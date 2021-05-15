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Шавкат Мирзиёев увидел, как живут люди в одной из столичных махаллей
Шавкат Мирзиёев увидел, как живут люди в одной из столичных махаллей
Шавкат Мирзиёев в беседе с жителями рассказал, каким образом можно достичь довольства граждан. 15.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-15T10:49+0500
2021-05-15T10:49+0500
2021-05-15T10:50+0500
общество
махалля
президент узбекистана
ташкент
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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Президент посетил одну из махаллей Учтепинского района Ташкента, проинформировали в пресс-службе главы государства.Выбор пал на махаллю Тепакургон. Здесь расположено 30 многоэтажных домов, где проживают 6150 человек. В двух детских садах на 100 мест и одной специализированной школе-интернат обучаются и воспитываются дети местных жителей. Обустроены игровые площадки, созданы условия для занятия спортом.Молодежь и женщины махалли работают в 40 субъектах малого бизнеса. Недавно здесь было построено еще одно производственное предприятие - типография "Euroasia print". Сейчас в ней трудоустроено более 60 человек. Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой предприятия.Главе государства рассказали о ближайших планах по развитию и увеличению рабочих мест в сфере услуг в Ташкенте.Мирзиёев поговорил и с жителями махалли преклонного возраста. Они рассказали, с каким чувством благодарности держали пост в месяц Рамазан, молились за мир и процветание в республике.Глава государства также ознакомился с деятельностью центра обучения иностранным языкам.
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махалля, президент узбекистана, ташкент
Шавкат Мирзиёев увидел, как живут люди в одной из столичных махаллей
10:49 15.05.2021 (обновлено: 10:50 15.05.2021)
Шавкат Мирзиёев в беседе с жителями рассказал, каким образом можно достичь довольства граждан.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik.
Президент посетил одну из махаллей Учтепинского района Ташкента, проинформировали
в пресс-службе главы государства.
Выбор пал на махаллю Тепакургон. Здесь расположено 30 многоэтажных домов, где проживают 6150 человек. В двух детских садах на 100 мест и одной специализированной школе-интернат обучаются и воспитываются дети местных жителей. Обустроены игровые площадки, созданы условия для занятия спортом.
Молодежь и женщины махалли работают в 40 субъектах малого бизнеса. Недавно здесь было построено еще одно производственное предприятие - типография "Euroasia print". Сейчас в ней трудоустроено более 60 человек. Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой предприятия.
Главе государства рассказали о ближайших планах по развитию и увеличению рабочих мест в сфере услуг в Ташкенте.
Мирзиёев поговорил и с жителями махалли преклонного возраста. Они рассказали, с каким чувством благодарности держали пост в месяц Рамазан, молились за мир и процветание в республике.
Самая прочная основа для преобразований - мир и спокойствие в стране. Нам необходимо ценить это, сделать каждую махаллю такой вот красивой и аккуратной. Довольство народа достигается не высокопарными словами, а трудом.
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
Глава государства также ознакомился с деятельностью центра обучения иностранным языкам.