https://uz.sputniknews.ru/20210514/v-usloviyax-chs-v-podmoskove-proshli-ucheniya-spasateley-sng-18738814.html
В условиях ЧС: тренировка узбекистанцев на учениях спасателей СНГ в Подмосковье
В условиях ЧС: тренировка узбекистанцев на учениях спасателей СНГ в Подмосковье
По сценарию учений, произошло разрушительное землетрясение. Для ликвидации последствий ЧС пригласили и спасателей из Узбекистана. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T19:50+0500
2021-05-14T19:50+0500
2021-05-14T21:24+0500
видео
учения
мчс узбекистана
мультимедиа
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Самые яркие кадры из подмосковного Ногинска. Там сейчас проходит учения Корпуса сил СНГ. Глава пресс-службы МЧС Узбекистана Мурад Садыков рассказал, что по сценарию учений, произошло разрушительное землетрясение. Для ликвидации последствий ЧС пригласили и спасателей из Узбекистана. Как мобилизовались сотрудники ведомства и какие меры предприняли для того, чтобы спасти пострадавших - в видео с места события. Напомним, это уже второй этап учений. На них также присутствуют представители Беларуси и Казахстана.Первые два дня спасатели отрабатывают действия при проведении международной поисково-спасательной операции в случае возникновения крупной чрезвычайной ситуации на территории СНГ.
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видео, учения, мчс узбекистана, мультимедиа
В условиях ЧС: тренировка узбекистанцев на учениях спасателей СНГ в Подмосковье
19:50 14.05.2021 (обновлено: 21:24 14.05.2021)
По сценарию учений, произошло разрушительное землетрясение. Для ликвидации последствий ЧС пригласили и спасателей из Узбекистана.
Самые яркие кадры из подмосковного Ногинска. Там сейчас проходит учения Корпуса сил СНГ.
Глава пресс-службы МЧС Узбекистана Мурад Садыков рассказал, что по сценарию учений, произошло разрушительное землетрясение. Для ликвидации последствий ЧС пригласили и спасателей из Узбекистана. Как мобилизовались сотрудники ведомства и какие меры предприняли для того, чтобы спасти пострадавших - в видео с места события.
Напомним, это уже второй этап
учений. На них также присутствуют представители Беларуси и Казахстана.
Первые два дня спасатели отрабатывают действия при проведении международной поисково-спасательной операции в случае возникновения крупной чрезвычайной ситуации на территории СНГ.