https://uz.sputniknews.ru/20210514/v-usloviyax-chs-v-podmoskove-proshli-ucheniya-spasateley-sng-18738814.html

В условиях ЧС: тренировка узбекистанцев на учениях спасателей СНГ в Подмосковье

В условиях ЧС: тренировка узбекистанцев на учениях спасателей СНГ в Подмосковье

По сценарию учений, произошло разрушительное землетрясение. Для ликвидации последствий ЧС пригласили и спасателей из Узбекистана. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан

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видео

учения

мчс узбекистана

мультимедиа

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Самые яркие кадры из подмосковного Ногинска. Там сейчас проходит учения Корпуса сил СНГ. Глава пресс-службы МЧС Узбекистана Мурад Садыков рассказал, что по сценарию учений, произошло разрушительное землетрясение. Для ликвидации последствий ЧС пригласили и спасателей из Узбекистана. Как мобилизовались сотрудники ведомства и какие меры предприняли для того, чтобы спасти пострадавших - в видео с места события. Напомним, это уже второй этап учений. На них также присутствуют представители Беларуси и Казахстана.Первые два дня спасатели отрабатывают действия при проведении международной поисково-спасательной операции в случае возникновения крупной чрезвычайной ситуации на территории СНГ.

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видео, учения, мчс узбекистана, мультимедиа