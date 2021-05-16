https://uz.sputniknews.ru/20210516/strashnoe-dtp-v-namanganskoy-oblasti-dvoe-pogibshix-troe-v-bolnitse-18752558.html

Страшное ДТП в Наманганской области: двое погибших, трое в больнице

Страшное ДТП в Наманганской области: двое погибших, трое в больнице

В результате мощного удара, два пассажира, находившиеся в автомобиле, выехавшем на "встречку", скончались на месте происшествия. 16.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-16T18:08+0500

2021-05-16T18:08+0500

2021-05-16T18:08+0500

происшествия

мвд узбекистана

наманганская область

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/1c/16092355_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_20867c971275cd7addb3650828e48983.jpg

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Несколько дней назад на 22 километре автомобильной дороги "Чужа – Хаккулабад", проходящей через махаллю "Бузулмас" Нарынского района Наманганской области произошла страшная авария.Подробности ДТП рассказали в пресс-службе областного УВД. Известно, что водитель автомобиля "Нексия", не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Дамасом", а затем и с машиной марки "УАЗ".В результате мощного удара, два пассажира, находившиеся в "Нексии", скончались на месте происшествия. Водитель же автомобиля и двое других его пассажиров с травмами различной степени тяжести госпитализированы в ближайшую больницу.По данному факту Следственным отделением при ОВД Нарынского района возбуждено уголовное дело.

https://uz.sputniknews.ru/20210513/sem-chelovek-pogibli-v-jutkom-dtp-v-kashkadare-18712693.html

наманганская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мвд узбекистана, наманганская область, дтп