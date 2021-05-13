https://uz.sputniknews.ru/20210513/sem-chelovek-pogibli-v-jutkom-dtp-v-kashkadare-18712693.html
Семь человек погибли в жутком ДТП в Кашкадарье
Семь человек погибли в жутком ДТП в Кашкадарье
Одно из самых тяжелых за последние годы ДТП в Кашкадарьинской области унесло жизни семерых человек. Двое из них дети от года до четырех лет. За жизни еще двух... 13.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-13T13:44+0500
2021-05-13T13:44+0500
2021-05-13T13:44+0500
происшествия
дтп
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Семь человек, включая двух детей, погибли в результате лобового столкновения “Жигулей” и “Нексии” в Кашкадарьинской области Узбекистана, сообщает пресс-служба хокимията Касбийского района.ДТП произошло поздно вечером 8 мая на 26-м километре автотрассы 4Р92 Карши - Талликурган - Касби - Джейнов на территории махалли Ташкурган Касбийского района. По данным районной администрации, это ДТП стало одним из самых тяжелых и трагических за последние годы. Среди погибших двое детей: одному год от роду, второму — четыре. Остальные — люди, которым еще не исполнилось и сорока. Еще два человека в данное время борются за жизнь в больнице.Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Ферганской области на трассе "Ташкент — Ош", унесшем жизни шестерых человек. На территории Язъяванского района столкнулись два легковых автомобиля Chevrolet Cobalt.Причиной аварии могло стать, в том числе, отсутствие разделительных бетонных ограждений на 18-километровом участке автомагистрали А-373. Четверо пострадавших находятся в реанимационном отделении местной больницы.
https://uz.sputniknews.ru/20210513/uchenik-10-klassa-sprovotsiroval-strashnoe-dtp-v-xorezme--pogibli-tri-cheloveka-18706155.html
кашкадарьинская область
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дтп, кашкадарьинская область
Семь человек погибли в жутком ДТП в Кашкадарье
Одно из самых тяжелых за последние годы ДТП в Кашкадарьинской области унесло жизни семерых человек. Двое из них дети от года до четырех лет. За жизни еще двух пострадавших борются врачи.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik.
Семь человек, включая двух детей, погибли в результате лобового столкновения “Жигулей” и “Нексии” в Кашкадарьинской области Узбекистана, сообщает
пресс-служба хокимията Касбийского района.
ДТП произошло поздно вечером 8 мая на 26-м километре автотрассы 4Р92 Карши - Талликурган - Касби - Джейнов на территории махалли Ташкурган Касбийского района.
“Грубо нарушив правила дорожного движения, автомобиль "ВАЗ 2101", двигавшийся на большой скорости, и автомобиль "Нексия", двигавшиеся на большой скорости с противоположной стороны дороги, столкнулись друг с другом”, — говорится в сообщении.
По данным районной администрации, это ДТП стало одним из самых тяжелых и трагических за последние годы. Среди погибших двое детей: одному год от роду, второму — четыре. Остальные — люди, которым еще не исполнилось и сорока. Еще два человека в данное время борются за жизнь в больнице.
Ранее сообщалось
о смертельном ДТП в Ферганской области на трассе "Ташкент — Ош", унесшем жизни шестерых человек. На территории Язъяванского района столкнулись два легковых автомобиля Chevrolet Cobalt.
Причиной аварии могло стать, в том числе, отсутствие разделительных бетонных ограждений на 18-километровом участке автомагистрали А-373.
Четверо пострадавших находятся в реанимационном отделении местной больницы.