https://uz.sputniknews.ru/20210515/iz-detstva-bez-roditeley-v-bolshuyu-semyu-dlya-vsex-istoriya-volontera-iz-chirchika-18739953.html

Из детства без родителей в большую семью для всех: история волонтера из Чирчика

Из детства без родителей в большую семью для всех: история волонтера из Чирчика

Мария Ерославцева не понаслышке знает, каково жить без родителей, но теперь, создав собственную семью, она делает все возможное, чтобы помогать всем детям... 15.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-15T10:01+0500

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общество

семья

чирчик

волонтер

сироты

дети

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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. По случаю Международного дня семьи корреспондент Sputnik встретилась с волонтером, которая помогают детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.Мария с мужем и их большой семьей живет в скромном доме своей бабушки в одной из махаллей Чирчика (Ташкентская область). Мы заходим во двор, где все говорит о том, что здесь всегда много детей. Качели, горка, деревянный домик, игрушки, и конечно же, животные. Нас встречают два породистых пса, которых Мария когда-то приютила. Наша беседа, видимо, помешала и коту, который лениво спрыгнул с топчана и ушел досыпать в более спокойное место.Сейчас ей 30 лет, последние десять она занимается волонтерством, в частности, координирует группы в Facebook "Доброе дело" (Узбекистан), а также руководит сообществом – "Помощь детям и семьям города Чирчика" и Telegram-каналом "Территория добра". У Марии двое своих детей — сыну 8 лет и дочери два с половиной, но помимо них в семье находят пристанище и другие, и каждому оказывается помощь. Одним нужна одежда, другим – лекарства, кого-то забирают с улицы, чтобы не беспризорничали, а иных – устраивают в детский дом. Но чаще всего средства собираются просто на еду. Для нее нет чужих, все дети свои, родные. Да и неравнодушных отзывчивых людей, готовых помочь, немало. Нашу первую встречу Мария попросила перенести. Ей срочно нужно было ехать к 7-летней девочке, которая, как выяснилось, из очень неблагополучной семьи, убежала из дома, три дня жила на улице, мать ею не занималась. Ребенок попал в больницу с 40-градусной температурой и острой диареей. В настоящее время органы опеки решают ее дальнейшую судьбу, а Мария и другие волонтеры занимаются оформлением документов для детского дома.Сиротливое детствоПочему Мария, будучи семейным человеком, без особых финансовых возможностей, тратит столько времени и сил, чтобы помочь другим, становится понятно, когда она начинает рассказывать о своем детстве. "Нас в семье двое, я и сестренка. После развода родителей отец забрал сестру к себе, а я осталась с мамой. Наверное, с этого и начались все наши сложности. Мы из Ташкента переехала в Чирчик. После смерти отца мама стала еще крепче выпивать. Она запирала меня дома и уходила якобы на работу. Я часто сбегала из квартиры и, можно сказать, с 6 до 8 лет большей частью жила на улице. В один из пьяных приступов мама ударила меня ножом – так я оказалась в больнице, а мама — в милиции", — вспоминает Мария.После случившегося бабушка устроила девочку в интернат, а затем в местный детский дом. Свою сестру, с которой не виделась с момента развода родителей, Маша повстречала годы спустя в летнем лагере, где отдыхали ребята из разных учреждений республики. В детском доме Мария прожила 8 лет, пока не поступила в социально-экономический колледж, здесь, в Чирчике. Несмотря на тяжелые воспоминания и недуг матери, Мария хранит в сердце и те светлые моменты, которые связаны с нею. Она призналась, что они часто вместе могли слушать какую-то музыку, а еще ее мама очень вкусно готовила. "Все эти годы не могу найти ее рецепт помидоров в особом рассоле фаршированных чесноком и зеленью. Это вкус моего детства. Помню вкусную мазурку. И, конечно же, жаренная рыба. Что бы мама ни готовила, все было вкусно", — вспоминает Мария.Девочка осталась круглой сиротой в 8 классе. По ее словам, жизнь в детском доме была не самой плохой. Именно здесь она научилась быть сильной и утвердилась в непоколебимом желании идти только вперед, много работать и самое главное - создать семью, и чтобы ее дети никогда не оказались там, где была она. Будучи в детском доме Маша познакомилась со Станиславом Мошковским – администратором группы "Доброе дело" (Узбекистан). Он и помог девушке вступить в это волонтерское движение.По словам собеседницы, каждый новый человек в жизни – это своего рода книга, как источник новых знаний, опыта и вдохновения. К таким людям также относилась директор детского дома Мухаббат Саипова (ее уже нет в живых), благодаря ей воспитанница по-другому начала смотреть на жизнь, научилась доверять людям. Конечно, девушке было непросто. Адрес в прописке "ул. А. Навои 331" города Чирчик знали все – там располагается детдом, — поэтому большинство работодателей тактично отказывали в трудоустройстве. Но характер и вера людей помогли героине обрести свое счастье, чтобы по возможности дарить его другим.Большая семьиС будущим супругом Мария познакомилась в 20 лет. Девушка искала постояльцев для оставшейся от мамы квартиры. Так она встретила Артема – спортсмена, который как раз искал себе жилье. Он показался ей серьезным, ответственным, поэтому почти сразу стал для нее по-настоящему родным. Работает он в сфере пожарной безопасности.Сейчас супруги живут скромно, но их дом всегда открыт для тех, кому больше некуда идти.С 15 марта 2019 года, как только объявили карантин, посыпались заявки, люди остались без работы, всем нужна была помощь. Волонтеры Чирчика и Ташкента объединились. По словам Марии, наибольшее число заявок было на продукты и лекарства. Также был большой запрос на детские смеси и подгузники. Хотя с этими категориями товаров возникли вопросы – далеко не все считают их необходимыми."Мы ни на кого не обижались. Сейчас мы проверяем каждую семью, которой собираемся помочь, но во время карантина нуждался каждый. Волонтеры общественного фонда "EZGU AMAL" (Благо Деяние) очень помогли нам со стикером и другими разрешительными документами для перемещения по городу во время карантина. В тот сложный период к нам поступило свыше одной тысячи заявок", — рассказывает Мария.Кроме того, волонтеры общими усилиями устроили для детей праздник в честь 1 июня: накормили мороженым, запустили вместе с ними воздушные шары, подарили им подарки. Ведь даже пандемия не должна лишать ребенка повседневных радостей детства. Совсем недавно в хокимияте Чирчика Марии вручили почетную грамоту за помощь, которую они оказывали людям во время карантина. Дом для радости и счастьяПри любой возможности в семье Марии стараются устраивать праздник. Главная традиция – застолье с вкусностями и любимыми картошкой фри, пловом или шашлыком. А еще родители устраивают игровые испытания, пройдя которые, дети получают какой-то приз. При этом супруги стараются воспитывать детей в строгости, учат ценить каждый момент и вообще все, что у них есть. Семья живет более чем скромно, но в этом небольшом доме всегда звучит детский смех и лай добродушной немецкой овчарки. В самом начале карантина, в марте – апреле 2020-го у себя в доме супруги приютили одновременно 15 детей. Трое из них – от подруги Марии по детдому. Она с мужем ухала по делам в Россию, но из-за карантина не могла ни вернуться на родину, ни забрать детей в РФ. Еще троих постояльцев пришлось спасать от пьющих родителей. Дети буквально жили на улице, впроголодь. Еще несколько попросили приюта сами.На днях Мария вместе с волонтерами открывает свой кабинет, где будут оказывать практическую и психологическую помощь всем нуждающимся, в первую очередь детям.Волонтерская работа требует много времени и сил — приходится много ездить, чтобы решить острые вопросы. Марии помогает муж, свекровь, сестренка, но сейчас она старается больше времени проводить с семьей. Самир заканчивает второй класс, начинается переходный период. Ксюше тоже нужны мамины внимание и забота.

https://uz.sputniknews.ru/20200521/Siroty-pri-zhivykh-roditelyakh-i-suitsid-iz-za-smartfona-kak-uberech-detey-14181902.html

https://uz.sputniknews.ru/20201229/Prezident-predlozhil-vydelit-50-mlrd-sumov-na-zhile-dlya-detey-sirot-15697293.html

https://uz.sputniknews.ru/20210422/pandemiya-kak-voyna-volonteram-vruchili-nagrady-za-borbu-s-covid-19-18456190.html

чирчик

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

семья, чирчик, волонтер, сироты, дети