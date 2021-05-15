https://uz.sputniknews.ru/20210515/inostrannyy-spetsialist-naznachen-prorektorom-turistskogo-vuza-18743195.html

Иностранный специалист назначен проректором туристского вуза в Самарканде

Иностранный специалист назначен проректором туристского вуза в Самарканде

Ранее Раймонд Хоффман работал в университетах Кембридж в Великобритании и Корнелл в США и был главным редактором в исследовательских проектах "Религии Великого... 15.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-15T13:25+0500

2021-05-15T13:25+0500

2021-05-15T14:15+0500

туризм

назначение

государственный комитет республики узбекистан по развитию туризма

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0f/18742993_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_12dabebabef9bc8f7bc0a94ce6190485.jpg

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В Самаркандском международном туристском университете "Шелковый путь" новый проректор по академическим исследованиям - им стал иностранный специалист профессор Раймонд Джозеф Хоффман, сообщили в Госкомтуризма.У назначенца богатый опыт работы в сфере культурного туризма и религии. Он окончил Гарвардский университет в США, Оксфордский университет в Великобритании и Гейдельбергский университет в Германии, кроме того является обладателем степеней магистра в области MTS, докторской и аспирантуры по истории и археологии.Ранее Хоффман работал в университетах Кембридж в Великобритании и Корнелл в США.Был также главным редактором в Оксфордском университете в исследовательских проектах "Религии Великого шелкового пути. История культурного обмена от смерти Александра до исламского Возрождения" при поддержке Азиатского общества (ЮНЕСКО).Напомним, в сентябре прошлого года в СМИ появилась информация, что первого проректора этого вуза отстранили от работы за поддельный диплом доктора философии (PhD), выданный университетом BURCH в Сараево (Босния и Герцеговина).Однако в Самаркандском международном университете туризма опровергли данную информацию опровергли, заявив, что проректор написал заявление об уходе по собственному желанию и заключенный с ним трудовой договор был прекращен.

https://uz.sputniknews.ru/20190709/Turaev-v-blizhayshie-mesyatsy-my-sozdadim-setevoy-universitet-Shelkovogo-puti-11966906.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

назначение, государственный комитет республики узбекистан по развитию туризма, туризм