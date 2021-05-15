https://uz.sputniknews.ru/20210515/jiteli-tokio-protiv-provedeniya-olimpiady-oni-sobrali-350-tysyach-podpisey-18743356.html
Жители Токио против проведения Олимпиады: они собрали 350 тысяч подписей
Жители Токио против проведения Олимпиады: они собрали 350 тысяч подписей
Общественники настроены решительно: сбор подписей будет продолжен до тех пор, пока не будет принято решение не проводить Игры. 15.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-15T13:45+0500
2021-05-15T13:45+0500
2021-05-15T13:45+0500
в мире
олимпийские игры в токио
петиция
токио
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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Жители Токио подготовили петицию против Олимпийских и Паралимпийских игр в своем городе. Документ с 350 тысячами подписей через уже находится у губернатора Токио Юрико Коикэ, передает РИА Новости со ссылкой на заявление инициатора сбора подписей юриста и общественного деятеля Кэндзи Уцуномию.При этом, сбор подписей будет продолжен до тех пор, пока не будет принято решение не проводить Игры. Вопрос отмены Олимпиады, по словам общественных деятелей страны Восходящего солнца, станет одним из ключевых в предвыборной кампании депутатов законодательной ассамблеи Токио, которая пройдет этим летом.Сбор подписей был организован 5 мая, за 10 дней удалось собрать 353 тысячи подписей. Петиция адресована главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, главе Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу, министру по делам Олимпиады Тамаё Марукава, главе оргкомитета Игр в Токио Сэйко Хасимото и губернатору Токио Юрико Коикэ. В ней указывается, что МОК, МПК, правительство и администрация Токио "пытаются насильно провести Олимпийские игры".В петиции сказано, что не только в Токио, но и в регионах, а также во всех странах мира до сих пор так и не остановлена пандемия коронавируса. Начатая в конце прошлого года вакцинация на сегодняшний день продвигается лишь в части регионов Европы и США и пока не стала решающим фактором, способным остановить распространение заболевания.Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020-м. Однако из-за пандемии коронавируса 24 марта Международный олимпийский комитет объявил о ее переносе на 2021 год. Игры состоятся с 23 июля по 8 августа.Принято решение, что Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Решение о японских болельщиках еще не принято.
https://uz.sputniknews.ru/20210323/khotyat-li-yapontsy-olimpiadu-2021-okazyvaetsya-est-paru-no-17898585.html
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олимпийские игры в токио, петиция, токио
Жители Токио против проведения Олимпиады: они собрали 350 тысяч подписей
Общественники настроены решительно: сбор подписей будет продолжен до тех пор, пока не будет принято решение не проводить Игры.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik.
Жители Токио подготовили петицию против Олимпийских и Паралимпийских игр в своем городе. Документ с 350 тысячами подписей через уже находится у губернатора Токио Юрико Коикэ, передает РИА Новости
со ссылкой на заявление инициатора сбора подписей юриста и общественного деятеля Кэндзи Уцуномию.
Приоритет должен быть отдан защите жизни, а не красочному празднику. За короткое время собрали много подписей, в Японии и за ее пределами петицию широко освещали в СМИ, это придало нам мужества. В различных опросах общественного мнения многие также выступают за отмену Игр, петиция стала отражением общественного мнения.
При этом, сбор подписей будет продолжен до тех пор, пока не будет принято решение не проводить Игры. Вопрос отмены Олимпиады, по словам общественных деятелей страны Восходящего солнца, станет одним из ключевых в предвыборной кампании депутатов законодательной ассамблеи Токио, которая пройдет этим летом.
Сбор подписей был организован 5 мая, за 10 дней удалось собрать 353 тысячи подписей. Петиция адресована главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, главе Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу, министру по делам Олимпиады Тамаё Марукава, главе оргкомитета Игр в Токио Сэйко Хасимото и губернатору Токио Юрико Коикэ. В ней указывается, что МОК, МПК, правительство и администрация Токио "пытаются насильно провести Олимпийские игры".
В петиции сказано, что не только в Токио, но и в регионах, а также во всех странах мира до сих пор так и не остановлена пандемия коронавируса. Начатая в конце прошлого года вакцинация на сегодняшний день продвигается лишь в части регионов Европы и США и пока не стала решающим фактором, способным остановить распространение заболевания.
Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020-м. Однако из-за пандемии коронавируса 24 марта Международный олимпийский комитет объявил о ее переносе на 2021 год. Игры состоятся с 23 июля по 8 августа.
Принято решение, что Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Решение о японских болельщиках еще не принято.