурной жизни Ташкента.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Узбекистане вновь открылся Центр современного искусства после продолжительного перерыва, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.
Отмечается, что в центре организована новая экспозиция современных художников "Вакф", которая состоялась при поддержке Фонда, галереи Bonum Factum и Швейцарского бюро по сотрудничеству посольства Швейцарии в Узбекистане.
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Франция поможет Узбекистану организовать выставку о Центральной Азии в Лувре
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В выставке представлены работы: Виктора Ана, Вячеслава Усеинова, Ильдара Садыкова, Полины Пулатовой, Бахтиёра Набиева, Зохида Рахимходжаева, а также участников #CCALab - Мухитдина Рискиева, Лазизы Тулягановой, Азизы Пулатовой, и Валерии Ким.
Помимо этого, 15, 22 и 29 мая желающие смогут посетить в центре серию лекций от профессоров и искусствоведов о культурной и архитектурной жизни Ташкента. Беседы пройдут с Мариникой Бабаназаровой, Александром Джумаевым и Мавлюдой Юсуповой.
По информации Фонда развития культуры и искусства, мероприятие продлится до 14 июля.
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