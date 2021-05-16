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Страшное ДТП в Наманганской области: двое погибших, трое в больнице
Страшное ДТП в Наманганской области: двое погибших, трое в больнице
В результате мощного удара, два пассажира, находившиеся в автомобиле, выехавшем на "встречку", скончались на месте происшествия. 16.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-16T18:08+0500
2021-05-16T18:08+0500
происшествия
мвд узбекистана
наманганская область
дтп
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Несколько дней назад на 22 километре автомобильной дороги "Чужа – Хаккулабад", проходящей через махаллю "Бузулмас" Нарынского района Наманганской области произошла страшная авария.Подробности ДТП рассказали в пресс-службе областного УВД. Известно, что водитель автомобиля "Нексия", не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Дамасом", а затем и с машиной марки "УАЗ".В результате мощного удара, два пассажира, находившиеся в "Нексии", скончались на месте происшествия. Водитель же автомобиля и двое других его пассажиров с травмами различной степени тяжести госпитализированы в ближайшую больницу.По данному факту Следственным отделением при ОВД Нарынского района возбуждено уголовное дело.
https://uz.sputniknews.ru/20210513/sem-chelovek-pogibli-v-jutkom-dtp-v-kashkadare-18712693.html
наманганская область
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мвд узбекистана, наманганская область, дтп

Страшное ДТП в Наманганской области: двое погибших, трое в больнице

18:08 16.05.2021
337
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАптечка
Аптечка - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
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В результате мощного удара, два пассажира, находившиеся в автомобиле, выехавшем на "встречку", скончались на месте происшествия.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Несколько дней назад на 22 километре автомобильной дороги "Чужа – Хаккулабад", проходящей через махаллю "Бузулмас" Нарынского района Наманганской области произошла страшная авария.
Подробности ДТП рассказали в пресс-службе областного УВД. Известно, что водитель автомобиля "Нексия", не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Дамасом", а затем и с машиной марки "УАЗ".
В результате мощного удара, два пассажира, находившиеся в "Нексии", скончались на месте происшествия. Водитель же автомобиля и двое других его пассажиров с травмами различной степени тяжести госпитализированы в ближайшую больницу.
Автомобиль правоохранительных органов Узбекистана на месте ДТП - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2021
Происшествия
Семь человек погибли в жутком ДТП в Кашкадарье
13 мая, 13:44
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По данному факту Следственным отделением при ОВД Нарынского района возбуждено уголовное дело.
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