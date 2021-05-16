https://uz.sputniknews.ru/20210516/grudyu-brosilsya-na-kolyuchku-pamyatnik-geroyu-uzbekistantsu-zalojen-na-leningradskoy-zemle-18753749.html

Грудью бросился на "колючку": памятник герою-узбекистанцу заложен на ленинградской земле

Грудью бросился на "колючку": памятник герою-узбекистанцу заложен на ленинградской земле

На мемориале "Лемболовская твердыня" во Всеволожском районе Ленинградской области заложили камень будущего памятника воинам-узбекистанцам, защищавшим город на... 16.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-16T23:13+0500

2021-05-16T23:13+0500

2021-05-16T23:13+0500

общество

великая отечественная война

ленинградская область

памятник

9 мая — гордимся, помним, чтим

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik, Мария Мельник. Мемориал "Лемболовская твердыня" посвящен солдатам 23-й армии, которая в сентябре 1941 года остановила наступление финских войск. Она состояла из бойцов разных национальностей – представителей республик СССР, которые отправились на фронт защищать общую Родину. Один из таких героев – этнический узбек, уроженец Намангана Набиджан Минбаев. Будучи младшим сержантом, он командовал отделением 1261-го стрелкового полка 381-й стрелковой дивизии 21-й армии Ленинградского фронта. В июне 1944 года в бою у деревни Лемболово Минбаев принял командование взводом вместо раненого командира. Вырвавшись вперед, он "живым мостом" лег грудью на колючую проволоку, преграждавшую путь к переднему краю противника, и скомандовал: "Взвод, через меня, бегом марш". Солдаты быстро перемахнули через проволоку, и это предрешило исход боя. За свой героический поступок узбекистанец награжден званием "Герой Советского Союза".Утром 15 мая на зеленом поле, где шел тот давний кровопролитный бой за Ленинград, собралось несколько сотен человек. Приехали представители общественности, диаспор и государственных органов, военнослужащие, студенты военных вузов, журналисты, музыканты и просто люди, увлеченные историей ВОВ. Под аккомпанемент оркестра приехали на мотоциклах около ста байкеров. Немногочисленных ветеранов встретили овациями и усадили в первых рядах.Протоирей Русской православной церкви Вячеслав Харинов рассказал, как у него родилась идея поставить на всеволожской земле памятник узбекскому герою. Священник уже четверть века занимается военно-археологическими раскопками на территории Ленинградской области, помогает искать останки погибших солдат и находить информацию о них. Он добавил, что Минбаев на 7 лет был старше его отца, который также воевал и имеет медали "За отвагу". Священник признался, что этот узбекский солдат стал ему очень близок внутренне. В канун празднования 75-летия Победы проходил очередное заседание Совета при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям. На нем протоирей рассказал губернатору о найденных исторических фактах и предложил возвести монумент узбекскому герою. Вскоре вопрос вынесли на всеобщее обсуждение.Идею активно поддержали узбекское землячество Ленинградской области и ветеранские общества Республики Узбекистан. В этом большая заслуга Равшанбека Курбанова – члена Совета по межнациональным отношениям, председателя узбекской национально-культурной автономии "Узбегим". В новогодние праздники Равшанбек ездил на родину и провел несколько встреч с представителями местных ветеранских организаций, комитетов и ведомств. Все они одобрили установку памятника герою из Узбекистана.Место скульптуре Набиджана Минбаева определили на холме, расположенном чуть выше и слева от мемориальной стелы. Предположительно, именно на этом участке была та самая колючая проволока, на которую бросился солдат. Туда установили черную каменную табличку, на которой белыми буквами высечено, что монумент посвящен воинам-узбекистанцам, в рядах Красной Армии защищавшим город Ленинград и землю Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. "Презревшим смерть, шагнувшим в бессмертие". Рядом развивались флаги России, Узбекистана, Красной Армии и Всеволожского района.После выступления почетных гостей камень торжественно заложили. Кстати, в церемонии участвовал и работник консульства Узбекистана Санкт-Петербурга Равшан Бахриддинов, который был хорошо знаком с сыном героя Минбаева: Адвар Набиджанович преподавал физкультуру в наманганской школе. Оркестр играл мелодии из песен военных лет, а ветераны войны и другие гости мероприятия возложили цветы.Протоирей РПЦ Вячеслав Харинов выразил желание, чтобы памятник воинам-узбекистанцам стал данью уважения русского народа братской республике. Рядом с монументом планируют в будущем открыть музей военной археологии, а также воссоздать линию обороны – с колючей проволокой, окопами и траншеями.

https://uz.sputniknews.ru/20210509/poluistlevshiy-medalon-lojka-i-pryajka-ostanki-geroya-uzbekistantsa-zaxoroneny-na-rodine-18652051.html

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великая отечественная война, ленинградская область, памятник, 9 мая — гордимся, помним, чтим, узбекистан