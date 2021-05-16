https://uz.sputniknews.ru/20210516/migranty-iz-tsa-ustroili-massovuyu-draku-v-peterburge---video-18751993.html

Мигранты из ЦА устроили массовую драку в Петербурге - видео

Мигранты из ЦА устроили массовую драку в Петербурге - видео

Массовая драка произошла в пятницу на пересечении улиц Репищева и Вербной. В полицию были доставлены 45 человек. 16.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-16T17:10+0500

2021-05-16T17:10+0500

2021-05-16T17:10+0500

происшествия

массовая драка

трудовые мигранты

санкт-петербург

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Приморском районе Петербурга произошла массовая драка между мигрантами из Центральной Азии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полиция задержала мигрантов, ставших участниками драки в Приморском районе", - сообщили в ведомстве.Драка произошла в пятницу на пересечении улиц Репищева и Вербной. В полицию были доставлены 45 человек. В этот же день в полицию обратился потерпевший, 33-летний мигрант, которого избили на автобусной остановке на улице Вербная."В ходе оперативно-розыскных мероприятий в квартире одного из домов по Вербной улице сотрудниками ГУ МВД России были задержаны шесть приезжих из Центральной Азии. Все они работают на стройке", - отмечается в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

https://uz.sputniknews.ru/20201215/Migrant-ubivshiy-cheloveka-v-massovoy-drake-v-Moskve-poluchil-15-let-15606200.html

санкт-петербург

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массовая драка, трудовые мигранты, санкт-петербург