https://uz.sputniknews.ru/20210515/abdusalom-azizov-otchital-organizatorov-futbolnyx-matchey-za-besporyadki-na-pole-18745410.html
Абдусалом Азизов отчитал организаторов футбольных матчей за беспорядки на поле
Абдусалом Азизов отчитал организаторов футбольных матчей за беспорядки на поле
На встрече также шла речь о совершенствовании системы VAR и улучшении освещения стадионов во время матчей. 15.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-15T18:34+0500
2021-05-15T18:34+0500
2021-05-15T18:34+0500
спорт
ассоциация футбола узбекистана
тренер
футбол
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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Руководитель Ассоциации футбола Узбекистана Абдусалом Азизов раскритиковал работу тренерского штаба и предупредил команды о недопущении организации договорных матчей. О заседании исполнительного комитета АФУ рассказали в пресс-службе футбольного ведомства. На встрече был рассмотрен план подготовки сборных команд к предстоящим играм. Говорили, в частности, об уровне подготовки к крупным турнирам классификации АФК, которые примет Узбекистан.Абдусалом Азизов пообщался с руководителями клубов и главными тренерами команд. Глава Ассоциации резко раскритиковал участившиеся в последнее время беспорядки на поле в рамках чемпионата.По итогам отчетной встречи договорились повышать квалификацию тренеров и определить полномочия руководителей клубов. Отдельное внимание необходимо уделять воспитанию начинающих игроков. Отдельно шла речь об устранении проблем с некачественными легионерами, совершенствовании системы VAR и улучшении освещения стадионов во время матчей.
https://uz.sputniknews.ru/20210408/v-matche-paxtakornavbaxor-vnov-otlichilis-bolelschiki-18228429.html
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ассоциация футбола узбекистана, тренер, футбол
Абдусалом Азизов отчитал организаторов футбольных матчей за беспорядки на поле
На встрече также шла речь о совершенствовании системы VAR и улучшении освещения стадионов во время матчей.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik.
Руководитель Ассоциации футбола Узбекистана Абдусалом Азизов раскритиковал работу тренерского штаба и предупредил команды о недопущении организации договорных матчей. О заседании исполнительного комитета АФУ рассказали
в пресс-службе футбольного ведомства.
На встрече был рассмотрен план подготовки сборных команд к предстоящим играм. Говорили, в частности, об уровне подготовки к крупным турнирам классификации АФК, которые примет Узбекистан.
Абдусалом Азизов пообщался с руководителями клубов и главными тренерами команд. Глава Ассоциации резко раскритиковал участившиеся в последнее время беспорядки на поле в рамках чемпионата.
По итогам отчетной встречи договорились повышать квалификацию тренеров и определить полномочия руководителей клубов. Отдельное внимание необходимо уделять воспитанию начинающих игроков.
Отдельно шла речь об устранении проблем с некачественными легионерами, совершенствовании системы VAR и улучшении освещения стадионов во время матчей.