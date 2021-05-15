https://uz.sputniknews.ru/20210515/abdusalom-azizov-otchital-organizatorov-futbolnyx-matchey-za-besporyadki-na-pole-18745410.html

Абдусалом Азизов отчитал организаторов футбольных матчей за беспорядки на поле

Абдусалом Азизов отчитал организаторов футбольных матчей за беспорядки на поле

На встрече также шла речь о совершенствовании системы VAR и улучшении освещения стадионов во время матчей. 15.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-15T18:34+0500

2021-05-15T18:34+0500

2021-05-15T18:34+0500

спорт

ассоциация футбола узбекистана

тренер

футбол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1200/83/12008377_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ae1cf39bbb68e1ec181601165cad9e55.jpg

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Руководитель Ассоциации футбола Узбекистана Абдусалом Азизов раскритиковал работу тренерского штаба и предупредил команды о недопущении организации договорных матчей. О заседании исполнительного комитета АФУ рассказали в пресс-службе футбольного ведомства. На встрече был рассмотрен план подготовки сборных команд к предстоящим играм. Говорили, в частности, об уровне подготовки к крупным турнирам классификации АФК, которые примет Узбекистан.Абдусалом Азизов пообщался с руководителями клубов и главными тренерами команд. Глава Ассоциации резко раскритиковал участившиеся в последнее время беспорядки на поле в рамках чемпионата.По итогам отчетной встречи договорились повышать квалификацию тренеров и определить полномочия руководителей клубов. Отдельное внимание необходимо уделять воспитанию начинающих игроков. Отдельно шла речь об устранении проблем с некачественными легионерами, совершенствовании системы VAR и улучшении освещения стадионов во время матчей.

https://uz.sputniknews.ru/20210408/v-matche-paxtakornavbaxor-vnov-otlichilis-bolelschiki-18228429.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ассоциация футбола узбекистана, тренер, футбол