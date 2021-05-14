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В условиях ЧС: тренировка узбекистанцев на учениях спасателей СНГ в Подмосковье
В условиях ЧС: тренировка узбекистанцев на учениях спасателей СНГ в Подмосковье
По сценарию учений, произошло разрушительное землетрясение. Для ликвидации последствий ЧС пригласили и спасателей из Узбекистана. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
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Самые яркие кадры из подмосковного Ногинска. Там сейчас проходит учения Корпуса сил СНГ. Глава пресс-службы МЧС Узбекистана Мурад Садыков рассказал, что по сценарию учений, произошло разрушительное землетрясение. Для ликвидации последствий ЧС пригласили и спасателей из Узбекистана. Как мобилизовались сотрудники ведомства и какие меры предприняли для того, чтобы спасти пострадавших - в видео с места события. Напомним, это уже второй этап учений. На них также присутствуют представители Беларуси и Казахстана.Первые два дня спасатели отрабатывают действия при проведении международной поисково-спасательной операции в случае возникновения крупной чрезвычайной ситуации на территории СНГ.
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видео, учения, мчс узбекистана, мультимедиа

В условиях ЧС: тренировка узбекистанцев на учениях спасателей СНГ в Подмосковье

19:50 14.05.2021 (обновлено: 21:24 14.05.2021)
370
По сценарию учений, произошло разрушительное землетрясение. Для ликвидации последствий ЧС пригласили и спасателей из Узбекистана.
Самые яркие кадры из подмосковного Ногинска. Там сейчас проходит учения Корпуса сил СНГ.
Глава пресс-службы МЧС Узбекистана Мурад Садыков рассказал, что по сценарию учений, произошло разрушительное землетрясение. Для ликвидации последствий ЧС пригласили и спасателей из Узбекистана. Как мобилизовались сотрудники ведомства и какие меры предприняли для того, чтобы спасти пострадавших - в видео с места события.
Напомним, это уже второй этап учений. На них также присутствуют представители Беларуси и Казахстана.
Первые два дня спасатели отрабатывают действия при проведении международной поисково-спасательной операции в случае возникновения крупной чрезвычайной ситуации на территории СНГ.
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