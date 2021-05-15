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Туризм
https://uz.sputniknews.ru/20210515/inostrannyy-spetsialist-naznachen-prorektorom-turistskogo-vuza-18743195.html
Иностранный специалист назначен проректором туристского вуза в Самарканде
Иностранный специалист назначен проректором туристского вуза в Самарканде
Ранее Раймонд Хоффман работал в университетах Кембридж в Великобритании и Корнелл в США и был главным редактором в исследовательских проектах "Религии Великого... 15.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-15T13:25+0500
2021-05-15T14:15+0500
туризм
назначение
государственный комитет республики узбекистан по развитию туризма
туризм
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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В Самаркандском международном туристском университете "Шелковый путь" новый проректор по академическим исследованиям - им стал иностранный специалист профессор Раймонд Джозеф Хоффман, сообщили в Госкомтуризма.У назначенца богатый опыт работы в сфере культурного туризма и религии. Он окончил Гарвардский университет в США, Оксфордский университет в Великобритании и Гейдельбергский университет в Германии, кроме того является обладателем степеней магистра в области MTS, докторской и аспирантуры по истории и археологии.Ранее Хоффман работал в университетах Кембридж в Великобритании и Корнелл в США.Был также главным редактором в Оксфордском университете в исследовательских проектах "Религии Великого шелкового пути. История культурного обмена от смерти Александра до исламского Возрождения" при поддержке Азиатского общества (ЮНЕСКО).Напомним, в сентябре прошлого года в СМИ появилась информация, что первого проректора этого вуза отстранили от работы за поддельный диплом доктора философии (PhD), выданный университетом BURCH в Сараево (Босния и Герцеговина).Однако в Самаркандском международном университете туризма опровергли данную информацию опровергли, заявив, что проректор написал заявление об уходе по собственному желанию и заключенный с ним трудовой договор был прекращен.
https://uz.sputniknews.ru/20190709/Turaev-v-blizhayshie-mesyatsy-my-sozdadim-setevoy-universitet-Shelkovogo-puti-11966906.html
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назначение, государственный комитет республики узбекистан по развитию туризма, туризм

Иностранный специалист назначен проректором туристского вуза в Самарканде

13:25 15.05.2021 (обновлено: 14:15 15.05.2021)
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© Пресс-служба Госкомтуризма УзбекистанаПрофессор Раймонд Джозеф Хоффман назначен проректором по академическим исследованиям Самаркандского международного университета туризма "Шелкового путь"
Профессор Раймонд Джозеф Хоффман назначен проректором по академическим исследованиям Самаркандского международного университета туризма Шелкового путь - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.05.2021
© Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана
Ранее Раймонд Хоффман работал в университетах Кембридж в Великобритании и Корнелл в США и был главным редактором в исследовательских проектах "Религии Великого шелкового пути. История культурного обмена от смерти Александра до исламского Возрождения".
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В Самаркандском международном туристском университете "Шелковый путь" новый проректор по академическим исследованиям - им стал иностранный специалист профессор Раймонд Джозеф Хоффман, сообщили в Госкомтуризма.
У назначенца богатый опыт работы в сфере культурного туризма и религии. Он окончил Гарвардский университет в США, Оксфордский университет в Великобритании и Гейдельбергский университет в Германии, кроме того является обладателем степеней магистра в области MTS, докторской и аспирантуры по истории и археологии.
Ранее Хоффман работал в университетах Кембридж в Великобритании и Корнелл в США.
Был также главным редактором в Оксфордском университете в исследовательских проектах "Религии Великого шелкового пути. История культурного обмена от смерти Александра до исламского Возрождения" при поддержке Азиатского общества (ЮНЕСКО).
Проректор Международного университета туризма Шелковый путь Баходир Тураев - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2019
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Тураев: в ближайшие месяцы мы создадим сетевой университет "Шелкового пути"
9 июля 2019, 19:06
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Напомним, в сентябре прошлого года в СМИ появилась информация, что первого проректора этого вуза отстранили от работы за поддельный диплом доктора философии (PhD), выданный университетом BURCH в Сараево (Босния и Герцеговина).
Однако в Самаркандском международном университете туризма опровергли данную информацию опровергли, заявив, что проректор написал заявление об уходе по собственному желанию и заключенный с ним трудовой договор был прекращен.
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