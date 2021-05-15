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Китайский "Бог огня" приземлился на Марсе: эффектные кадры

Китайский "Бог огня" приземлился на Марсе: эффектные кадры

Главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия стать пригодными для людей. 15.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-15T19:10+0500

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Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" с марсоходом "Чжужун" осуществил успешную посадку на Марс, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа, котрое в свою очередь ссылается на Национальное космическое управление Китая.Первый китайский космический аппарат для исследований Марса "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода, был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. В конце февраля успешно вышел на орбиту ожидания Марса. В случае успеха миссии аппарат направит полученные данные на Землю уже в этом году.Уточняется, что аппарат сошел с орбиты ожидания в субботу примерно в 1.00 по пекинскому времени (пятница 22.00 по ташкентскому времени). Около 4.00 по пекинскому времени спускаемый аппарат отделился от орбитального модуля и примерно через 3 часа полета вошел в атмосферу Марса, далее последовали 9 минут снижения, зависания и уклонения от препятствий, после чего зонд произвел успешную посадку в 7.18 по пекинскому времени (4.18 по ташкентскому времени).Миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия стать пригодными для людей.Китай стал третьей страной после Советского Союза и США, кто смог осуществить мягкую посадку исследовательского аппарата на поверхность Красной планеты.

https://uz.sputniknews.ru/20210422/na-marse-vpervye-dobyli-kislorod--pora-li-zemlyanam-sobirat-chemodany-18446676.html

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