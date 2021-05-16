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https://uz.sputniknews.ru/20210516/migranty-iz-tsa-ustroili-massovuyu-draku-v-peterburge---video-18751993.html
Мигранты из ЦА устроили массовую драку в Петербурге - видео
Мигранты из ЦА устроили массовую драку в Петербурге - видео
Массовая драка произошла в пятницу на пересечении улиц Репищева и Вербной. В полицию были доставлены 45 человек. 16.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-16T17:10+0500
2021-05-16T17:10+0500
происшествия
массовая драка
трудовые мигранты
санкт-петербург
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Приморском районе Петербурга произошла массовая драка между мигрантами из Центральной Азии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полиция задержала мигрантов, ставших участниками драки в Приморском районе", - сообщили в ведомстве.Драка произошла в пятницу на пересечении улиц Репищева и Вербной. В полицию были доставлены 45 человек. В этот же день в полицию обратился потерпевший, 33-летний мигрант, которого избили на автобусной остановке на улице Вербная."В ходе оперативно-розыскных мероприятий в квартире одного из домов по Вербной улице сотрудниками ГУ МВД России были задержаны шесть приезжих из Центральной Азии. Все они работают на стройке", - отмечается в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
https://uz.sputniknews.ru/20201215/Migrant-ubivshiy-cheloveka-v-massovoy-drake-v-Moskve-poluchil-15-let-15606200.html
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массовая драка, трудовые мигранты, санкт-петербург

Мигранты из ЦА устроили массовую драку в Петербурге - видео

17:10 16.05.2021
710
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПолиция России
Полиция России - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
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Массовая драка произошла в пятницу на пересечении улиц Репищева и Вербной. В полицию были доставлены 45 человек.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Приморском районе Петербурга произошла массовая драка между мигрантами из Центральной Азии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полиция задержала мигрантов, ставших участниками драки в Приморском районе", - сообщили в ведомстве.
Драка произошла в пятницу на пересечении улиц Репищева и Вербной. В полицию были доставлены 45 человек.
В этот же день в полицию обратился потерпевший, 33-летний мигрант, которого избили на автобусной остановке на улице Вербная.
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"В ходе оперативно-розыскных мероприятий в квартире одного из домов по Вербной улице сотрудниками ГУ МВД России были задержаны шесть приезжих из Центральной Азии. Все они работают на стройке", - отмечается в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
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