https://uz.sputniknews.ru/20210515/shavkat-mirziyoev-uvidel-kak-jivut-lyudi-v-odnom-iz-stolichnyx-rayonov-18742012.html

Шавкат Мирзиёев увидел, как живут люди в одной из столичных махаллей

Шавкат Мирзиёев увидел, как живут люди в одной из столичных махаллей

Шавкат Мирзиёев в беседе с жителями рассказал, каким образом можно достичь довольства граждан. 15.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-15T10:49+0500

2021-05-15T10:49+0500

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общество

махалля

президент узбекистана

ташкент

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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Президент посетил одну из махаллей Учтепинского района Ташкента, проинформировали в пресс-службе главы государства.Выбор пал на махаллю Тепакургон. Здесь расположено 30 многоэтажных домов, где проживают 6150 человек. В двух детских садах на 100 мест и одной специализированной школе-интернат обучаются и воспитываются дети местных жителей. Обустроены игровые площадки, созданы условия для занятия спортом.Молодежь и женщины махалли работают в 40 субъектах малого бизнеса. Недавно здесь было построено еще одно производственное предприятие - типография "Euroasia print". Сейчас в ней трудоустроено более 60 человек. Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой предприятия.Главе государства рассказали о ближайших планах по развитию и увеличению рабочих мест в сфере услуг в Ташкенте.Мирзиёев поговорил и с жителями махалли преклонного возраста. Они рассказали, с каким чувством благодарности держали пост в месяц Рамазан, молились за мир и процветание в республике.Глава государства также ознакомился с деятельностью центра обучения иностранным языкам.

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махалля, президент узбекистана, ташкент